أفضل 10 عملات مشفرة لها مستقبل كبير في 2023

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وطن– يتوقع المتفائلون أن تبلغ قيمة سوق العملات المشفرة حوالي 250 تريليون دولار بحلول عام 2030.وجزء بسيط من هذا الارتفاع ذاهبٌ للبيتكوين، أما الجزء الأكبر فهو في أيدي العملات الرقمية البديلة مثل Ethereuim أو Solana.

في الوقت الحالي، معظم العملات المشفرة الجديدة تباع بأسعار رخيصة جداً حيث يعتبر هذا الوقت هو الأفضل للشراء.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “analyticsinsight“، سنتعرف معََا عن أفضل 10 عملات رقمية للشراء في عام 2023.

Ethereum

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ضمن العملات الرقمية التي سترتفع قيمتها بحلول عام 2023، يمكن القول إن Ethereum هي أفضل عملة بديلة للشراء اليوم.

يمكن القول كذلك بأن Ethereum حاليًا أكبر منصة عقود ذكية، وهي موطن لأكبر مجموعة مختارة من مشاريع DeFi و dApps و metaverse و Web3 أيضا.

إن وجود هذه الشركات الكبيرة تسبب في حالات استخدام ضخمة لرموز ETH وساعدت في دفع سعرها إلى أكثر من 1.6 مليون في المائة أيضا، حيث وصلت العملة ذروتها خلال أواخر العام 2021.

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في المستقبل، يتوقع الخبراء دخول المزيد من العلامات التجارية داخل السلسلة لمواصلة التعاون والبناء على شبكة Ethereum. حيث ستعمل ترقية Ethereum 2.0 على تحسين كفاءة الشبكة والحد من سك رموز ETH الجديدة أيضا وهو ما يمكن أن يحد من العرض وسط الطلب المتزايد.

بحلول عام 2030، يثق بعض المحللين المتفائلين من أن Ethereum سوف تتفوق على Bitcoin باعتبارها العملة المشفرة الأكثر قيمة.

Solana

Solana هي منصة العقود الذكية الأسرع نمواً عالمياً. تم تصميم Iهذه العملة بهدف استبدال Ethereum والتي يعتبر النظام الأساسي الخاص بها هو الأكثر تفضيلًا للعقود الذكية. حيث قامت Solana بإدخال كل التقنيات الموجودة في Ethereum.

يتوقع الخبراء أن يزداد عدد المستخدمين على الشبكة بشكل كبير نظرًا لأن أكثر من 350 مشروع تشفير تم إطلاقها هنا أصبحت سائدة وتجذب ملايين المستخدمين.

Crypton

Crypton (CRP) هي العملة الخاصة والوحدة المالية الرئيسية لنظام Utopia P2P البيئي وتعتبر بأنها شبكة لامركزية مجهولة بدون رقابة ومراقبة وتتبع البيانات والبريد العشوائي والإعلانات. كما أن CRP هي عملة آمنة ومناسبة للمدفوعات على الإنترنت وللاستثمارات طويلة الأجل أيضا.

تم تصميمها لإجراء المعاملات المالية والخاصة بفضل blockchain الفريد فيها.

Decentraland

ديسينترالاند (Decentraland) هو مشروع رائد منشأ في الواقع الافتراضي.

تعمل Decentraland على تنمية قاعدة مستخدميها ومجتمع المؤيدين لها بشكل كبير حيث أعلنت عن متوسط المستخدمين النشطين شهرياً عليها وقد وصل إلى 300 ألف مستخدم في الشهر الواحد.

Binance Coin

Binance Coin هو رمز الأداة المساعدة لبورصة العملات المشفرة الأكثر شيوعا والأكثر سيولة في العالم أيضا. كما يعتبر الرمز الأصلي لواحدة من منصات العقود الذكية الأسرع نموا – Binance Smart Chain. يتم استخدام هذه العملة حاليا لتسوية رسوم المعاملات على كلا الشبكتين وقد تم تبنيها على نطاق واسع من قبل المستثمرين المضاربين.

ساعدت هذه العوامل في الحفاظ على اتجاه صعودي، وأصبحت العملة من أفضل 5 عملات رقمية، وزادت سعرها التمهيدي بنسبة 460000٪ وكانت ذروتها في أواخر عام 2021.

في السنوات الخمس المقبلة، على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو سعرها بنسبة 2000٪ وأن يصل إلى 5000 دولار قبل أن يرتفع أكثر ويتجاوز 10000 دولار في غضون السنوات العشر القادمة.

Uniswap

حققت هذه العملة أداءً جيداً في الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن تكرر هذه المكاسب في المستقبل.

على سبيل المثال أصبحت أكبر بورصة لامركزية وأكثرها شعبية أيضا.

Shiba Inu

أصبحت Shiba Inu (SHIB) في بدايات عام 2021 اسماً مألوفاً في عالم العملات المشفرة العالمية، حيث انفجرت قيمتها بأكثر من 5 ملايين في المائة

ومنذ ذلك الوقت، اجتذبت أتباعا ومستثمرين وأنشأت واحدة من أكثر مجتمعات التشفير حيوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

Cosmos

تسعى Cosmos إلى حل أحد أكبر التحديات وأكبر العقبات أمام اعتماد blockchain العالمي إمكانية التشغيل البيني. حيث تعمل كوزموس على حل تحدي التشغيل البيني من خلال الخروج بميزتين رئيسيتين. أولاً، تم التوصل إلى بروتوكول Inter Blockchain Communication (IBC) الثوري الذي يسمح بمشاركة البيانات ويسهل الاتصالات بين شبكات blockchain المختلفة أيضا. كذلك تم طرح مجموعة أدوات تطوير برامج Cosmos التي تساهم في تبسيط عملية إنشاء تطبيقات التشفير للمطورين والعلامات التجارية. وهو ما يجعلها يجعلها واحدة من أفضل 10 عملات رقمية سترتفع قيمتها في عام 2023.

Ripple

عندما تم إطلاق هذه العملة، كان غالبية المحللين والمستثمرين مقتنعين بأنها تشكل أكبر تهديد لهيمنة Bitcoin. وصفها البعض بأنها ستكون القاتل لبيتكوين.

بحلول الوقت الذي بلغت فيه ذروتها في أوائل عام 2018، كانت أسعار Ripple أعلى بأكثر من 68000 ٪ من سعرها التمهيدي. بعد ذلك، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية على شركة Ripple Labs ومديريها في محكمة فيدرالية أمريكية، وأدت هذه الخطوة المفاجئة إلى انخفاض في سعرها.

يقول المحللون أن هذه العملة ستبلغ ذروة مضاربة كبيرة في عام 2023 وستبلغ 5000% لتكسر رقم 15 دولار كقيمة بحلول نهاية العام.

Aave

تم إطلاق عملة Aave في عام 2020. وارتفع سعرها بما يقرب من 1300 ٪ لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 670 دولارًا في مايو 2021.

الخبراء واثقون من أن هذه العملة ستجذب المزيد من المتداولين في مجال العملات الرقمية وهذا هو السبب في أنهم يعتبرونها أفضل عملة بديلة للشراء في عام 2023.