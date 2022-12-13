الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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نحس “مجومبا” يضرب كرواتيا وهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين بإمضاء ميسي

مجومبا اسم الشهرة لمشجع عماني يدعى محمد الحجري اشتهر بأنه "نحس" وأي فريق يشجعه يخسر

كتب فهمي الورغمي
مجومبا watanserb.com
مجومبا
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وطن- أصبح “مجومبا” وهو مشهور كوميدي عماني عبر مواقع التوصل اسمه الحقيقي”محمد الحجري” من سلطنة عمان، حديث السوشيال ميديا في كأس العالم بعدما لاحظ هو بنفسه أنه كلما شجع فريقًا تكون الخسارة نصيبه، وهو على الأرجح ما أصاب المنتخب الكرواتي، الثلاثاء، ضد المنتخب الأرجنتيني.

لعنة “مجومبا” تصيب كرواتيا

حيث ظهر “مجومبا” في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميص المنتخب الكرواتي من أجل تشجيعه، على استاد لوسيل ضد المنتخب الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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المثير في هذه القصة التي تبدو كوميدية، أن المنتخب الكرواتي، خرج بالفعل بهزيمة ثقيلة من المباراة أمام منتخب الأرجنتين الذي صعد للنهائي بـ3 أهداف نظيفة في شباك الكروات.

لينضم بذلك المنتخب الكرواتي، بحسب تعليقات المغردين، لقائمة مجومبا، للفرق التي طالتها تعويذة النحس خاصته.

تعويذة مجومبا تشعل السوشيال ميديا

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أصبحت تعويذة “مجومبا” نذير شؤم بالنسبة للكثيرين من مشجعي منتخبات بلادهم في كأس العالم.

ووُصف “مجومبا” بأنه “المشجع الأكثر نحسا” في المونديال الذي تحتضن قطر فعاليات ما بين 18 نوفمبر و20 ديمسبر الجاري.

وعن الفرق التي شجّعها في المباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور، فقد شجّع مجومبا المنتخب القطري وتوشّح بعلم قطر فخسر أمام الإكوادور (صفر-2).

ورغم أن تشجيع الأرجنتين مضمون، فإنها قد خسرت المباراة أمام الأخضر السعودي (1-2)، فكانت أول خسارة لها في كأس العالم، عندما شجعها مجومبا أيضا.

وفي منافسات ربع النهائي لبس قميص راقصي السامبا للتشجيع، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي.

لعنة “مجومبا” تضرب البرتغال لصالح المغرب..احتفاء “بنحس” مشجع عماني

وفي مباراة هولندا شجّعها مجومبا -أيضًا- فخرجت من المونديال وفازت الأرجنتين.

فطالبه إعلامي مغربي بارتداء قميص البرتغال قبل مباراتهم مع أسود الأطلس؛ ليصيبهم بـ”النحس” حسب وصفه، وهو ما حدث بالفعل.

واليوم، يعود “مجومبا” من جديد في مباراة الأرجنتين وكرواتيا لكن هذه المرة من أجل أن تكون كرواتيا ضحية نحسه، يقول النشطاء.

وانهزمت كرواتيا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة عريضة 3/0، ضمنت لـ ليونيل ميسي ورفاقه مقعدا في نهائي مونديال قطر 2022.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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