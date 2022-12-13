نحس “مجومبا” يضرب كرواتيا وهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين بإمضاء ميسي

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وطن- أصبح “مجومبا” وهو مشهور كوميدي عماني عبر مواقع التوصل اسمه الحقيقي”محمد الحجري” من سلطنة عمان، حديث السوشيال ميديا في كأس العالم بعدما لاحظ هو بنفسه أنه كلما شجع فريقًا تكون الخسارة نصيبه، وهو على الأرجح ما أصاب المنتخب الكرواتي، الثلاثاء، ضد المنتخب الأرجنتيني.

لعنة “مجومبا” تصيب كرواتيا

حيث ظهر “مجومبا” في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميص المنتخب الكرواتي من أجل تشجيعه، على استاد لوسيل ضد المنتخب الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

#الأرجنتين_كرواتيا

#مجومبا

أنا من شفته لبس كرواتيا عرفت الحظ وين راح

هاه صدقتوا ولا باقي !!! pic.twitter.com/MA4DPnTFx5 — ‏﮼حمود ﮼بن ﮼الدريبي ﮼العفاري🇦🇪 (@hh4411414) December 13, 2022

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المثير في هذه القصة التي تبدو كوميدية، أن المنتخب الكرواتي، خرج بالفعل بهزيمة ثقيلة من المباراة أمام منتخب الأرجنتين الذي صعد للنهائي بـ3 أهداف نظيفة في شباك الكروات.

لينضم بذلك المنتخب الكرواتي، بحسب تعليقات المغردين، لقائمة مجومبا، للفرق التي طالتها تعويذة النحس خاصته.

#الارجنتين_كرواتيا نكبهم العماني (مجومبا) اهم شي بكره يشجع الديك الفرنسي وينكب عفشهم وتتأهل المغرب ان شاءالله 🇲🇦❤ pic.twitter.com/4Y24aHdE63 — 💛r7al💜رحال🖤 (@Nmr_R7al) December 13, 2022

تعويذة مجومبا تشعل السوشيال ميديا

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أصبحت تعويذة “مجومبا” نذير شؤم بالنسبة للكثيرين من مشجعي منتخبات بلادهم في كأس العالم.

ووُصف “مجومبا” بأنه “المشجع الأكثر نحسا” في المونديال الذي تحتضن قطر فعاليات ما بين 18 نوفمبر و20 ديمسبر الجاري.

وعن الفرق التي شجّعها في المباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور، فقد شجّع مجومبا المنتخب القطري وتوشّح بعلم قطر فخسر أمام الإكوادور (صفر-2).

ورغم أن تشجيع الأرجنتين مضمون، فإنها قد خسرت المباراة أمام الأخضر السعودي (1-2)، فكانت أول خسارة لها في كأس العالم، عندما شجعها مجومبا أيضا.

كل يوم يثبت لنا كمية النحوسية للي فيه ومع هذا مستمر ومحد فرحان غير سوق واقف 😂😂😭.

ونقول للي بعده🏃🏻‍♀️#مجومبا pic.twitter.com/AGWXbtfgqh — ℝ𝕒𝕛𝕒𝕒 ✧ (@_iir9x) December 9, 2022

وفي منافسات ربع النهائي لبس قميص راقصي السامبا للتشجيع، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي.

وفي مباراة هولندا شجّعها مجومبا -أيضًا- فخرجت من المونديال وفازت الأرجنتين.

فطالبه إعلامي مغربي بارتداء قميص البرتغال قبل مباراتهم مع أسود الأطلس؛ ليصيبهم بـ”النحس” حسب وصفه، وهو ما حدث بالفعل.

الحين كيف

نكمل نشوف مباريات كاس العالم والا نتابع #مجومبا ويش يلبس ونعرف من يفوز 😁😂 pic.twitter.com/Ou4CaL9XlH — D.A.W.O.O.D 🇴🇲 (@BrilliantOman) December 9, 2022

واليوم، يعود “مجومبا” من جديد في مباراة الأرجنتين وكرواتيا لكن هذه المرة من أجل أن تكون كرواتيا ضحية نحسه، يقول النشطاء.

وانهزمت كرواتيا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة عريضة 3/0، ضمنت لـ ليونيل ميسي ورفاقه مقعدا في نهائي مونديال قطر 2022.