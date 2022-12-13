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“ما هذه الفضائح”.. وزير سوداني تورط بموقف محرج على الهواء (فيديو)

انقطعت الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ودعوته رجال الأعمال للاستثمار في السودان

كتب خالد الأحمد
جبريل إبراهيم watanserb.com
جبريل إبراهيم
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وطن- تعرض وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، لموقفٍ محرجٍ، بعد أن انقطع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة، أثناء كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي يقام في السودان، فما كان منه إلا أن اعتذر للمشاركين في المؤتمر عما أسماه الخطأ العارض.

وأظهر فبديو نشره موقع “سودان بلس” المسؤول السوداني أثناء اجتماع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم، وهو يطالب المستثمرين باستثمار الفرص والإمكانات اللامحدودة المتاحة في الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والبنية التحتية بالسودان.

إلا أنه وقبل أن يكمل حديثه انقطع التيار الكهربائي، فأكمل حديثه دون أن يرى وجهه وبات في موقف لا يحسد عليه.

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وقال فيما بدا أنه انتقاد للجهات المسؤولة: «ما عندهم مولد يا جماعة، ايه الفضيحة دي”.

وتساءل الوزير بعيداً عن الميكروفونات: «كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا؟”

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وبحسب وسائل إعلام سودانية عادت الكهرباء مجددا بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميغاواط، بالرغم من حلول فصل الشتاء.

وعقب عودة التيار الكهربائي للقاعة، عمد الوزير السوداني لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة الحاضرين لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في السودان، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

انقطاع الكهرباء في السودان

وكان عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عموم مدن السودان منذ أيام قبل أن تعلن الشركة السودانية لنقل الكهرباء اتمام أعمال الصيانة ومعالجة العطل.

وقال المهندس “محمد التوم” مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء، إن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80 في المائة، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا”.

وأوضح التوم أن عطلا في “كيبل 500 كيلو فولت” بمحطة توليد مروي أدى الى خروج الشبكة القومية والآن جاري العمل لإرجاع الشبكة”.

ويغذي سد مروي، معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري.

ودخل العاملون في الكهرباء في سلسلة إضرابات متتالية بسبب تدهور الأجور وعدم تطبيق الهيكل الراتبي لكن السلطة الانقلابية قامت بتلبية مطالبهم قبل شهر.

تفاعل النشطاء

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف المحرج للوزير الذي كان يدعو المشاركين في المؤتمر إلى الاستثمار في السودان فيما تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي.

وعلق حساب باسم “سوداني حر” على فيديو الفضيحة: “شاهد في النهاية قال الناس ديل ماعندهم جننيتر دي شنو الفضيحة دي ياجبريل عشان انت عايش في رفاهية ما عارف المواطن عايش كيف من غير كهرباء”.

بينما عقب “ناصر الحق” بنبرة تهكم:”في فضيحة اكتر من توليكم وزارة المالية؟!”

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وقالت “سلمى”:”انقطاع الكهرباء خلال كلمة وزير المالية جبريل إبراهيم في اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. موقف يحاكي حال السودان”.

وكشف “يوسف النعمة” أن البنك الدولي قدم منحة لدعم قطاع الكهرباء في السودان بمبلغ 700 مليون دولار قبل الإاقلاب خصصت للقيام بأعمال الصيانة”.

وقال ” محمد الفضل “بنبرة ساخرة :” بركات الاتفاق الاطاري بدت تهل”
في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية منذ ايام وينص على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.

المصدرتويتر، موقع سودان بلس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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