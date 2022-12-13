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لماذا حضرت الإمارات في مبادلة تاجر الموت فيكتور بوت بلاعبة السلة الأمريكية في روسيا

كتب محمد الوليدي
فيكتور بوت watanserb.com
تاجر الموت فيكتور بوت
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وطن- فيكتور بوت كان ضابط في “الكي جي بي” قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، وبعد الانهيار استطاع أن يحصل على مخلفات السلاح والطائرات السوفييتية في أوروبا الشرقية ونقل معظمها الى قاعدة عسكرية في الشارقة في الإمارات وحتى الى المطار المدني فيها.

من هناك بدأ توسيع عملياته حين وفر له عبدالله بن زايد خطوط طيران بالشراكة معه لنقل هذه الأسلحة الى طالبيها كما يشير تقرير للأمم المتحدة، ومنها خطوط طيران سانتا كروز وفلاينج دولفين، المسجلتان باسم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومقرهما الإمارات ولكنهما بسجل ليبيري دون ان تعلم ليبيريا عنهما حتى عام ١٩٩٨ ليتحول تسجيلهما الى تسجيل سويسري والتي الغت التسجيل عام ١٩٩٩ حين علمت بطبيعة عمليات هذا الطيران حيث تم تسجيلهما على الورق بهدف إرسال مساعدات إنسانية لافغانستان، لكن تبين ان العمليات تختلف عما هو مذكور مما احدث خلافا اماراتيا سويسريا.

كما أقام فيكتور بوت مصانع لصقل الماس والاحجار الكريمة في الشارقة ودبي ورأس الخيمة وثمة تقارير تتحدث عن مصنع للمخدرات اقامها في راس الخيمة، فله علاقة شراكة وثيقة مع حاكمها سعود القاسمي ناهيك عن عبدالله بن زايد ومحمد بن راشد وغيرهم.

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هذا الماس الذي أجبر فيكتور بوت العمال الأفارقة ومنهم أطفالا على استخراجه من مناجمه في ليبيريا وبقية دول افريقيا وتحت فوهات الأسلحة وباجر زهيد وحين كانت تنتهي اعمالهم كانوا يعرون من ملابسهم وتفتش حتى أعضاءهم الخاصة، حتى يتاكد “المتحضرون” ان هؤلاء العمال المسحوقين لم يسرقوا شيئا.

ومع ان معظم عمليات فيكتور بوت توجد في الشارقة الا ان حاكمها الشيخ سلطان القاسمي لا علاقة له بما يجري، فقادة اتحاد الغبن اتخذوا امارته مسرحا لعملياتهم الاجرامية وهو آخر من يعلم، فحين التقاه السفير الأمريكي في أبوظبي ليسأله عن ترسانة اسلحة فيكتور بوت في الشارقة، بدا حزينا وكأنه لا يعرف من هو بوت اصلا او ربما لا يريد حتى أن يعرفه.

بواسطة ترسانة هذا السلاح الذي خلفه الاتحاد السوفييتي وعبر خطوط الطيران والامداد الذي وفره حكام الامارات استطاع فيكتور بوت مع شركاءه ان يصبغ افريقيا كلها بالدم ناهيك انه ساعد التحالف الدولي اثناء غزو العراق، وتعاون مع احمد شاه مسعود في تحالف الشمال في أفغانستان تحت معادلة السلاح مقابل المخدرات والاحجار الكريمة، وقد قابل احمد شاه مسعود اكثر من مرة.

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كما نقل السلاح الى الكونغو مقابل الكولتان المستخدم في صناعة الهواتف الذكية والاجهزة الإلكترونية وهي المادة التي أدى القتال من اجل السيطرة على مناجمها الى مقتل ما يقرب من ٤ ملايين من البشر.
كما نقل السلاح الى ليبيريا وانقولا وسيراليون وغوايانا وموزبيق مقابل الماس، وكان على علاقة شراكة وثيقة بالرئيس الليبيري جارلز تايلور في عمليات التهريب القذرة.
كما هرب السلاح الى ارتيريا وجنوب السودان والى ليبيا والى دول امريكا الجنوبية.

وقد طالبت الأمم المتحدة بشدة بضرورة إيقاف اي طائرة تحمل تسجيل (EL) وهي التي يمتلك عبدالله بن زايد خطوطها بالشراكة مع فيكتور بوت ومقرها مطار الشارقة ومطارات اماراتية اخرى اذا ما تحولت نحو الكونغو وغابون وأنغولا ورواندا وكينيا.

وحين اختلف فيكتور بوت مع الحكومة الأمريكية كما يبدو اوقعت به في تايلند وحكمت عليه ب ٢٥ عاما حتى استبدلته مؤخرا بلاعبة التنس الأمريكية برتني غراينر في صفقة غبية محيرة.

الإمارات تحتاجه الآن وهي التي تدخلت في الوساطة بقوة حتى أن صفقة التبادل والتسليم جرت في أبوظبي.
نتفهم أهميته اطلاق سراحه لحكام الإمارات خاصة في هذه الظروف بعد غرفهم في ليبيا واليمن، ولكن ما مصلحة امريكا بإطلاق سراحه خاصة في ظل حربها المستمرة بالوكالة مع روسيا؟ على يقين ان ادارة بايدن خدعت في هذه الصفقة بشكل غريب، الا اذا كان ثمة اشياء لا نعلمها.

ما ان وصل فيكتور بوت روسيا حتى بدأ بمهاجمة امريكا وتعهد بدعم بوتين في حربه مع أوكرانيا والتي اعتبرها متاخرة منذ عام ٢٠١٤، وحتما لن ينس الشركاء الصامتين في رحلته الدموية في أفريقيا وامريكا الجنوبية.
هددته امريكا بعد هذه التصريحات ياعتقاله مرة أخرى ان ثبت تورطه في تهريب السلاح من جديد، وكأن مثله من هو في غاية الذكاء سيعطي امريكا الفرصة للاقتراب منه ولكنه في نفس الوقت لن يترك لعبته الكبرى “السلاح”، لكنه في هذه المرة سيضيف السلاح الأمريكي مع السلاح السوفييتي.. السلاح الأمريكي الذي صار قريبا منه.. جدا..

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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