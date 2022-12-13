الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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في عام 2022…9 أحداث حصلت لم يتوقعها أحد!

كتب ايمان الباجي
في عام 2022...9 أحداث حصلت لم يتوقعها أحد! watanserb.com
أصبح إيلون ماسك مدير شركة تويتر بعد إتمامه صفقة شراء الموقع بـ44 مليار دولار
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وطنمع بقاء أيام قليلة قبل أن نبدأ في العام 2023، دعونا نتوقف لحظة للتفكير في عام 2022. العام الذي تم فيه توزيع ملايين اللقاحات حول العالم والعام الذي شهدت فيه بعض المدن أمطارََا غزيرة وأخرى ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

فقد كان عام 2022 مرافقا بالإخبار الجيدة كما كان مرافقا كذلك ببعض الأخبار السيئة.

وفي هذا السياق، إستعرضت صحيفة IndiaTimes أهم 9 أحداث عالمية حصلت في عام 2022.

الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث

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في 8 سبتمبر، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، بعد سبعين سنة في الحكم.

الملك تشارلز

وبعد وفاة والدته الملكة إليزابيث أصبح الأمير تشارلز ملكاََ لبريطانيا وهو في عمر الـ 73 عاما.

3 وزراء بريطانيين في أقل من شهرين في المملكة المتحدة

في أكتوبر 2022، أصبح ريشي سوناك ثالث رئيس وزراء للمملكة المتحدة في أقل من شهرين، والخامس في ست سنوات. 

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منذ صيف عام 2007، شغل كل من غوردون براون وديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس وأخيراً ريشي سوناك، المنصب الأعلى في البلاد. في المقابل، كان هناك ثلاثة رؤساء وزراء فقط خلال 28 عاماً قبل ذلك وهم مارغربت تاتشر وجون ميجور وتوني بلير.

ريشي سوناك

من جهتها، تعتقد جيل روتر، من معهد الأبحاث التابع لمعهد الحكومة، أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 (بريكست) كان العامل الأول في زعزعة الاستقرار في السياسة البريطانية على مدى السنوات الست الماضية.

إيلون ماسك يشتري تويتر بـ44 مليون دولار

في 14 أبريل، صرح الملياردير إيلون ماسك علنًا أنه يريد شراء منصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار

في البداية، رفض مجلس إدارة تويتر العرض، لكنه بعد فترة، قرر الموافقة على صفقة استحواذ ماسك على الشركة مقابل 44 مليار.

إيلون ماسك

موجة حر ساخنة في أوروبا

في أوائل يوليو، ارتفعت درجات الحرارة بشكل مقلق في جميع أنحاء البرتغال وإسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا. في ذلك الوقت، بدأت المملكة المتحدة بدورها تعاني من درجات حرارة شديدة تجاوزت 40 درجة مئوية.

ونتيجة لذلك، تضررت الحياة اليومية للمواطنين، حيث انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الصور تُوضح كيف تحولت مسارات القطارات إلى اللون الأسود بعد اندلاع حريق.

صور تظهر اندلاع حريق في مسارات أحد قطارات لندن

كما ورد أن مدرج مطار لندن لوتون تأثر من ارتفاع درجات الحرارة لدرجة أن جزءًا منه قد ذاب.

أزمة أوكراينا

بعد أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير، تضامنت العديد من الدول الأوروبية مع هذا البلد، وظهرت موجات تضامن هائلة.

موجة نزوح على الحدود الأوكرانية البولندية هرباً من القصف الروسي

اتخذت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إجراءات سريعة لتقديم الدعم للأوكرانيين الفارين من العدوان الروسي وكان الأمر الأكثر أهمية هو تفعيل توجيه الحماية المؤقتة (TPD) والذي بموجبه يمكن للاجئين من أوكرانيا الحصول على تصاريح الإقامة بسرعة.

رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

في 23 نوفمبر، أعلن الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مغادرة نادي مانشستر يونايتد بالتراضي بعد المقابلة التي أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

أصدر النادي بيانًا من 67 كلمة أعلن أنه توصل إلى اتفاق متبادل مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لإنهاء عقده.

كريستيانو رونالدو
وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان:”شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد، شعرت أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدونني في النادي”
وأضاف مهاجمًا مدربه الهولندي: “أنا لا أحترم إيريك تن هاج لأنه لا يحترمني.”

 علماء يعيدون إحياء فيروس زومبي عمره 48500 عام

في الآونة الأخيرة، أثار علماء فرنسيون مخاوف من حدوث جائحة أخرى بعد إحياء “فيروس الزومبي” الذي كان محاصرًا تحت بحيرة متجمدة في روسيا لمدة 48500 عام.

بدأ الاحتباس الحراري في إذابة مساحات شاسعة من التربة الصقيعية (أرض متجمدة بشكل دائم تغطي ربع نصف الكرة الشمالي) بشكل لا رجعة فيه.

وقد كان لهذا تأثير مثير للقلق يتمثل في “إطلاق مواد عضوية مجمدة لمدة تصل إلى مليون سنة”، بما في ذلك مسببات الأمراض التي قد تكون ضارة.

أُطلق على الفيروس الذي تم إحياؤه اسم Pandoravirus yedoma، حيث يُعبر هذا الاسم عن حجمه ونوع التربة الجليدية التي وجِد فيها.

احتجاجات الصين

أثارت احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء الصين ذكريات مظاهرات ميدان تيانانمين التي تم قمعها بوحشية في عام 1989. وهذا يظهر مدى ندرة حدوث اضطرابات بهذه الحدة في جمهورية الصين الشعبية. 

إندلعت مؤخرا إحتجاجات في جميع أنحاء الصين على القيود الصارمة التي تفرضها الدولة لحصار فيروس كورونا، حيث هتف المئات “تنحى شي جين بينغ، تنحى الحزب الشيوعي”.

رفع المحتجون أوراقاً بيضاء والتي أصبحت رمزا لاحتجاجاتهم ضد السلطات

كما رفع المحتجون أوراقاً بيضاء والتي أصبحت رمزا لاحتجاجاتهم ضد السلطات، في العديد من المدن الكبرى.

إيران تراجع قانون الحجاب المستمر منذ عقود

في 3 ديسمبر، قالت السلطات الإيرانية إنها ستراجع قانون الحجاب المعمول به منذ عقود والذي يطالب جميع النساء بتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.

متظاهرون يرفعون صورة مهسا أميني التي تتهم شرطة الأخلاق بالتسبب في قتلها

بعد فترة وجيزة من البيان التاريخي، ألغت الدولة شرطة الأخلاق قائلة “لا علاقة لها بالقضاء”.

وقد جاء البيان بعد شهرين ونصف من اندلاع احتجاجات عنيفة في إيران أثارتها مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا التي احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب “بشكل صحيح”.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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