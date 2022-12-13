الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

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وطن- ينفرد فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال6.

كما ونجح الأهلي المصري من تحقيق الفوز السادس على التوالي لهذا الموسم، أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (الانتاج الحربي).

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأحرز الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الاتحاد السكندري، عند الدقيقة ال12.

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كما وسجل اللاعب ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة ال32، ليضيف بعدها أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة ال90، بعد عرضية رائعة من زميله محمد مجدي قفشة، ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك الخصم الاتحاد السكندري.

🔴| الأهلي يواصل تربعه على صدارة جدول الدوري بالعلامة الكاملة 🔝

6️⃣ مباريات 6️⃣ انتصارات 🦅🔥😍#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/RnzKyDvTOt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 12, 2022

وتفوق فريق الأهلي المصري على نظيره الاتحاد السكندري طيلة مجريات الشوط الأول مع التراجع في الشوط الثاني من المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة الاستحواذ بنسبة 62%.

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كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الاتحاد السكندري إلى 16 تسديدة، ونسبة 38% في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات اللقاء أمام منافسه الأهلي المصري.

🚨🚨قائد فريقنا محمد الشناوي نسر مباراة اليوم بمستوى أكثر من رائع .. سوبر شنو ..استمر 🦅👏#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5HM857A7FT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 12, 2022

كما وشهدت المباراة إصابة اللاعب بيرسي تاو الجنوبي الأفريقي، مع الدقائق الأخيرة من المباراة، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، ليستكمل الأهلي المباراة ب10 لاعبين بعد إجراء كافة التبديلات للاعبين في صفوفه بالمباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال6، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 18 نقطة.

(2) الزمالك حامل اللقب 14 نقطة.

(3) فيوتشر 14 نقطة.

(4) غزل المحلة 13 نقطة.

(5) بيراميدز 11 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 9 نقاط.

(7) فاركو 7 نقاط.

(8) سيراميكا كليو باترا 7 نقاط.

(8) المقاولون العرب 7 نقاط.

1⃣- الأهلي

2⃣- الزمالك

3⃣- فيوتشر

4⃣- غزل المحلة بعد مرور 6⃣ جولات.. إليكم جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/23 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/C8zW9UEph7 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 12, 2022

(10) طلائع الجيش 7 نقاط.

(11) البنك الأهلي 6 نقاط.

(12) إنبي 6 نقاط.

(13) أسوان 6 نقاط.

(14) سموحة 6 نقاط.

جولة جديدة بمواجهات مثيرة 🔥🆕 إليكم مواعيد مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/23 🗓️#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/EGnMBjrjem — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 13, 2022

(15) المصري البورسعيدي 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 3 نقاط.

(17) حرس الحدود نقطتين.

(18) الداخلية نقطتين.

كما وسيلتقي الأهلي المصري في المباراة القادمة أمام فيوتشر، الجمعة، في منافسات الجولة ال7 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (الانتاج الحربي).