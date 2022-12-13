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مونديال قطر 2022

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي يحقق الانتصار ال6 على التوالي في الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023 watanserb.com
فوز الأهلي على الاتحاد السكندري وصدارة الدوري المصري
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وطن- ينفرد فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال6.

كما ونجح الأهلي المصري من تحقيق الفوز السادس على التوالي لهذا الموسم، أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (الانتاج الحربي).

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأحرز الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الاتحاد السكندري، عند الدقيقة ال12.

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كما وسجل اللاعب ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة ال32، ليضيف بعدها أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة ال90، بعد عرضية رائعة من زميله محمد مجدي قفشة، ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك الخصم الاتحاد السكندري.

وتفوق فريق الأهلي المصري على نظيره الاتحاد السكندري طيلة مجريات الشوط الأول مع التراجع في الشوط الثاني من المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة الاستحواذ بنسبة 62%.

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كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الاتحاد السكندري إلى 16 تسديدة، ونسبة 38% في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات اللقاء أمام منافسه الأهلي المصري.

كما وشهدت المباراة إصابة اللاعب بيرسي تاو الجنوبي الأفريقي، مع الدقائق الأخيرة من المباراة، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، ليستكمل الأهلي المباراة ب10 لاعبين بعد إجراء كافة التبديلات للاعبين في صفوفه بالمباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال6، على النحو الآتي:

(1) الأهلي المصري 18 نقطة.

(2) الزمالك حامل اللقب 14 نقطة.

(3) فيوتشر 14 نقطة.

(4) غزل المحلة 13 نقطة.

(5) بيراميدز 11 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 9 نقاط.

(7) فاركو 7 نقاط.

(8) سيراميكا كليو باترا 7 نقاط.

(8) المقاولون العرب 7 نقاط.

(10) طلائع الجيش 7 نقاط.

(11) البنك الأهلي 6 نقاط.

(12) إنبي 6 نقاط.

(13) أسوان 6 نقاط.

(14) سموحة 6 نقاط.

(15) المصري البورسعيدي 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 3 نقاط.

(17) حرس الحدود نقطتين.

(18) الداخلية نقطتين.

كما وسيلتقي الأهلي المصري في المباراة القادمة أمام فيوتشر، الجمعة، في منافسات الجولة ال7 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (الانتاج الحربي).

المصدروطن + صفحة رابطة الأندية المصرية + صفحة الأهلي المصري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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