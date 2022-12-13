الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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أصالة تستفز إعلامية لبنانية: “ألحانها من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية”! (فيديو)

اتهمت داليا أحمد الفنانة أصالة بتغير شعورها القومي حسب تغير جنسية أزواجها

كتب رفيف عبدالله
أصالة تستفز إعلامية لبنانية:
أصالة
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وطن– سخرت المذيعة اللبنانية داليا أحمد، من الفنانة السورية أصالة نصري، بسبب نسب تاريخها الفني إلى السعودية.

تتبدل بتبدل أزواجها!

وقالت داليا أحمد عبر برنامجها: “كيف صنعت لكِ السعودية تاريخك الفني وهي قبل سنوات معدودة كان ممنوع فيها الفن والغناء”.

وتابعت ساخرة: “هل كنتِ تأخذين الألحان من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيدتي؟!.”.

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وأردفت داليا موجهة حديثها إلى أصالة: “بدايتك كانت بسوريا ولبنان ثم استقريتي بمصر. وأشهر الألحان التي صنعت شهرتك في المنطقة العربية اللي عملوهالك ملحنين مصريين فكيف تبدلت الأحوال؟”.

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واتهمت داليا، أصالة أن شعورها القومي يتغير بتغير جنسية أزواجها. وعقبت: “شعورك القومي يتبدل مع تبدل أزواجك عزيزتي. فعندما كنتي زوجة لطارق العريان كانت مصر هي الحضن والآن بعد زواجك من فائق حسن المقيم في السعودية أصبحت السعودية هي الحضن”.

ترى داليا أن أغنية مبقاش أنا تنطبق على صاحبتها

مبقاش أنا

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وأضافت: “لولا النقلة النوعية اللي عملها مبس، كانت ما فيها أصالة تروح تغني بالسعودية. وتحكي هالحكي ياللي بيتنكر لتاريخ طويل من الفن اللي عاشته وعملته أول شي ببلدها سوريا. وفي لبنان، وأم الدنيا مصر”.

وسخرت داليا أيضاً من أغنية أصالة “مبقاش أنا”، قائلة: “كل ما غنت لشريكها اللي خانها أو اختلفت معه، مبقاش أنا. بتقوم عن جد ما تبقاش هي نفسها”.

وكانت أصالة قد نسبت تاريخها الفني إلى السعودية في حفلها الأخير بموسم الرياض.

وطني الحنون

وقالت بمنشور عبر “فيسبوك”: بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم. بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”.

وهو الأمر الذي أثار غضباً بين المصريين، من ضمنهم الملحن حلمي بكر.

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لكن أصالة قدمت لاحقاً اعتذاراً رسمياً للمصريين، وقالت  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، الذي يقدّمه عمرو أديب على “إم بي سي مصر”: “مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش مفيش شك في محبتي لمصر.. في الحفلة كنت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل”.

وتابعت: “بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش. مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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