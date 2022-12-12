الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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حياتنا

محمد صلاح أغضب المغاربة بشدة بعد فوز أسود الأطلس.. ماذا حدث؟

تجاهل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر إنجاز المنتخب المغربي الغير مسبوق عربيا

كتب فهمي الورغمي
محمد صلاح أغضب المغاربة watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- أغضب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الكثير من مشجعي المنتخب المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بأنه “تجاهل فوز أسود الأطلس” ولم يهنئهم أو يعلق على الفوز على خلاف معظم نجوم الرياضة العرب.

محمد صلاح يتجاهل فوز المنتخب المغربي

وبينما كان المنتخب المغربي لكرة القدم يحقق الفوز تلو الآخر في كأس العالم فيفا قطر 2022، حتى بلغ دور نصف نهائي المسابقة العالمية الأكثر جماهيرية، كان محمد صلاح بعيدا كل البعد عن التفاعل مع هذه الإنجازات- عكس باقي النجوم العرب.

وظهر صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستمتع بإجازته، في ابتعاد وتفويت واضح للتفاعل مع ما يجري في قطر، الدولة التي تحتضن كأس العالم لكرة القدم مابين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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لم يبارك محمد صلاح ولم يهنيء الانتصارات التاريخية للمنتخب المغربي في هذه النسخة من كأس العالم، ما أغضب الكثيرين منه.

وذلك عكس الكثير من النجوم العرب والعالميين، في كرة القدم، وفي ميادين أخرى، الذين احتفوا بالإنجازات التاريخية للمنتخب المغربي.

مذيع الجزيرة عبدالصمد ناصر ينتقد محمد صلاح

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وأثار تجاهل النجم المصري “محمد صلاح” لفوز المنتخب المغربي، موجة عارمة من الغضب ضده عبر مواقع التواصل.

حيث كتب الإعلامي المغربي بقناة الجزيرة “عبد الصمد ناصر” تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عاتب فيها لاعب فريق ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”.

وقال وفق ما رصدت (وطن): “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب.. بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوماً عن تشجيعه.”

واستطرد مستنكرا:”خير إن شاء الله يا محمد. عسى المغاربة ما زعلوك في شي”.

في حين كتب السياسي المصري “عمرو عبد الهادي“، بلهجة أشد قسوة متحدثا عن اللاعب الدولي محمد صلاح قائلا: “هو محمد صلاح فخ العرب الغل أكل قلبه للدرجه دي … مش كفاية فَشِل المنتخب المصري ومقدمش حاجه لمصر في كأس العالم وكمان قلة الأصل اكلت قلبه ومهناش المغرب بالصعود ل المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 كأول فريق عربي وأفريقي يصعد في تاريخ كأس العالم”.

ويأتي ما أكد النشطاء أنه تجاهل من محمد صلاح لفوز المنتخب المغربي، بينما تهافت نجوم الدول العربية وأسماء عالمية لامعة إلى تهنة أسود الأطلس.

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حيث شارك كثير النجوم مثل الدولي الجزائري “رياض محرز” مباركته فوز المنتخب المغربي متمنيا لهم التوفيق فيما تبقى من مشوار كأس العالم.

المغنية العالمية “شاكيرا” تفاعلت هي الأخرى مع الفوز المستحق للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في مباراة ربع نهائي كـأس العالم.

هذا ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر، في مواجهة حاسمة يراهن أسود الأطلس ومعهم ملايين المشجعين على الظفر بها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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