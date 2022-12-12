محمد صلاح أغضب المغاربة بشدة بعد فوز أسود الأطلس.. ماذا حدث؟

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وطن- أغضب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الكثير من مشجعي المنتخب المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بأنه “تجاهل فوز أسود الأطلس” ولم يهنئهم أو يعلق على الفوز على خلاف معظم نجوم الرياضة العرب.

محمد صلاح يتجاهل فوز المنتخب المغربي

وبينما كان المنتخب المغربي لكرة القدم يحقق الفوز تلو الآخر في كأس العالم فيفا قطر 2022، حتى بلغ دور نصف نهائي المسابقة العالمية الأكثر جماهيرية، كان محمد صلاح بعيدا كل البعد عن التفاعل مع هذه الإنجازات- عكس باقي النجوم العرب.

وظهر صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستمتع بإجازته، في ابتعاد وتفويت واضح للتفاعل مع ما يجري في قطر، الدولة التي تحتضن كأس العالم لكرة القدم مابين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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لم يبارك محمد صلاح ولم يهنيء الانتصارات التاريخية للمنتخب المغربي في هذه النسخة من كأس العالم، ما أغضب الكثيرين منه.

وذلك عكس الكثير من النجوم العرب والعالميين، في كرة القدم، وفي ميادين أخرى، الذين احتفوا بالإنجازات التاريخية للمنتخب المغربي.

مذيع الجزيرة عبدالصمد ناصر ينتقد محمد صلاح

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وأثار تجاهل النجم المصري “محمد صلاح” لفوز المنتخب المغربي، موجة عارمة من الغضب ضده عبر مواقع التواصل.

حيث كتب الإعلامي المغربي بقناة الجزيرة “عبد الصمد ناصر” تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عاتب فيها لاعب فريق ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”.

ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب #المغرب .

بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوماً عن تشجيعه.

خير إن شاء الله يا محمد. عسى المغاربة ما زعلوك في شي. — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) December 12, 2022

وقال وفق ما رصدت (وطن): “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب.. بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوماً عن تشجيعه.”

واستطرد مستنكرا:”خير إن شاء الله يا محمد. عسى المغاربة ما زعلوك في شي”.

في حين كتب السياسي المصري “عمرو عبد الهادي“، بلهجة أشد قسوة متحدثا عن اللاعب الدولي محمد صلاح قائلا: “هو محمد صلاح فخ العرب الغل أكل قلبه للدرجه دي … مش كفاية فَشِل المنتخب المصري ومقدمش حاجه لمصر في كأس العالم وكمان قلة الأصل اكلت قلبه ومهناش المغرب بالصعود ل المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 كأول فريق عربي وأفريقي يصعد في تاريخ كأس العالم”.

هو محمد صلاح فخ العرب الغل اكل قلبه للدرجه دي

مش كفايه فَشِل المنتخب المصري ومقدمش حاجه لمصر في كأس العالم وكمان قلة الأصل اكلت قلبه ومهناش #المغرب بالصعود ل المربع الذهبي في #كأس_العالم_قطر_2022 كأول فريق عربي وأفريقي يصعد في تاريخ #كأس_العالم#كأس_العالم_قطر2022 — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 11, 2022

ويأتي ما أكد النشطاء أنه تجاهل من محمد صلاح لفوز المنتخب المغربي، بينما تهافت نجوم الدول العربية وأسماء عالمية لامعة إلى تهنة أسود الأطلس.

حيث شارك كثير النجوم مثل الدولي الجزائري “رياض محرز” مباركته فوز المنتخب المغربي متمنيا لهم التوفيق فيما تبقى من مشوار كأس العالم.

رياض محرز : المنتخب المغربي يقدم أداء عظيم لقد هزموا منتخبات قوية، أفريقيا والعرب فخورين بهم وأتمنى أن يستمروا بتحقق الإنجازات ، سأشجع المغرب في ربع النهائي رغم أنني لدي أصدقاء في المنتخب البرتغالي. pic.twitter.com/XPFmUCra45 — Screen Mix (@ScreenMix) December 9, 2022

المغنية العالمية “شاكيرا” تفاعلت هي الأخرى مع الفوز المستحق للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في مباراة ربع نهائي كـأس العالم.

شاكيرا تحتفل بفوز المغرب أول منتخب عربي وافريقي يصل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.. "This time for Africa 👏🇲🇦" pic.twitter.com/3mbRVOBHZO — Screen Mix (@ScreenMix) December 10, 2022

هذا ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر، في مواجهة حاسمة يراهن أسود الأطلس ومعهم ملايين المشجعين على الظفر بها.