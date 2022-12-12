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حياتنا

مباراة المغرب وفرنسا.. نبوءة حكيمي ومبابي قبل أشهر تتحقق (فيديو)

تمنى كلاهما لقاء الآخر بمونديال قطر وهو ما حدث بالفعل وسيلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في نصف النهائي

كتب خالد الأحمد
نبوءة حكيمي ومبابي watanserb.com
حكيمي ومبابي
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وطن- بعد مرور 7 أشهر على لقائهما في “استاد المدينة التعليمية” بقطر، تحققت أمنية نجمي الكرة الفرنسي “كيليان مبابي” والمغربي “أشرف حكيمي” في مواجهة منتخب المغرب ونظيره الفرنسي لبعضهما في المونديال، إذ تمنى كلاهما مواجهة الآخر في كأس العالم قطر 2022.

وهي الأمنية التي تحققت بالفعل بالمواجهة التي ستجمع منتخبي المغرب وفرنسا، الأربعاء، المقبل في نصف النهائي، بملعب البيت.

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ويتطلع المنتخب العربي الوحيد الباقي في البطولة إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر خلاله الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ثنائي باريس سان جيرمان، باستاد المدينة التعليمية قبل فترة، وتنبأ خلاله مبابي بمواجهة المغرب في المونديال.

حيث قال: “نحن هنا بملعب المدينة التعليمية وكل شيء يبدو رائعًا، 40 ألف متفرج يمكنهم متابعة المباراة هنا”.

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وأضاف مبابي: “سنفوز وبعدها سنواجه المغرب، حيث يتوجب عليّ تدمير صديقي”.. ليقاطعه حكيمي قائلاً: “سوف أهزمك”.

وتابع مهاجم الديوك: “هذا سيفطر قلبي قليلاً، ولكنكم تعلمون هذا هو حال كرة القدم، يجب عليّ هزيمته”.

مبابي هنأ صديقه حكيمي بعد فوز المغرب على إسبانيا

وكان مبابي هداف مونديال قطر 2022 برصيد 5 أهداف، قد تمنى أيضا مواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال، أثناء تواجده بمقر إقامة منتخب المغرب ليهنئهم بعد اجتياز منتخب إسبانيا.

وسبق أن دعم مبابي صديقه حكيمي في تصفيات المونديال وهنأه على التأهل، فيما كانت أمنية حكيمي اللعب في المونديال أكثر من 4 مباريات لمواجهة صديقه مبابي في الملعب.

أراك قريباً يا صديقي

وكان أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب وجه رسالة إلى صديقه الفرنسي كيليان مبابي، حيث كتب حكيمي على حسابه في «تويتر»: «أراك قريباً يا صديقي»، وقام بالإشارة إلى مبابي.

ووفق معلقين رياضيين ستكون هناك معركة خاصة بين الصديقين وصدام كبير، خاصة أن حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

فيما يلعب مبابي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي ستكون المواجهة وجهاً لوجه في أرض الملعب، بحثاً عن التأهل لنهائي المونديال الذي يعتبر تاريخياً لمنتخب “أسود الأطلس“.

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

في المقابل كان مدرب المنتخب المغربي “وليد الركراكي” قد كشف في وقت سابق أنه حين قابل حكيمي في فرنسا قبل المونديال، كشف له عن أمنياته بخوض أكثر من 4 مباريات بكأس العالم، ومواجهة صديقه المقرب مبابي في نصف النهائي.

ويشهد الدور نصف النهائي وجود أبرز نجوم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وليونيل ميسي وكيليان مبابي، بينما غاب عن المشهد البرازيلي نيمار فقط، بعدما ودعت البرازيل المونديال على يد كرواتيا من ربع النهائي.

وتجمع اللاعبان حكيمي ومبابي علاقة صداقة قوية جدًا، وسيضطر الصديقان مواجهة بعضهما الأربعاء المقبل، على استاد البيت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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