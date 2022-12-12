مباراة المغرب وفرنسا.. نبوءة حكيمي ومبابي قبل أشهر تتحقق (فيديو)

وطن- بعد مرور 7 أشهر على لقائهما في “استاد المدينة التعليمية” بقطر، تحققت أمنية نجمي الكرة الفرنسي “كيليان مبابي” والمغربي “أشرف حكيمي” في مواجهة منتخب المغرب ونظيره الفرنسي لبعضهما في المونديال، إذ تمنى كلاهما مواجهة الآخر في كأس العالم قطر 2022.
وهي الأمنية التي تحققت بالفعل بالمواجهة التي ستجمع منتخبي المغرب وفرنسا، الأربعاء، المقبل في نصف النهائي، بملعب البيت.
🇫🇷🆚🇲🇦
مبابي توقع مواجهة المغرب وحكيمي يرد عليه: سوف أهزمك#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_المغرب #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gkfxPkxjdJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2022
ويتطلع المنتخب العربي الوحيد الباقي في البطولة إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.
وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر خلاله الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ثنائي باريس سان جيرمان، باستاد المدينة التعليمية قبل فترة، وتنبأ خلاله مبابي بمواجهة المغرب في المونديال.
حيث قال: “نحن هنا بملعب المدينة التعليمية وكل شيء يبدو رائعًا، 40 ألف متفرج يمكنهم متابعة المباراة هنا”.
وأضاف مبابي: “سنفوز وبعدها سنواجه المغرب، حيث يتوجب عليّ تدمير صديقي”.. ليقاطعه حكيمي قائلاً: “سوف أهزمك”.
وتابع مهاجم الديوك: “هذا سيفطر قلبي قليلاً، ولكنكم تعلمون هذا هو حال كرة القدم، يجب عليّ هزيمته”.
مبابي هنأ صديقه حكيمي بعد فوز المغرب على إسبانيا
وكان مبابي هداف مونديال قطر 2022 برصيد 5 أهداف، قد تمنى أيضا مواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال، أثناء تواجده بمقر إقامة منتخب المغرب ليهنئهم بعد اجتياز منتخب إسبانيا.
وسبق أن دعم مبابي صديقه حكيمي في تصفيات المونديال وهنأه على التأهل، فيما كانت أمنية حكيمي اللعب في المونديال أكثر من 4 مباريات لمواجهة صديقه مبابي في الملعب.
أراك قريباً يا صديقي
وكان أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب وجه رسالة إلى صديقه الفرنسي كيليان مبابي، حيث كتب حكيمي على حسابه في «تويتر»: «أراك قريباً يا صديقي»، وقام بالإشارة إلى مبابي.
🇲🇦👑🫶🏽… @AchrafHakimi pic.twitter.com/fDCyfMI7LM
— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022
ووفق معلقين رياضيين ستكون هناك معركة خاصة بين الصديقين وصدام كبير، خاصة أن حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن.
فيما يلعب مبابي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي ستكون المواجهة وجهاً لوجه في أرض الملعب، بحثاً عن التأهل لنهائي المونديال الذي يعتبر تاريخياً لمنتخب “أسود الأطلس“.
أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا
في المقابل كان مدرب المنتخب المغربي “وليد الركراكي” قد كشف في وقت سابق أنه حين قابل حكيمي في فرنسا قبل المونديال، كشف له عن أمنياته بخوض أكثر من 4 مباريات بكأس العالم، ومواجهة صديقه المقرب مبابي في نصف النهائي.
ويشهد الدور نصف النهائي وجود أبرز نجوم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وليونيل ميسي وكيليان مبابي، بينما غاب عن المشهد البرازيلي نيمار فقط، بعدما ودعت البرازيل المونديال على يد كرواتيا من ربع النهائي.
وتجمع اللاعبان حكيمي ومبابي علاقة صداقة قوية جدًا، وسيضطر الصديقان مواجهة بعضهما الأربعاء المقبل، على استاد البيت.