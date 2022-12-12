فيديو مؤثر جداً لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر جدا لوالد لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري، الذي سجل هدف الفوز على البرتغال وتسبب في تأهل أسود الأطلس للدور نص النهائي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فمجرد قيام نجله بتسجيل الهدف في مرمى البرتغال برأسية لا مثيل لها، انهمر والد يوسف النصيري في البكاء.

وظهر والد يوسف النصيري في المدرجات بين الجماهير وقد انهمرت عينيه بالبكاء حتى استعان بمنديل لتجفيف دموعه.

- Advertisement -

وبحسب الفيديو، فقد أخذ العديد من المشجعين المتواجدين بقربه بالتربيت على كتفه، معبرين عن فخرهم به وبما فعله نجله.

فيديو مؤثر لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز pic.twitter.com/1UYpXrdMRS — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 10, 2022

الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية

وكان مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري قد ارتفع 2.78 م لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس العالم، عندما هز شباك البرتغال 1-0 السبت في ربع نهائي نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022.

- Advertisement -

ولم ينتظر النصيري الفارع الطول (1.88 م) سوى 42 دقيقة لهز شباك ديوغو كوشتا بضربة رأسية رائعة اثر تمريرة عرضية أروع للمدافع الأيسر للوداد البيضاوي يحيى عطية الله الذي لعب أساسيا بسبب إصابة مدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي.

كانت المحاولة الرأسية الثالثة للنصيري في المباراة، بعد الأولى إثر ركلة ركنية انبرى لها حكيم زياش فوق العارضة (6)، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش أيضا تابعها النصيري برأسه بجوار القائم الأيسر (26).

وكانت الثالثة حاسمة عندما طار لها بارتفاع 2.78 م فوق كوشتا ومدافع مانشستر سيتي الإنكليزي روبن دياش وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي (39 عاماً).

يوسف النصيري يحتفل بهدفه

ونشر “النصيري” الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى ثلاثة أهداف على حسابه في “إنستغرام“، صورًا لهدفه واحتفاله به وكتب عليها: “المستحيل ليس مغربياً!! سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما (دائماً) المغرب”.