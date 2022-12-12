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على غرار “ارحبو”.. “كورال الشرق” تهدي المغرب أغنية باللهجة المغربية

عادت فرقة كورال الشرق المصرية لتشعل أجواء مونديال قطر 2022 بتهنئة خاصة للمنتخب المغربي على طريقتها

كتب خالد الأحمد
كورال الشرق watanserb.com
كورال الشرق
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وطن- عادت فرقة “كورال الشرق” المصرية لتشعل أجواء مونديال قطر 2022، وتتألق من خلال عمل جديد لها يحتفي بتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصعد إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم.

رددوا كلمات الأغنية باللهجة المغربية

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر العشرات من أفراد فرقة “كورال الشرق” التي حازت شهرة واسعة في مصر، وهم جلوس ويرددون أغنية تقول بعض كلماتها باللهجة المغربية :”والله شرفتونا.. والله شرفتونا.. قصاد العالم عليتونا.. وكسبتوا وفرحتونا”.

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وتتابع كلمات الأغنية وهي من تأليف “سهل الإمام” :”الله معكم بالجاي.. والكأس إن شاء الله جاي.. كنتم أسود كنتم أبطال المغرب معنى الرجال”.

“من ارحبوا إلى إنجاز المغرب”

وتفاعل مغردون ومدونون عرب مع الأغنية التي جاءت على رتم أغنيتهم السابقة “ارحبو” ـ إحدى أغاني مونديال قطر الرسمية والتي غنتها كورال الشرق على طريقتها المميزة ـ، وأعادوا نشر الفيديو على حساباتهم الشخصية عبر موقع تويتر.

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وكانت الفرقة المكوّنة من عدد كبير من الشباب والشابات يدرسون في جامعة عين شمس، قد أدَّوا أغنية “ارحبوا ” القطرية باللهجة المصرية، وخطفت الأنظار بأدائها العفوي والمرح، للأغنية التي تعدّ إحدى الأغاني الدعائية لكأس العالم في قطر 2022.

ونشرت الفرقة عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال، مقطعَ فيديو لأعضائها، وهم يؤدون الأغنية بطريقة جميلة، ليتمَّ تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا عددٌ كبير من أفراد الفرقة وهم يردّدون كلمات الأغنية القطرية ويتمايلون على موسيقاها، مما أثار استحسان الكثيرين وتفاعلهم.

كما أضاف “كورال روح الشرق” الزغاريدَ للأغنية، ليضفوا عليها بهجة أكبر.

بعد “ارحبو” بالمصري.. “كورال روح الشرق” تشعل الأجواء من قلب قطر

شعبية كبيرة لفرقة “كورال الشرق”

وكانت فرقة “كورال الشرق” التي تتخذ من عبارة “عندما تفتقد السعادة والبهجة ، ابحث عن كورال روح الشرق” شعاراً لها، قد حصدت تفاعلاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك عقب غنائها لأغنية كأس العالم “ارحبو” باللهجة المصرية التي تابعها أكثر من مليون متابع خلال أيام قليلة، ووثّقت وسائل إعلام قطرية تواجدَ الفرقة الشهيرة في قطر، وغناءها لذات المقطوعة باللهجة المصرية، وسط جو حماسي كبير.

انتصار تاريخي للمغرب

وفي سياق آخر أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما كبيرا بإحصائيات الدور الأول للبطولة التي تحظى لأول مرة باعتماد الفيفا.

ونشر موقع الفيفا، الأربعاء، تقريرا عن أبرز ملامح الدور الأول خاصة الرقمية منها.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته الرائعة التي قدّمها عبر السنوات الأخيرة وقدم عروضا مميزة وممتعة في البطولة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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