الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

كل المنتخبات التي شجعها المنحوس العماني مجومبا تلقت هزائم، ومغردون يطلبون منه تشجيع فرنسا

كتب خالد السعدي
المشجع العماني مجومبا watanserb.com
العماني المنحوس مجومبا
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وطن – أطلق ناشطون مغاربة، حملة على موقع التواصل الاجتماعي لدفع المشجع العماني محمد الحجري الموصوف بـ”المنحوس” أو “مجومبا“، لتشجيع منتخب فرنسا، في المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

وقصة هذا المشجع أثارت ذهولا في مونديال قطر، فكل منتخب يعلن هذا المشجع تشجيعه يتكبد الخسارة، وقد حدث ذلك مع منتخب قطر عندما شجعه في مباراة الإكوادور وظهر مرتديا تيشرت العنابي لكن الأخير خسر.

الأمر نفسه حدث مع الأرجنتين إذ أعلن تشجيع منتخب التانجو أمام السعودية، لكن الفوز كان من نصيب الأخضر بهدفين هدف، كما ظهر وهو يشجع منتخب البرازيل لتلقى راقصو السامبا خسارة مؤلمة أمام كرواتيا.

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واختار “العماني” تشجيع منتخب هولندا أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي، فخسر منتخب الطواحين بركلات الترجيح.

وفي مباراة منتخب المغرب الأخيرة، كان المشجع العماني يرتدي تيشرت الدون كريستيانو رونالدو، فخسر المنتخب البرتغالي أمام أسود أطلس.

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بعد المباراة، احتفى الجمهور المغربي بهذا المشجع وطالبوا بتشجيع منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المرتقبة.

حملة لمطالبة مجومبا بتشجيع فرنسا

بعد هذه الوقائع الغريبة، أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفع المشجع المعروف بـ”مجومبا” لإعلانه تشجيع منتخب فرنسا أمام المغرب ليكون نذير شؤم للديوك في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي.

وقال ناشط: “الشخصية العمانية مجومبا أخذ شهرة واسعة لتشجيعه ستة فرق سابقة وخسرت .. احمد عياد قبل مُباراة البرتغال طلب منه إرتداء قميص البرتغال حتى يجلب لهُم الخسارة وهذا ما حدث .. جمهور المغرب الآن يطالب منه إرتداء قميص فرنسا حتى يجلب لهُم الحظ العاثر.. مجومبا ” تميمة نحس. ستبقى لذكرى”.

وأجرى “مجومبا” أو “المشجع المنحوس”، مقابلة مع قناة “الكأس” القطرية، قال فيها إن كل المنتخبات التي شجعها في مونديال قطر، خرجت منه، بما فيها منتخب قطر.

وأضاف الحجري أن كل ما حدث ليس مخطط له، وتابع: “جئت من سلطنة عمان وخططت لحضور الافتتاح ولبس الزي القطري وتشجيع العنابي، ولم أكن أعرف أن النحس شغال فسامحوني”.

وتابع : “شجعت الأرجنتين ضد السعودية، ففاز الأخضر، ورجعت عمان وكنت أنقل الأجواء المونديالية الجميلة في الدوحة على مواقع التواصل فطلب مني المتابعون العودة إلى قطر، وجئت للمرة الثانية إلى قطر لتشجع السنغال ضد انجلترا فانهزمت، وهذا سبب إطلاق الناس علي وصف المشجع النحس”.

المغاربة يناشدون مجومبا

وكشف أن أحد المشجعين المغاربة طالبه بعدم حضور مباراة أسود أطلس، موضحا أن شجع إسبانيا أمام المغرب فخسر الإسبان، وجاءت اتصالات من مغاربة لتشجيع البرتغال، وهو ما حدث بالفعل.

وتابع: “كل الحسابات المغربية تطالبني الآن بتشجيع فرنسا.. وسأجرب ويمكن أن تضبط الأمور والمغرب تفوز”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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