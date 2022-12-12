شاهد حفل زواج حسين الجسمي الذي تم بعيدا عن الأضواء.. من هي زوجته؟

- Advertisement -

وطن- احتفل الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي، بحفل زفافه في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء، في خبر فاجأ جميع محبي النجم الإماراتي الذي لاقت أعماله الغنائية رواجا كبيرا بين الجمهور الخليجي والعربي.

نبأ زواج حسين الجسمي يشعل المواقع

خبر زواج حسين الجسمي، أعلنه الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي، عبر حسابه الرسمي بتويتر.

نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه ،ونتمنى له كل التوفيق ،، الف مبروك يابو علي@7sainaljassmi pic.twitter.com/CRosR12QFY — الوسمي alwasmy (@al_wasmy) December 12, 2022

- Advertisement -

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه.”

وتابع:”ونتمنى له كل التوفيق.. ألف مبروك يا بو علي.”

وبعد إعلان “الوسمي” لهذا الخبر، انهالت التهنئة والتبريكات من نجوم الفن العرب على الفنان حسين الجسمي، بمناسبة عقد قرانه.

الفنان الإماراتي عبد الله الوسمي يعلن عقد قران الفنان حسين الجسمي — Mai Fahmy (@MaiFahmy) December 12, 2022

- Advertisement -

ونشر بعض الحضور صورا ومقاطكع فيديو وثقت جانبا من حفل زفاف حسين الجسمي، الذي تم بعيدا عن الأضواء.

هذا ولم ينشر الجسمي حتى الآن أي معلومة على حساباته بمواقع التواصل، بشأن عقد قرانه المفاجئ هذا.

كما تساءل العديد من النشطاء عن هوية زوجة حسين الجسمي، والتي لم تكشف حتى الآن.

ولا يشارك حسين الجسمي في العادة جمهوره أي معلومات عن حياته الخاصة، على خلاف معظم النجوم والفنانين الذين يشاركون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على مواقع التواصل.

ابارك للصديق العزيز #حسين_الجسمي بمناسبة الزواج ، الف مبروك ياخوي الله يوفقك ويسعدك @7sainaljassmi pic.twitter.com/XRDOVrVGsg — Faisal Al jasim (@F_aljasim) December 12, 2022

هل تزوج حسين الجسمي بمغربية قبل سنوات؟

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1979.

ولا يعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.

أول صورة من حفل زفاف #حسين_الجسمي والذي احتفل به في سرية تامة 🤍🤍 pic.twitter.com/ESo2SAGgag — Hani Azab (@Haniazab3) December 12, 2022

ويعد حسين الجسمي من أشهر المطربين العرب بشكلٍ عام وفي دولته الإمارات بشكل خاص، وهو من المطربين الإماراتيين المعروفين بشكل كبير على مستوى العالم العربي.

وكانت أنباء انتشرت عن زواجه من فتاة مغربية تدعى “حسناء” سنة 2013، وأنه أنجب منها ابنتين.

وسبق أن تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان الإماراتي حسين الجسمي برفقة امرأة، خلال جلسة تصوير قبل عدة سنوات.

وأشار مغردون خلال التعليقات وقتها إلى أن تلك الشابه هي زوجته المغربية “حسناء” التي امتنع الجسمي ولفترة طويلة عن كشف أى صورة لها أو اقحامها في عالم الشهرة، حسب زعمهم.

ويشار إلى أن حسين الجسمي، كان قد أحيا خلال الأيام الماضية، الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في حفل كبير بأبوظبي.