الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةحياتناشاهد حفل زواج حسين الجسمي الذي تم بعيدا عن الأضواء.. من هي...
حياتنا

شاهد حفل زواج حسين الجسمي الذي تم بعيدا عن الأضواء.. من هي زوجته؟

الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي هو من أعلن خبر زواج حسين الجسمي

كتب باسل النجار
حسين الجسمي watanserb.com
حسين الجسمي
- Advertisement -

وطن- احتفل الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي، بحفل زفافه في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء، في خبر فاجأ جميع محبي النجم الإماراتي الذي لاقت أعماله الغنائية رواجا كبيرا بين الجمهور الخليجي والعربي.

نبأ زواج حسين الجسمي يشعل المواقع

خبر زواج حسين الجسمي، أعلنه الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي، عبر حسابه الرسمي بتويتر.

- Advertisement -

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه.”

وتابع:”ونتمنى له كل التوفيق.. ألف مبروك يا بو علي.”

وبعد إعلان “الوسمي” لهذا الخبر، انهالت التهنئة والتبريكات من نجوم الفن العرب على الفنان حسين الجسمي، بمناسبة عقد قرانه.

- Advertisement -

ونشر بعض الحضور صورا ومقاطكع فيديو وثقت جانبا من حفل زفاف حسين الجسمي، الذي تم بعيدا عن الأضواء.

هذا ولم ينشر الجسمي حتى الآن أي معلومة على حساباته بمواقع التواصل، بشأن عقد قرانه المفاجئ هذا.

كما تساءل العديد من النشطاء عن هوية زوجة حسين الجسمي، والتي لم تكشف حتى الآن.

ولا يشارك حسين الجسمي في العادة جمهوره أي معلومات عن حياته الخاصة، على خلاف معظم النجوم والفنانين الذين يشاركون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على مواقع التواصل.

هل تزوج حسين الجسمي بمغربية قبل سنوات؟

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1979.

ولا يعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.

ويعد حسين الجسمي من أشهر المطربين العرب بشكلٍ عام وفي دولته الإمارات بشكل خاص، وهو من المطربين الإماراتيين المعروفين بشكل كبير على مستوى العالم العربي.

حسين الجسمي يغني باللغة التركية ترحيباً بأردوغان: “كل شيء يذكرني بك” (فيديو)

وكانت أنباء انتشرت عن زواجه من فتاة مغربية تدعى “حسناء” سنة 2013، وأنه أنجب منها ابنتين.

وسبق أن تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان الإماراتي حسين الجسمي برفقة امرأة، خلال جلسة تصوير قبل عدة سنوات.

حسين الجسمي و حسناء
حسين الجسمي و حسناء

وأشار مغردون خلال التعليقات وقتها إلى أن تلك الشابه هي زوجته المغربية “حسناء” التي امتنع الجسمي ولفترة طويلة عن كشف أى صورة لها أو اقحامها في عالم الشهرة، حسب زعمهم.

حسين الجسمي و حسناء
حسين الجسمي و حسناء

ويشار إلى أن حسين الجسمي، كان قد أحيا خلال الأيام الماضية، الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في حفل كبير بأبوظبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

تطبيع الإمارات وإسرائيل.. مهرجان موسيقي للشباب في صحراء أبوظبي

الهدهد

“نيولوك” وسيم يوسف الجديد يثير سخرية واسعة بين متابعيه.. أين اللحية؟

الهدهد

أمريكا تكذب السعودية والإمارات بشأن صفقة تبادل السجناء مع روسيا

تقارير

“بلومبيرغ” تكشف حجم وأسرار الثروة الطائلة للعائلة الحاكمة في الإمارات

الهدهد

الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

الهدهد

“يواجه مصير خاشقجي” الإمارات تعتقل المُعارض المصري “شريف عُثمان” قبل تسليمه إلى السيسي

تقارير

هكذا كان الانجليز يذلون حكام الساحل المتصالح.. “جدكم كان يستاذننا.. نعفيكم الآن!”

الهدهد

تغريدة غير متوقعة من مستشار محمد بن زايد عن تدريس إنكار الهولوكست بالمناهج

الهدهد

مفاجأة.. حكومات عربية اشترت تذاكر مونديال قطر وحرمت جماهيرها منها بهدف إفشاله!

الهدهد

بفيديوهات قديمة.. أذرع الإمارات الإلكترونية تحاول تشويه استضافة قطر للمونديال

الهدهد

حمد المزروعي شامتاً: إذا سجّلت قطر هدفاً واحداً بالمونديال سأحذف حسابي

الهدهد

جريمة قتل موثقة بالفيديو في شبوة تثير غضب اليمنيين ضد الإمارات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“أبو كيان” أغبى تاجر مخدرات في قبضة الأمن بعد إعلان ترويجي لمخدراته

يخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول..دراسة تكشف فوائد عديدة للعسل

بلومبيرغ: السعودية تسعى للاستحواذ على بنك مصري مملوك للدولة

وهم بصري يكشف عبقريتك .. ركّز عينيك واكتشف أين الطائر على الشجرة!

ليلة سقوط إيلي كوهين.. الموساد أفرج عن رسالته الأخيرة وأسرار من سوريا

خمور ومخدرات وقمار .. كواليس صادمة عن فيلم “لورانس العرب” بعد 60 عاماً على عرضه لأول مرة

مصر.. ضبط حوت الذهب “مستر أليكس” وبحوزته كنز بعد تخفٍّ 10 سنوات

إعدام قاتل فرح أكبر.. حكم نهائي أغلق ملف الجريمة التي هزت الكويت

“مش كل قط يتقاله يامشمش”.. فيفي عبده ترد على أجور الراقصات الخيالية برقصة مع لوسي (فيديو)

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC