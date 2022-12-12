إنجاز جديد يضاف لقطر..مشاهدات المونديال تحقق أرقاماً قياسية عالمية(شاهد)

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وطن – في إنجاز جديد يحسب لقطر، كشفت بيانات رسمية أن مشاهدات كأس العالم 2022 حققت أرقاما قياسية عالمية، بعد أن تخطت ملياري مشاهدة منذ بدايته حتى دور الـ16.

وتوقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن يصل عدد المشاهدات للمونديال إلى 5 مليارات مشاهدة مع نهاية البطولة.

وقال “إنفانتينو” إن دور المجموعات في مونديال قطر هو الأفضل على الإطلاق، موضحا أن مبارياته سجلت نتائج ومشاهدات قاسية داخل الملاعب وعبر شاشات العالم.

نسبة المشاهدة زادت بواقع 113% عن مونديال روسيا

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من جانبها، أوضحت شبكة “بي إن سبورت” الناقل الرسمي للمونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن نسب المشاهدة في دور المجموعات شهدت زيادة بواقع 113% مقارنة بدور المجموعات في مونديال روسيا 2014.

وقال مدير شبكة “بي إن سبورت” في الشرق الأوسط، محمد السبيعي: “توقعنا سابقا أن تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لنا”.

ووفقا لشركة “إبسوس” (شركة عالمية متعددة الجنسيات للأبحاث التسويقية ومقرها باريس)، فإن حفل افتتاح مونديال قطر سجل مشاهدة 111.7 مليون شخص، ما يمثل نسبة 31% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة السعودية والأرجنتين ثاني أكثر المباريات مشاهدة

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ووفقا للبيانات، فقد حظيت مباراة السعودية والأرجنتين التي شهدت فوزا تاريخيا للمنتخب السعودي على منتخب “التانغو” بمتابعة 99.3 مليون شخص، وتعد ثاني المباريات مشاهدة بعد المواجهة الافتتاحية التي جمعت المنتخب القطري مع المنتخب الإكوادوري.

كما أظهرت البيانات الرسمية، ان مواجهة البرازيل وصربيا، شهدت متابعة 95.6 مليون شخص لها، لتكون ثالث أعلى معدل مشاهدة في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم في قطر.

كما شاهد نحو 64 مليون شخص إنجاز لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشتر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، باعتباره أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية من البطولة.

تفاعل كبير مع محتوى بي إن سبورت على مواقع التواصل

وحقق محتوى شبكة “بي إن سبورت” على شبكات التواصل الاجتماعي 1.7 مليار تفاعل على مختلف المنصات، ما يمثل 7 أضعاف أرقام مونديال روسيا عام 2014.

ولقي مونديال قطر إشادة كبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وكذلك العديد من الإعلاميين الغربيين، كان آخرها الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان.

الأحسن في التاريخ

وحرص بيرس مورغان على الإعراب عن إعجابه بمونديال قطر باللغة العربية، إذ كتب عبر حسابه في موقع تويتر: “هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ”.

هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ #مونديال_قطر2022 !!!! — Piers Morgan (@piersmorgan) December 10, 2022

وتفاعل مغرّدون مع تغريدة الصحفي بيرس مورغان، إذ وافقه البعض في الرأي، فيما أعرب البعض الآخر من الجماهير القطرية والعربية عن شكرهم له بعد هذه الإشادة.

وجاءت تغريدة الصحفي البريطاني البالغ من 57 عامًا، بعد فوز تاريخي لمنتخب المغرب على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل، في الدور ربع النهائي.

سبق أن شهد مونديال قطر أحداثًا مُثيرة ومفاجئة، أبرزها هزيمة الأرجنتين من السعودية وخروج ألمانيا من الدور الأول، وإقصاء إسبانيا على يد “أسود الأطلس” في دور الـ 16، وتوديع البرازيل للمنافسات من دور الثمانية من أمام كرواتيا.