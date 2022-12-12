الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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إنجاز جديد يضاف لقطر..مشاهدات المونديال تحقق أرقاماً قياسية عالمية(شاهد)

جياني إنفانتينو قال بأن كأس العالم2022 الأفضل على الإطلاق، وأن مبارياته سجلت نتائج ومشاهدات قاسية داخل الملاعب وعبر شاشات العالم

كتب سالم حنفي
مشاهدات كأس العالم 2022 watanserb.com
مشاهدات كأس العالم 2022 تخطت ملياري مشاهدة
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وطن – في إنجاز جديد يحسب لقطر، كشفت بيانات رسمية أن مشاهدات كأس العالم 2022 حققت أرقاما قياسية عالمية، بعد أن تخطت ملياري مشاهدة منذ بدايته حتى دور الـ16.

وتوقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن يصل عدد المشاهدات للمونديال إلى 5 مليارات مشاهدة مع نهاية البطولة.

وقال “إنفانتينو” إن دور المجموعات في مونديال قطر هو الأفضل على الإطلاق، موضحا أن مبارياته سجلت نتائج ومشاهدات قاسية داخل الملاعب وعبر شاشات العالم.

نسبة المشاهدة زادت بواقع 113% عن مونديال روسيا

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من جانبها، أوضحت شبكة “بي إن سبورت” الناقل الرسمي للمونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن نسب المشاهدة في دور المجموعات شهدت زيادة بواقع 113% مقارنة بدور المجموعات في مونديال روسيا 2014.

وقال مدير شبكة “بي إن سبورت” في الشرق الأوسط، محمد السبيعي: “توقعنا سابقا أن تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لنا”.

ووفقا لشركة “إبسوس” (شركة عالمية متعددة الجنسيات للأبحاث التسويقية ومقرها باريس)، فإن حفل افتتاح مونديال قطر سجل مشاهدة 111.7 مليون شخص، ما يمثل نسبة 31% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة السعودية والأرجنتين ثاني أكثر المباريات مشاهدة

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ووفقا للبيانات، فقد حظيت مباراة السعودية والأرجنتين التي شهدت فوزا تاريخيا للمنتخب السعودي على منتخب “التانغو” بمتابعة 99.3 مليون شخص، وتعد ثاني المباريات مشاهدة بعد المواجهة الافتتاحية التي جمعت المنتخب القطري مع المنتخب الإكوادوري.

حظيت مباراة السعودية والأرجنتين بمتابعة 99.3 مليون شخص

كما أظهرت البيانات الرسمية، ان مواجهة البرازيل وصربيا، شهدت متابعة 95.6 مليون شخص لها، لتكون ثالث أعلى معدل مشاهدة في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم في قطر.

كما شاهد نحو 64 مليون شخص إنجاز لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشتر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، باعتباره أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية من البطولة.

تفاعل كبير مع محتوى بي إن سبورت على مواقع التواصل

وحقق محتوى شبكة “بي إن سبورت” على شبكات التواصل الاجتماعي 1.7 مليار تفاعل على مختلف المنصات، ما يمثل 7 أضعاف أرقام مونديال روسيا عام 2014.

ولقي مونديال قطر إشادة كبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وكذلك العديد من الإعلاميين الغربيين، كان آخرها الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان.

الأحسن في التاريخ

وحرص بيرس مورغان على الإعراب عن إعجابه بمونديال قطر باللغة العربية، إذ كتب عبر حسابه في موقع تويتر: “هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ”.

وتفاعل مغرّدون مع تغريدة الصحفي بيرس مورغان، إذ وافقه البعض في الرأي، فيما أعرب البعض الآخر من الجماهير القطرية والعربية عن شكرهم له بعد هذه الإشادة.

وجاءت تغريدة الصحفي البريطاني البالغ من 57 عامًا، بعد فوز تاريخي لمنتخب المغرب على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل، في الدور ربع النهائي.

سبق أن شهد مونديال قطر أحداثًا مُثيرة ومفاجئة، أبرزها هزيمة الأرجنتين من السعودية وخروج ألمانيا من الدور الأول، وإقصاء إسبانيا على يد “أسود الأطلس” في دور الـ 16، وتوديع البرازيل للمنافسات من دور الثمانية من أمام كرواتيا.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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