إعدام قاتل فرح أكبر.. حكم نهائي أغلق ملف الجريمة التي هزت الكويت

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وطن- أسدلت محكمة كويتية، الاثنين، الستار على القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت طيلة الفترة الماضية والتي تخص قتل الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر بطريقة بشعة، حيث أصدرت المحكمة حكما نهائيا بإعدام قاتلها.

إعدام قاتل فرح أكبر

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد ألغت محكمة “التمييز” في الكويت برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد على قاتل المواطنة فرح أكبر ـ وهو عسكري في وزارة الدفاع ـ وقضت عليه بإلاعدام شنقا.

وكانت الشابة فرح حمزة أكبر، قد لقيت مصرعها قبل أكثر من عام، على يد عسكري بوزارة الدفاع يدعى “فهد صبحي محي الدين”، الجريمة التي أحدثت جدل واسع وقتها وتعد واحدة من أشهر جرائم القتل بالكويت.

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ويشار إلى أنه في يوليو 2021، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكما جديدا بحق المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم الإعدام شنقاً في حقه آنذاك.

ووقتها قضت دائرة أخرى في محكمة الجنايات، بحبس المتهم لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بقضية خطف القتيلة فرح أكبر.

محكمة التمييز تقضي بالإعدام بدل المؤبد لقاتل فرح أكبر وتسدل الستار على القضية التي هزت الكويت. pic.twitter.com/J6BC6jFJ7y — المجلس (@Almajlliss) December 12, 2022

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ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر مطلع قوله آنذاك، إن المتهم قدم طعناً أمام الاستئناف على حكم إعدامه، ومن المتوقع أن يقدم طعناً أيضًا على حكم حبسه في قضية الخطف.

لتسدل محكمة التمييز الكويتية، الاثنين 12 ديسمبر 2022، الستار على هذه القضية وتصدر حكما نهائيا بإعدام قاتل فرح أكبر.

ووقعت جريمة القتل تحديدا، يوم 20 أبريل عام 2021، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

جريمة قتل في ضاحية صباح السالم راحت ضحيتها مواطنه كويتيه طعنها الجاني عدة طعنات حتى ازهق روحها ثم قام بنقلها الي مستشفى العدان ورمى بجثتها أمام المستشفى وهرب .#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/sGIjIYp1ZC — مي العيدان (@mayal3eidan) April 20, 2021

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت وقتها، حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها “هي من قتلت نفسها طعنا”.

تفاصيل جريمة قتل الشابة فرح حمزة أكبر

واعتُبرت قضية قتل الشابة الكويتية فرح أكبر، هذه من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها.

وشهدت القضية وقائع مثيرة طوال الأشهر الماضية، إذ أحالت محكمة الجنح، والدة المتهم فهد صبحي إلى الجنايات، لمحاكمتها بتهمة “نشر فيديو تضمن المساس بكرامة ورثة المقتولة، وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها”.

اعدام قاتل المغدور بها فرح أكبر

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عرض علي تبني الدفاع عن القاتل وتزويدي بما "خلف الكواليس" لاستعطاف الجمهور ولكنني رفضت وأصررت على موقفي من أنها مظلومة والقاتل يستحق الإعدام

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الحمدلله على نعمة البصيرة وحكم القصاص لدمها وعرضها رحمها الله#تسريبات_عبدالله_الصالح 🇰🇼 pic.twitter.com/pU6Bq2eXUY — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) December 12, 2022

وكانت والدة قاتل فرح ظهرت سابقا في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن قضية ابنها، وزعمت أن “هناك معرفة وعلاقة عاطفية بين ابنها والمجني عليها فرح أكبر”.

وسبق أن كشفت تحقيقات النيابة أن القاتل يدعى فهد صبحي محي الدين ويبلغ من العمر (30 عاماً)، وكان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

وأوضحت أن القاتل عسكري غير مفصول من عمله، وأنه استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وكان على علم بكل تحركاتها.

هذا وتصدر هاشتاج فرح أكبر التريند في الكويت، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بصدور حكم إعدام قاتلها والقصاص منه.