الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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إعدام قاتل فرح أكبر.. حكم نهائي أغلق ملف الجريمة التي هزت الكويت

محكمة التمييز الكويتية أصدرت حكما نهائيا بإعدام قاتل الشابة فرح حمزة أكبر

كتب باسل النجار
إعدام قاتل فرح watanserb.com
فرح أكبر وقاتلها
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وطن- أسدلت محكمة كويتية، الاثنين، الستار على القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت طيلة الفترة الماضية والتي تخص قتل الشابة الكويتية فرح حمزة أكبر بطريقة بشعة، حيث أصدرت المحكمة حكما نهائيا بإعدام قاتلها.

إعدام قاتل فرح أكبر

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد ألغت محكمة “التمييز” في الكويت برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد على قاتل المواطنة فرح أكبر ـ وهو عسكري في وزارة الدفاع ـ وقضت عليه بإلاعدام شنقا.

وكانت الشابة فرح حمزة أكبر، قد لقيت مصرعها قبل أكثر من عام، على يد عسكري بوزارة الدفاع يدعى “فهد صبحي محي الدين”، الجريمة التي أحدثت جدل واسع وقتها وتعد واحدة من أشهر جرائم القتل بالكويت.

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ويشار إلى أنه في يوليو 2021، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكما جديدا بحق المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم الإعدام شنقاً في حقه آنذاك.

ووقتها قضت دائرة أخرى في محكمة الجنايات، بحبس المتهم لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بقضية خطف القتيلة فرح أكبر.

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ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر مطلع قوله آنذاك، إن المتهم قدم طعناً أمام الاستئناف على حكم إعدامه، ومن المتوقع أن يقدم طعناً أيضًا على حكم حبسه في قضية الخطف.

لتسدل محكمة التمييز الكويتية، الاثنين 12 ديسمبر 2022، الستار على هذه القضية وتصدر حكما نهائيا بإعدام قاتل فرح أكبر.

ووقعت جريمة القتل تحديدا، يوم 20 أبريل عام 2021، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت وقتها، حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها “هي من قتلت نفسها طعنا”.

تفاصيل جريمة قتل الشابة فرح حمزة أكبر

واعتُبرت قضية قتل الشابة الكويتية فرح أكبر، هذه من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها.

وشهدت القضية وقائع مثيرة طوال الأشهر الماضية، إذ أحالت محكمة الجنح، والدة المتهم فهد صبحي إلى الجنايات، لمحاكمتها بتهمة “نشر فيديو تضمن المساس بكرامة ورثة المقتولة، وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها”.

وكانت والدة قاتل فرح ظهرت سابقا في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن قضية ابنها، وزعمت أن “هناك معرفة وعلاقة عاطفية بين ابنها والمجني عليها فرح أكبر”.

الكويت: حكم جديد ضد قاتل فرح أكبر بعد حكم الإعدام شنقاً!

وسبق أن كشفت تحقيقات النيابة أن القاتل يدعى فهد صبحي محي الدين ويبلغ من العمر (30 عاماً)، وكان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

وأوضحت أن القاتل عسكري غير مفصول من عمله، وأنه استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وكان على علم بكل تحركاتها.

هذا وتصدر هاشتاج فرح أكبر التريند في الكويت، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بصدور حكم إعدام قاتلها والقصاص منه.

المصدرتويتر، صحيفة "الراي" الكويتية، صحيفة (القبس) الكويتية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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