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مونديال قطر 2022

“وصفوه بالمقزز” .. غضب إنجليزي من تصرف مبابي في مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

مبابي احتفل بالضحكات بعد إهدار هاري كين لركلة الجزاء الثانية في مباراة فرنسا وإنجلترا

كتب فارس أبو شيحة
احتفال مبابي بإهدار ركلة جزاء هاري كين يغضب الجمهور الإنجليزي watanserb.com
احتفال مبابي بإهدار ركلة جزاء هاري كين يغضب الجمهور الإنجليزي
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وطن- أثار تصرف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، غضب الجماهير الإنجليزية، عقب إهدار هاري كين ركلة الجزاء الثانية، في مباراة فرنسا وإنجلترا الحاسمة في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا، احتفال مبابي بالضحكات، على إهدار هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، لركلة الجزاء الثانية، التي كانت بمثابة إدراك التعادل أمام نظيره فرنسا في المباراة. بعد نجاحه في إحراز الأولى بنجاح داخل شباك الحارس هوغو لوريس.

غضب إنجليزي من تصرف مبابي

وظهر الحزن الشديد على وجه هاري كين، الذي فشل في إحراز ركلة الجزاء الثانية. حيث قام بتسديدها بعيداً عن شباك مرمى منتخب فرنسا حامل اللقب،  كما وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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كما وحصل منتخب إنجلترا على ركلتي جزاء في المباراة، كانت الأولى المتسبب أوريلين تشواميني، ونجح هاري كين في إحرازها، أما الثانية تسبب فيها المدافع الفرنسي هيرنانديز، ولكن فشل ذات اللاعب في تسجيلها. وسط فرحة كيليان مبابي بهذا الحدث داخل أرضية ملعب المباراة.

ولاقيّ تصرف مبابي الساخر غضب الجماهير الإنجليزية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم وصفوا تصرف اللاعب ب “المقزز”.

مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022

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ونجح حامل اللقب فرنسا (الديوك)، في إقصاء نظيره إنجلترا. بهدفين مقابل هدف وحيد، من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 (الربع النهائي).

كما وسيلتقي منتخب فرنسا أمام المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي نجح في إقصاء البرتغال (الملاحون). بهدف نظيف دون رد، جاء من توقيع يوسف النصيري.

رد مبابي على رسالة أشرف حكيمي

وفي سياق آخر، وجه النجم المغربي أشرف حكيمي رسالة إلى صديقه مبابي. قبيل مباراة المغرب وفرنسا، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” أراك قريباً يا صديقي”.

كما ورد مبابي على صديقه حكيمي، بالاكتفاء بوضع ثلاثة قلوب حمراء، على رسالة زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيلتقي حامل اللقب فرنسا، أمام نظيره المنتخب المغربي، الأربعاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت)، لحسم المتأهل منهما إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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