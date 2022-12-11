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لعشاق السينما..إليكم قائمة بأفلام عالمية قادمة في عام 2023

أكثر 10 أفلام منتظرة في 2023

كتب ايمان الباجي
لعشاق السينما..إليكم قائمة بأفلام عالمية قادمة في عام 2023 watanserb.com
فيلم Scream 6
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وطن- مع اقتراب نهاية عام 2022، كانت هناك إعلانات متتالية عن الأفلام التي ستصدر قريبًا في عام 2023.

واستعرض في هذا السياق، موقع says.com أبرز الأفلام التي ينتظرها عشاق السينما في 2023.

1. سجون وتنانين (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

تدور أحداث الفيلم حول لص ساحر ومجموعة من المغامرين يقومون بمهمة ملحمية لاستعادة أثر مفقود منذ فترة طويلة.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
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الفيلم من بطولة كريس باين وميشيل رودريغز وجاستيس سميث. ومن المقرر عرضه في 3 مارس 2023.

2. الصرخة( Scream 6)

سيكون فيلم scream 6 الجزء السادس من سلسلة الأفلام الشهيرة “الصرخة” Scream.

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وتدور أحداث الفيلم الجديد حول 4 من الناجين يحاولون أن يتركوا المدينة وراءهم ويبدؤون فصولاً جديدة في حياتهم، باستثناء أن الماضي يعود ليطاردهم.

فيلم scream 6

ومن المقرر عودة كل من الممثلة كورتني كوكس و ميليسا باريرا. وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا شخصيات جديدة، من بينها الممثلة جينا أورتيجا.

ومن المقرر إطلاق الفيلم في 10 مارس 2023.

3. شازم! غضب الألهة ( Shazam! Fury of the Gods)

 شزام! Fury of the Gods هو الفيلم الثاني من سلسلة Shazam!. هذا الفيلم يتبع قصة بطل خارق، مبني على شخصية تحمل الاسم ذاته يتعين عليه مواجهة أشرار مثل Hespera و Kalypso، جنبًا إلى جنب مع فريق من الأبطال الخارقين.

ومن المنتظر عرضه في 17 مارس 2023.

4. جون ويك (4 John Wick: Chapter)

يعود الممثل كيانو ريفز، بدور جون ويك مجدداً في مغامرة جديدة خلال الفصل الرابع من قصته الملحمية، وهذه المرة، يقاتل البطل أقوى اللاعبين في العالم السفلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم في 24 مارس 2023.
فيلم 4 John Wick: Chapter
كما يشمل طاقم العمل دوني ين في دور كاين، وبيل سكارسجارد في دور ماركيز، وإيان ماكشين في دور وينستون، وهيرويوكي سانادا في دور شيمازو.

5. فيلم سوبر ماريو بروس (The Super Mario Bros)

يتبع فيلم Super Mario Bros، قصة ماريو وهو في مهمة لإنقاذ أميرة محاصرة في متاهة تحت الأرض.
الفيلم من بطولة كريس برات في دور ماريو، وآنيا تايلور جوي في دور الأميرة.
فيلم The Super Mario Bros
من المقرر عرض الفيلم في 7 أبريل 2023.

6. حراس المجرة 3

سيكون الفيلم الأخير في سلسلة Guardians of the Galaxy.
فيلم حراس المجرة 3
وتدور هذا الفيلم  أحداثه حول “حراس المجرة” وعودتهم  إلى العالم، عقب فرقعة أصابع أمير الحرب الأرجواني “ثانوس” التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض.
ومن المقرر عرضه في 5 ماي 2023.

7. الرجل العنكبوت ( Spider-Man: Across the Spider-Verse)

يتميز الفيلم، الذي تدور أحداثه في بروكلين، بالمغامرة الجريئة والمثيرة التي يقوم بها الرجل العنكبوت عبر الكون المتعدد.

فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse

إلى جانب شاميك مور، يشمل طاقم العمل هيلي شتاينفيلد في دور جوين ستايسي، وأوسكار إسحاق في دور سبايدر مان 2099، ودانييل كالويا في دور سبايدر بانك، وجيسيكا درو في دور سبايدر ومان.

ومن المقرر عرضه في 2 يونيو 2023.

8. المتحولون: صعود الوحوش (Transformers: Rise of the Beasts)

سيكون فيلم Transformers: Rise of the Beasts هو الفيلم السابع من سلسلة Transformers.
فيلم Transformers: Rise of the Beasts
ومن المقرر طرحه في السينما في 9 يونيو  2023.

9.  Indiana Jones and the Dial of Destiny

تتابع القصة مغامرات إنديانا جونز الملحمية في عام 1969 خلال سباق الفضاء، حيث جندت الحكومة الأمريكية النازيين السابقين في سباقهم للوصول إلى الفضاء.
فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny
ومن بين الممثلين فيبي والر بريدج في دور هيلينا، ومادس ميكلسن في دور فولير، وأنطونيو بانديراس في دور رينالدو. ومن المقرر عرضه في 30 يونيو 2023

10. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

يعود الممثل توم كروز أخيرََا إلى فيلم “Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One” وهو الجزء السابع من أفلام المهمة المستحيلة.
فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
جنبا إلى جنب مع توم كروز، هناك هايلي أتويل في دور جريس، وريبيكا فيرجسون في دور إيلسا فاوست، وسيمون بيج في دور بنجي دن، وهنري تشيرني في دور الوكيل يوجين. ومن المقرر عرض الفيلم في 14 يوليو 2023.
المصدرموقع says.com، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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