لعشاق السينما..إليكم قائمة بأفلام عالمية قادمة في عام 2023

شزام!Fury of the Gods هو الفيلم الثاني من سلسلة Shazam!. هذا الفيلم يتبع قصة بطل خارق، مبني على شخصية تحمل الاسم ذاته يتعين عليه مواجهة أشرار مثل Hespera و Kalypso، جنبًا إلى جنب مع فريق من الأبطال الخارقين.
ومن المنتظر عرضه في 17 مارس 2023.
4. جون ويك (4 John Wick: Chapter)
يعود الممثل كيانو ريفز، بدور جون ويك مجدداً في مغامرة جديدة خلال الفصل الرابع من قصته الملحمية، وهذه المرة، يقاتل البطل أقوى اللاعبين في العالم السفلي.
ومن المنتظر طرح الفيلم في 24 مارس 2023.
كما يشمل طاقم العمل دوني ين في دور كاين، وبيل سكارسجارد في دور ماركيز، وإيان ماكشين في دور وينستون، وهيرويوكي سانادا في دور شيمازو.
5. فيلم سوبر ماريو بروس (The Super Mario Bros)
يتبع فيلم Super Mario Bros، قصة ماريو وهو في مهمة لإنقاذ أميرة محاصرة في متاهة تحت الأرض.
الفيلم من بطولة كريس برات في دور ماريو، وآنيا تايلور جوي في دور الأميرة.
من المقرر عرض الفيلم في 7 أبريل 2023.
6. حراس المجرة 3
سيكون الفيلم الأخير في سلسلة Guardians of the Galaxy.
وتدور هذا الفيلم أحداثه حول “حراس المجرة” وعودتهم إلى العالم، عقب فرقعة أصابع أمير الحرب الأرجواني “ثانوس” التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض.
ومن المقرر عرضه في 5 ماي 2023.
7. الرجل العنكبوت ( Spider-Man: Across the Spider-Verse)
يتميز الفيلم، الذي تدور أحداثه في بروكلين، بالمغامرة الجريئة والمثيرة التي يقوم بها الرجل العنكبوت عبر الكون المتعدد.
إلى جانب شاميك مور، يشمل طاقم العمل هيلي شتاينفيلد في دور جوين ستايسي، وأوسكار إسحاق في دور سبايدر مان 2099، ودانييل كالويا في دور سبايدر بانك، وجيسيكا درو في دور سبايدر ومان.
ومن المقرر عرضه في 2 يونيو 2023.
8. المتحولون: صعود الوحوش (Transformers: Rise of the Beasts)
سيكون فيلم Transformers: Rise of the Beasts هو الفيلم السابع من سلسلة Transformers.
ومن المقرر طرحه في السينما في 9 يونيو 2023.
9. Indiana Jones and the Dial of Destiny
تتابع القصة مغامرات إنديانا جونز الملحمية في عام 1969 خلال سباق الفضاء، حيث جندت الحكومة الأمريكية النازيين السابقين في سباقهم للوصول إلى الفضاء.
ومن بين الممثلين فيبي والر بريدج في دور هيلينا، ومادس ميكلسن في دور فولير، وأنطونيو بانديراس في دور رينالدو. ومن المقرر عرضه في 30 يونيو 2023
10. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
يعود الممثل توم كروز أخيرََا إلى فيلم “Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One” وهو الجزء السابع من أفلام المهمة المستحيلة.
جنبا إلى جنب مع توم كروز، هناك هايلي أتويل في دور جريس، وريبيكا فيرجسون في دور إيلسا فاوست، وسيمون بيج في دور بنجي دن، وهنري تشيرني في دور الوكيل يوجين. ومن المقرر عرض الفيلم في 14 يوليو 2023.
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١