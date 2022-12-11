لعشاق السينما..إليكم قائمة بأفلام عالمية قادمة في عام 2023

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وطن- مع اقتراب نهاية عام 2022، كانت هناك إعلانات متتالية عن الأفلام التي ستصدر قريبًا في عام 2023.

واستعرض في هذا السياق، موقع says.com أبرز الأفلام التي ينتظرها عشاق السينما في 2023.

1. سجون وتنانين (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

تدور أحداث الفيلم حول لص ساحر ومجموعة من المغامرين يقومون بمهمة ملحمية لاستعادة أثر مفقود منذ فترة طويلة.

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الفيلم من بطولة كريس باين وميشيل رودريغز وجاستيس سميث. ومن المقرر عرضه في 3 مارس 2023.

2. الصرخة( Scream 6)

سيكون فيلم scream 6 الجزء السادس من سلسلة الأفلام الشهيرة “الصرخة” Scream.

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وتدور أحداث الفيلم الجديد حول 4 من الناجين يحاولون أن يتركوا المدينة وراءهم ويبدؤون فصولاً جديدة في حياتهم، باستثناء أن الماضي يعود ليطاردهم.

ومن المقرر عودة كل من الممثلة كورتني كوكس و ميليسا باريرا. وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا شخصيات جديدة، من بينها الممثلة جينا أورتيجا.

ومن المقرر إطلاق الفيلم في 10 مارس 2023.

3. شازم! غضب الألهة ( Shazam! Fury of the Gods)

شزام! Fury of the Gods هو الفيلم الثاني من سلسلة Shazam!. هذا الفيلم يتبع قصة بطل خارق، مبني على شخصية تحمل الاسم ذاته يتعين عليه مواجهة أشرار مثل Hespera و Kalypso، جنبًا إلى جنب مع فريق من الأبطال الخارقين.

ومن المنتظر عرضه في 17 مارس 2023.

4. جون ويك (4 John Wick: Chapter)

يعود الممثل كيانو ريفز، بدور جون ويك مجدداً في مغامرة جديدة خلال الفصل الرابع من قصته الملحمية، وهذه المرة، يقاتل البطل أقوى اللاعبين في العالم السفلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم في 24 مارس 2023.

كما يشمل طاقم العمل دوني ين في دور كاين، وبيل سكارسجارد في دور ماركيز، وإيان ماكشين في دور وينستون، وهيرويوكي سانادا في دور شيمازو. 5. فيلم سوبر ماريو بروس (The Super Mario Bros)

يتبع فيلم Super Mario Bros، قصة ماريو وهو في مهمة لإنقاذ أميرة محاصرة في متاهة تحت الأرض.

الفيلم من بطولة كريس برات في دور ماريو، وآنيا تايلور جوي في دور الأميرة .

من المقرر عرض الفيلم في 7 أبريل 2023.

6. حراس المجرة 3

سيكون الفيلم الأخير في سلسلة Guardians of the Galaxy. و تدور هذا الفيلم أحداثه حول “حراس المجرة” وعودتهم إلى العالم، عقب فرقعة أصابع أمير الحرب الأرجواني “ثانوس” التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض. ومن المقرر عرضه في 5 ماي 2023. 7. الرجل العنكبوت ( Spider-Man: Across the Spider-Verse) يتميز الفيلم، الذي تدور أحداثه في بروكلين، بالمغامرة الجريئة والمثيرة التي يقوم بها الرجل العنكبوت عبر الكون المتعدد. إلى جانب شاميك مور، يشمل طاقم العمل هيلي شتاينفيلد في دور جوين ستايسي، وأوسكار إسحاق في دور سبايدر مان 2099، ودانييل كالويا في دور سبايدر بانك، وجيسيكا درو في دور سبايدر ومان. ومن المقرر عرضه في 2 يونيو 2023. 8. المتحولون: صعود الوحوش (Transformers: Rise of the Beasts) سيكون فيلم Transformers: Rise of the Beasts هو الفيلم السابع من سلسلة Transformers. ومن المقرر طرحه في السينما في 9 يونيو 2023.

9. Indiana Jones and the Dial of Destiny

تتابع القصة مغامرات إنديانا جونز الملحمية في عام 1969 خلال سباق الفضاء، حيث جندت الحكومة الأمريكية النازيين السابقين في سباقهم للوصول إلى الفضاء. ومن بين الممثلين فيبي والر بريدج في دور هيلينا، ومادس ميكلسن في دور فولير، وأنطونيو بانديراس في دور رينالدو. ومن المقرر عرضه في 30 يونيو 2023 10. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One توم كروز أخيرََا إلى يعود الممثلفيلم “Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One” وهو الجزء السابع من أفلام المهمة المستحيلة.