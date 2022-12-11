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مونديال قطر 2022

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

الكاميروني أبو بكر طلب من مدير أعماله التفاوض مع فنربخشة للانتقال إلى صفوفه

كتب فارس أبو شيحة
فينسينت أبو بكر يقرر الرحيل عن النصر السعودي watanserb.com
فينسينت أبو بكر لاعب النصر السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية تركية، بأن الكاميروني فينسينت أبو بكر 30 عاماً، قرر الرحيل عن نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو).

وأكدت صحيفة (fotomac) التركية، بأن لاعب النصر السعودي فينسينت أبو بكر. قرر ترك النادي في الميركاتو الشتوي، من أجل العودة إلى الدوري التركي الممتاز من بوابة نادي فنربخشة.

رحيل  فينسينت أبو بكر عن النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” الكاميروني فينسينت أبو بكر. طلب من مدير أعماله توجيه رسالة إلى نادي فنربخشة، الذي طالب في وقت سابق التعاقد مع اللاعب”.

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كما وجاء في فحوى الرسالة التي وجهها الكاميروني أبو بكر لاعب النصر السعودي، قائلاً: ” أنا جاهز للحضور خلال فترة الانتقالات الشتوي”. وفق ما نشرته الصحيفة التركية.

تصريحات مدرب النصر السعودي غارسيا

وأردفت الصحيفة، ” فينسينت أبو بكر اتخذ هذا القرار بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب الفرنسي رودي غارسيا. المدير الفني لنادي النصر السعودي، التي هاجم فيها اللاعب بسبب أدائه مع الفريق”.

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وكان من أبرز تصريحات مدرب النصر السعودي غارسيا، التي هاجم فيها الكاميروني أبو بكر، ” اللاعب أكثر ما يهمه هو إرضاء غروره، ولاعب أناني جداً. ولديه الكثير من المميزات السيئة، لدرجة أنه لا يلعب بشكل جيد مع الفريق”.

هداف الكاميرون في كأس العالم 2022

وشارك النجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، 3 مباريات مع أسود الكاميرون، في منافسات كأس العالم 2022، استطاع من خلالها من تسجيل هدفين وصناعة تمريرة واحدة بالبطولة العالمية.

كما ويعد صاحب الهدف الفوز التاريخي للكاميرون على البرازيل (السيليساو)، في الدقيقة ال92. مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برأسية كروية رائعة.

وخاض الكاميروني أبو بكر، 32 مباراة في مختلف المسابقات. مع نادي النصر السعودي، منذ قدومه عام 2021، قادما ً من نادي بشكتاش التركي، سجل من خلالها10 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة أخرى.

يذكر بأن عقد الكاميروني أبو بكر، ينتهي مع نادي النصر السعودي في شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

المصدروطن + fotomac + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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