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سبب وفاة أحمد الحفناوي أيقونة ثورة تونس وصاحب مقولة “هرمنا لأجل هذه اللحظة”

تُوفي أحمد الحفناوي الناشط التونسي وأيقونة الثورة التونسية والثورات العربية بعد صراع مع المرض

كتب فهمي الورغمي
وفاة أحمد الحفناوي watanserb.com
الناشط التونسي أحمد الحفناوي
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وطن – أكدت مصادر صحفية تونسية، وفاة الناشط الحقوقي التونسي “أحمد الحفناوي“، صاحب المقولة الشهيرة “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية”، التي قالها خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بالدكتاتور التونسي “زين العابدين بن علي“.

وفاة الناشط التونسي أحمد الحفناوي

وكشفت مصادر صحفية تونسية عن وفاة الناشط الحقوقي البارز “أحمد الحفناوي” ظهر، يوم الأحد 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

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توفي الناشط “أحمد الحفناوي” الذي نشأ في منطقة المحمدية، في أطراف ولاية بن عروس، على مقربة من تونس العاصمة، والذي عاصر أجيالا من القمع السياسي.

اشتهر الناشط التونسي الراحل “أحمد الحفناوي” بمقولته التي أصبحت واحدة من أيقونات ثورة الياسمين التونسية “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية “.

من هو الناشط التونسي “أحمد الحفناوي”؟

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ولمن لا يعرف سياق المقولة الشهيرة للناشط التونسي الراحل “أحمد الحفناوي”، يشار أن الفقيد كان قد أوضح كل تفاصيلها، خلال حضوره في أحد حلقات برنامج “شاهد عل الثورة” في قناة الجزيرة.

حيث استضاف الإعلامي المصري بقناة الجزيرة “أحمد منصور” المواطن والناشط التونسي “أحمد الحفناوي”، المشهور بعبارته التاريخية “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية”، في حلقة من برنامج شاهد على الثورة تم بثها بتاريخ 19 أغسطس 2012.

يقول فقيد ساحة النضال من أجل الحرية في تونس “أحمد الحفناوي”، في إطار حديثه عن سياق مقولته الشهيرة، أنه كان يتجول في “شارع الحبيب بورقيبة”،الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، والذي شهد المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالدكتاتور بن علي.

كان الحفناوي يتجول في شارع الحبيب بورقيبة، في خضم زخم ثورة الياسمين، لتلتقطه كاميرا قناة الجزيرة بإخراج رائع لشوارع تونس المكتظة بشعب يهتف لظالمه : “ارحل..ارحل”.

عندها قال الناشط التونسي الراحل “أحمد الحفناوي” مقولته الشهيرة: “هرمنا .. هرمنا .. من أجل هذه اللحظة التاريخية”.

الفقيد كان قد دعا الشباب التونسي حينها إلى استغلال الفرصة بعد سقوط النظام الديكتاتوري، لتتحول مقولته إلى رمز من رموز الثورة، تناقلتها القنوات والصحف الوطنية و العالمية.

مباشرة بعد وفاته، تصدر اسمه عناوين محركات البحث في تونس، وضجت مواقع التواصل بمنشورات التعازي في رحيل الفقيد التونسي “أحمد الحفناوي”.

وكانت هذه بعض تفاعلات النشطاء على وفاة الناشط التونسي “أحمد الحفناوي”:

“وفاة الأيقونة التونسية أحمد الحفناوي صاحب مقولة ” لقد هرمنا من أجل هذه اللّحظة التاريخية”، رحمه الله ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

“إنّا لله وإنّا اليه راجعون وفاة أحمد_الحفناوي صاحب مقولة “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية” رحمه الله ورزق أهله جميل الصبر والسلوان”.

وكتب ناشط آخر:”وفاة أحمد الحفناوي .. عُرف في أصقاع العالم العربي بمقولته الشّهيرة : “هرمنا من أجل هذه اللّحظة التارخية” .. رحمه الله رحمة واسعة .. ورزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .”

سبب وفاة أحمد الحفناوي

وعن سبب وفاة أحمد الحفناوي، أفادت مصادر صحفية، ومغردون عبر منصات التواصل بأن الحفناوي قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، والتي بدورها أدت إلى تدهور حالته الصحية، ليفارق على إثرها الحياة الأحد 11 ديسمبر 2022.”

وكان أحد الأشخاص قد نشر قبل أيام منشورا عبر فيسبوك، يؤكد تعرضه لوعكة صحية، ذكر فيه: “ربي يشفيك صديقنا العزيز ابن المحمدية أحمد الحفناوي شعار الثورة و مقولة “لقد هرمنا من أجل هذه “اللحظة التاريخية” اصمد يا بطل شهدناك قويا شجاعا فلا تستسلم”.

لتسدل هذه الوفاة الستار على حياة “أحمد الحفناوي”، صاحب العبارة الشهيرة “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية”، التي جمعت بين البساطة والبلاغة، وعمّرت طويلاً، في ذاكرة كل من تابع أحداث الثورة التونسية وأحبها، تاركا ورائه إرثا ثمينا من الأمل والكرامة التي ستثور من جديد ولو بعد حين

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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