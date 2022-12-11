رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

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وطن- نشر النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد خروج السيليساو من منافسات دور ال8 مونديال قطر 2022، عقب الخسارة أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام).

وقال البرازيلي نيمار في رسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيراً، كنا قريبن جداً. لسوء الحظ لا زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى، أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته”.

رسالة نيمار بعد الخروج من مونديال قطر 2022

وتابع نيمار، ” شكراً لقطر على كل شيء، كانت المنافسة جميلة وكان يجب أن تتوج البرازيل باللقب، لكن الله قدر شيئاً آخر”.

النجم نيمار مخاطباً الجماهير البرازيلية 🇧🇷 بعد الخروج المخيب من كأس العالم 2022:

💬 الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيراً، كنا قريبين جداً..

لسوء الحظ لا زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى

💬 أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته pic.twitter.com/G4OwLC3Kaq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 11, 2022

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كما وأضاف البرازيلي نيمار، ” تيتي كنت أعرف أنك جيد جداً، ولكن كشخص أنت أفضل بكثير، ستكون أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم على الإطلاق، لقد مررنا معاً بلحظات جميلة. وكان لدينا أيضاً لحظات تؤلمنا جميعاً، وهذه اللحظة الأخيرة ستوذينا لفترة طويلة”.

خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022

وكان منتخب البرازيل (السيليساو)، أحد المرشحين بقوة للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، قد خرج من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، أمام الوصيف كرواتيا، بركلات الترجيح، بفضل الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

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كما وهذه المرة السابعة التي يفشل فيها منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً في تاريخ مونديال كأس العالم. برصيد 5 ألقاب، بالصعود إلى منافسات نصف نهائي كأس العالم (المربع الذهبي).

وسيلتقي الوصيف كرواتيا أمام الأرجنتين، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

نيمار: الهزيمة حطمتني ولم أتوقف عن البكاء حتى الآن#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/SMBHHXOT2R — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال قطر 2022. بنسخته ال22، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.