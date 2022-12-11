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مونديال قطر 2022

رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

المنشور الأول من البرازيلي نيمار بعد الخروج من كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022 watanserb.com
رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022
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وطن- نشر النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد خروج السيليساو من منافسات دور ال8 مونديال قطر 2022، عقب الخسارة أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام).

وقال البرازيلي نيمار في رسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيراً، كنا قريبن جداً. لسوء الحظ لا زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى، أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته”.

رسالة نيمار بعد الخروج من مونديال قطر 2022

وتابع نيمار، ” شكراً لقطر على كل شيء، كانت المنافسة جميلة وكان يجب أن تتوج البرازيل باللقب، لكن الله قدر شيئاً آخر”.

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كما وأضاف البرازيلي نيمار، ” تيتي كنت أعرف أنك جيد جداً، ولكن كشخص أنت أفضل بكثير، ستكون أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم على الإطلاق، لقد مررنا معاً بلحظات جميلة. وكان لدينا أيضاً لحظات تؤلمنا جميعاً، وهذه اللحظة الأخيرة ستوذينا لفترة طويلة”.

خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022

وكان منتخب البرازيل (السيليساو)، أحد المرشحين بقوة للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، قد خرج من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، أمام الوصيف كرواتيا، بركلات الترجيح، بفضل الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

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كما وهذه المرة السابعة التي يفشل فيها منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً في تاريخ مونديال كأس العالم. برصيد 5 ألقاب، بالصعود إلى منافسات نصف نهائي كأس العالم (المربع الذهبي).

وسيلتقي الوصيف كرواتيا أمام الأرجنتين، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال قطر 2022. بنسخته ال22، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.

المصدروطن + صفحة نيمار + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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