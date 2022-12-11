تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يستعد وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، للمواجهة القوية أمام الأرجنتين، الثلاثاء، في قمة دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

وتشهد تشكيلة كرواتيا، حضور العديد من النجوم البارزين مع مختلفة الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزهم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والحارس ليفاكوفيتش لاعب نادي دينامو زغرب.

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين

وسيلعب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة القوية والمثيرة أمام الأرجنتين، في منافسات نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا (الناريون): بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

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خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

مركز الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش (أنتي بوديمير).

توقيت مباراة كرواتيا والأرجنتين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوصيف كرواتيا والأرجنتين، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت تونس والمغرب والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين، لحجز أحدهما بطاقة الوصول إلى نهائي المونديال بنسخته ال22.

معلق مباراة كرواتيا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة كرواتيا. أمام الأرجنتين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو اليمني حسن العيدروس.

#Qatar2022 La Selección se entrenó tras la victoria ante Países Bajos 😉👍 📝https://t.co/znxeEvIBK9 pic.twitter.com/YVd8pnWbLU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 10, 2022

كما وسيعلق على أحداثها على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق المصري علي محمد علي أو البحريني خالد الحدي.

وكان كرواتيا قد تأهل إلى المربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022. بعد نجاحها في إقصاء البرازيل (السيليساو)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، كما وأقصى المنتخب المنافس الأرجنتين نظيره هولندا من دور ال8 بذات الطريقة بنتيجة 4-3.