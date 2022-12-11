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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

الوصيف كرواتيا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب كرواتيا ضد الأرجنتين watanserb.com
تشكيلة منتخب كرواتيا اليوم
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وطن- يستعد وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، للمواجهة القوية أمام الأرجنتين، الثلاثاء، في قمة دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

وتشهد تشكيلة كرواتيا، حضور العديد من النجوم البارزين مع مختلفة الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزهم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والحارس ليفاكوفيتش لاعب نادي دينامو زغرب.

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين

وسيلعب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة القوية والمثيرة أمام الأرجنتين، في منافسات نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا (الناريون): بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

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خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

مركز الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش (أنتي بوديمير).

توقيت مباراة كرواتيا والأرجنتين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوصيف كرواتيا والأرجنتين، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت تونس والمغرب والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين، لحجز أحدهما بطاقة الوصول إلى نهائي المونديال بنسخته ال22.

معلق مباراة كرواتيا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة كرواتيا. أمام الأرجنتين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على أحداثها على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق المصري علي محمد علي أو البحريني خالد الحدي.

وكان كرواتيا قد تأهل إلى المربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022. بعد نجاحها في إقصاء البرازيل (السيليساو)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، كما وأقصى المنتخب المنافس الأرجنتين نظيره هولندا من دور ال8 بذات الطريقة بنتيجة 4-3.

المصدروطن + صفحة منتخب كرواتيا + صفحة منتخب الأرجنتين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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