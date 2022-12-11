تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الإثارة والقوية بين الأرجنتين وكرواتيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

توقيت مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

وستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

#Qatar2022 La Selección se entrenó tras la victoria ante Países Bajos 😉👍 📝https://t.co/znxeEvIBK9 pic.twitter.com/YVd8pnWbLU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 10, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لحسم المتأهل منهما إلى نهائي نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مباراة القمة المرتقبة أمام الوصيف كرواتيا، في نصف نهائي كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين (راقصو التانغو): ناهويل مولينا، كريستيان روميرو. أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا. أليكسيس ماك اليستير (اينزو فرنانديز).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

معلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ومن المحتمل أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، في نصف نهائي منافسات كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022، المعلق المصري علي محمد علي أو البحريني خالد الحدي.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة العالمية، بعد فوزه على طواحين هولندا في دور ال8 بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، بعد التعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين بالثنائية لكليهما.

يشار بأن الفائز من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا القادمة، سيلتقي أمام الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، في نهائي مونديال كأس العالم 2022، للصراع على اللقب الأسبوع المقبل.