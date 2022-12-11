تأهل المنتخب المغربي يطيح بمدير عام التلفزيون الجزائري.. ما القصة؟

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وطن – على خلفية التعامل الإعلامي المثير للجدل مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم بدور ربع النهائي ثم نصف النهائي، قررت الحكومة الجزائرية، إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي “شعبان لوناكل”، بعد بث القناة خبر فوز أسود الأطلس على المنتخب البرتغالي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

إقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي الجزائري من منصبه

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الاتصال، “محمد بوسليماني” أشرف، الأحد، على تنصيب “نذير بوقابس” مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، خلفا لـ شعبان لوناكل.

وأضاف ذات المصدر أن “بوقابس” كان قد شغل منصب مدير الأخبار بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

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ربط رواد مواقع التواصل في الجزائر قرار إقالة شعبان لوناكل من على رأس التلفزيون الحكومي الجزائري، ببث هذا الأخير خبر تأهل المنتخب المغربي، لدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي.

وهو بالفعل الرأي الذي ذهب فيه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فضيحة التلفزيون الرسمي الجزائري

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وواجه التلفزيون الرسمي الجزائري، منذ أيام، موجة واسعة من الانتقادات والغضب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن أسفهم للتعامل الهزيل لهذا المرفق العمومي مع أخبار الانتصارات التاريخية التي يحققها أسود الأطلس في مونديال فيفا قطر 2022 .

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها التلفزيون الرسمي الجزائري، إذاعة خبر فوز المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وتفاعل كثيرون، في السياق، مع خبر إقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي “شعبان لوناكل”.

حيث كتب مغرد عبر توتير يقول: “إقالة مدير التلفزيون الجزائري من منصبه بعد بث القناة لخبر تأهل أسود الأطلس.”

وتابع مستنكرا هذا القرار: “لا أجد كلمة لوصف الخبر لكم التعليق، لا يمكن للحقد أن يصل إلى هذا الحد.. كما سجل التاريخ بفخر تأهل المغرب سيسجل بعار فضيحة عربية لنطام الجزائر.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

#الصحراء_المغربية

إقالة مدير التلفزيون الجزائري من منصبه بعد بث القناة لخبر تأهل #أسود_الأطلس،

لا أجد كلمة لوصف الخبر لكم التعليق، لا يمكن للحقد أن يصل إلى هذا الحد.

كما سجل التاريخ بفخر تأهل #المغرب سيجل بعار فضيحة عربية مذوبة لنطام #الجزائر.

حسبي الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/5cNkIJBkXk — Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) December 11, 2022

وقال آخر: “فضيحة للتلفزيون الجزائري وعلى كل حال ستنتصر ارادة الشعوب رغما عن أنظمة العسكر والقومجيين والفرنكفونيين واليساريين المتطرفين.”

والمُلاحظ، أنه رغم التعامل الإعلامي غير الموفق وغير المهني مع المسار الجميل للمنتخب المغربي في مونديال قطر، فإنه يبقى تعاملا رسميا، لا يمثل الشعب في شيء.