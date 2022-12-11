أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

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وطن- كشفت شركة جوجل، عن أكثر كلمات البحث عن الأخبار شيوعا على الشبكة العنكبوتية، التي استخدمت في عام 2022، في قائمة تصدرها بشكل سنوي.

وتصدرت القائمة، كلمة أوكرانيا التي لا تزال تتعرض لحرب تشنها روسيا منذ فبراير الماضي، ثم وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ثم نتائج الانتخابات إذ كان الاهتمام منصبا بشكل أكبر على الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

في الترتيب الرابع، حلّت أرقام تذاكر باوربول، ثم جدري القردة وهو الفيروس الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية حاليا بأنه إنذار طوارئ.

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وحل في الترتيب السادس على قائمة الأكثر بحثا إعصار إيان، وسابعاً جاء قرار محاكمة جوني ديب، بينما واقعة إطلاق نار في تكساس بالولايات المتحدة حلت في الترتيب الثامن.

وجاء في الترتيب التاسع “ويل سميث بجوائز الأوسكار”، وفي الترتيب العاشر “قضية رو ضد وايد”.

برنامج دردشة جديدة

في شأن آخر، ظهر على ساحة التواصل الاجتماعي تطبيق جديد يسمى “ChatGPT”، استطاع أن يستقطب أكثر من مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من انطلاقه الرسمي.

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ويعتمد هذا التطبيق على ميزة الذكاء الاصطناعي، لينافس بقوة كافة تطبيقات الدردشة المتواجدة على الساحة،ويستخدم روبوت المحادثة الذي تم تدريبه على قاعدة كبيرة من البيانات النصية للتعامل معها وإنشاء محادثة تشبه محادثات البشر.

و”ChatGPT” نظام دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي تأسس بواسطة شركة OpenAI، التي يعتبر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الحالي لمنصة تويتر، أحد مؤسسيها.

و وفقا لما ذكرته الشركة فإن نظام الدردشة الخاص بــ ChatGPTتم تفعيله باستخدام تقنية التعلم الآلي (RLHF).

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن التطبيق يقوم بشكل تلقائي بالاستجابة عن الأسئلة، ويرصد الأخطاء، هذا إلى جانب التصدي للفرضيات غير الصحيحة، ويحجم الطلبات غير المناسبة، يستطيع أيضا كتابة المقالات وكلمات الأغاني والقصص والمقالات التسويقية وخطابات الشكر حتى الشعر.

يقوم الروبوت في البرنامج بفهم الأسئلة التي تطرح عليه من قبل المستخدمين والإجابة عليها بشكل مفسر تشبه المحادثات التي يجريها البشر عادة، ويتوقع العلماء أن يشيع استخدام الأداة الجديدة في عمليات التسويق الرقمي وإنشاء المحتوى عبر الإنترنت والإجابة على استفسارات خدمة العملاء، وبعض المسائل المتعلقة بالبرمجة.