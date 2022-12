مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة اليوم

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، السبت، في منافسات دور ال8 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة فرنسا وإنجلترا، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

بينما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

The big clash against England tonight 🏴for our World Cup 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫-𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🔥 #ENGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ucc2QgPuI3

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين المنتخبين، لصعود أحدهما إلى دور النصف النهائي من البطولة العالمية.

وستبث وقائع مجريات مباراة فرنسا وإنجلترا، كالعادة على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات ( الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

كما وسنعرض عليكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، بجودة عالية وبدون تقطيع على قنوات بين سبورت والكأس، على النحو الآتي:

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات (بين سبورت)، المعلق القطري يوسف سيف.

كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق البحريني خالد الحدي أو مشاري القرني.

وتأهل حامل اللقب فرنسا (الديوك)، إلى دور ال8 كأس العالم 2022، على حساب بولندا، بعد الفوز عليها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور ال16.

Nice, @BellinghamJude 🎯

Go behind the scenes in Al Wakrah ahead of our quarter-final against France!

— England (@England) December 9, 2022