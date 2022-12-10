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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة اليوم

حامل اللقب فرنسا ضد إنجلترا في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة watanserb.com
مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، السبت، في منافسات دور ال8 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة فرنسا وإنجلترا، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا وإنجلترا

بينما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين المنتخبين، لصعود أحدهما إلى دور النصف النهائي من البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة

وستبث وقائع مجريات مباراة فرنسا وإنجلترا، كالعادة على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات ( الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما وسنعرض عليكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، بجودة عالية وبدون تقطيع على قنوات بين سبورت والكأس، على النحو الآتي:

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معلق مباراة فرنسا وإنجلترا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات (بين سبورت)، المعلق القطري يوسف سيف.

كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق البحريني خالد الحدي أو مشاري القرني.

وتأهل حامل اللقب فرنسا (الديوك)، إلى دور ال8 كأس العالم 2022، على حساب بولندا، بعد الفوز عليها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور ال16.

كما وحقق المنتخب المنافس إنجلترا (الأسود الثلاثة)، الفوز على السنغال (أسود التيرانغا). بثلاثية نظيفة دون مقابل في المباراة الماضية.

يذكر بأن الفائز من مواجهة البرتغال والمغرب سيلتقي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت) بالعاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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