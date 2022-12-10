مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة اليوم

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، السبت، في منافسات دور ال8 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة فرنسا وإنجلترا، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا وإنجلترا

بينما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

𝑇𝐻𝐸 𝑇𝐼𝑀𝐸 𝐻𝐴𝑆 𝐶𝑂𝑀𝐸 👊 The big clash against England tonight 🏴for our World Cup 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫-𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🔥#ENGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ucc2QgPuI3 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 10, 2022

- Advertisement -

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين المنتخبين، لصعود أحدهما إلى دور النصف النهائي من البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة

وستبث وقائع مجريات مباراة فرنسا وإنجلترا، كالعادة على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات ( الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

- Advertisement -

كما وسنعرض عليكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا كورة، بجودة عالية وبدون تقطيع على قنوات بين سبورت والكأس، على النحو الآتي:

معلق مباراة فرنسا وإنجلترا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات (بين سبورت)، المعلق القطري يوسف سيف.

كما ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق البحريني خالد الحدي أو مشاري القرني.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 M A T C H D A Y 🇫🇷 🆚 France

🏆 @FIFAWorldCup quarter-final

🏟 Al Bayt Stadium

🕗 7pm GMT

📺 @ITV pic.twitter.com/qQdz1vGJIW — England (@England) December 10, 2022

وتأهل حامل اللقب فرنسا (الديوك)، إلى دور ال8 كأس العالم 2022، على حساب بولندا، بعد الفوز عليها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور ال16.

Nice, @BellinghamJude 🎯 Go behind the scenes in Al Wakrah ahead of our quarter-final against France! — England (@England) December 9, 2022

كما وحقق المنتخب المنافس إنجلترا (الأسود الثلاثة)، الفوز على السنغال (أسود التيرانغا). بثلاثية نظيفة دون مقابل في المباراة الماضية.

يذكر بأن الفائز من مواجهة البرتغال والمغرب سيلتقي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت) بالعاصمة القطرية (الدوحة).