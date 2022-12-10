لعنة “مجومبا” تضرب البرتغال لصالح المغرب..احتفاء “بنحس” مشجع عماني

- Advertisement -

وطن- تصدر وسم باسم المشجع العماني “مجومبا” ضمن قائمة الوسوم المتصدرة بتويتر، عقب الانتصار التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره البرتغالي، والصعود للدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم 2022 قطر.

مغردون يشكرون العماني “مجومبا” بعد فوز المغرب

وارتبط اسم العماني “مجومبا” منذ بداية البطولة بهزيمة كل الفرق التي شجعها، ما جعل النشطاء يصفونه ساخرين بأنه “الشخص الأكثر نحسا” في المونديال، وطالبوه بتشجيع البرتغال أملا في فوز المغرب.

لو يستمر موجومبا المغرب بتاخذ كأس العالم 😂😂😂😂#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/jnEfPKoiPH — Fahad Al Baloushi (@Max700usa) December 10, 2022

- Advertisement -

وهو ما استجاب له “مجومبا” بالفعل وظهر في مدرجات استاد الثمامة وهو يرتدي تيشرت المنتخب البرتغالي.

وبعد تحقيق “أسود الأطلس” للفوز اليوم على البرتغال، صعد اسم المشجع العماني “مجومبا” على تويتر رفقة صوره بتيشرت المنتخب البرتغالي.

- Advertisement -

وفي إطار ساخر أرجع ناشطون الفضل للعماني “مجومبا” في فوز المغرب وصعوده لنصف نهائي كأس العالم.

وينتظر “أسود الأطلس” حاليا نتيجة مباراة إنجلترا وفرنسا، لمعرف من سيلتقون في نصف نهائي المونديال.

وأشاد ناشطون بروح المشجع العماني “مجومبا” الفكاهية، كما تصدر اسمه في سلطنة عمان وبات من المشاهير.

وبدأت شهرة “مجومبا” بعدما خسرت فرق شجعها في المونديال تباعا ليوصم بـ”بالنحس” وأنه السبب في خسارة من يشجعه.

“النحس” حول مجومبا العماني لنجم على مواقع التواصل

ليأخذ المشجع العماني الأمر بفكاهة وروح عالية حتى أصبح أحد نجوم مونديال قطر، وتجري معه القنوات اللقاءات وكذلك يسعى الجمهو لالتقاط الصور معه.

واشتهر “مجومبا” بحظّه السيء، وأطلق عليه “المشجع النحس” الذي إنْ شجّعَ منتخباً ما فإنه يخسر، وهو ما أكدته الوقائع خلال الأيام الماضية.

الحين كيف

نكمل نشوف مباريات كاس العالم والا نتابع #مجومبا ويش يلبس ونعرف من يفوز 😁😂 pic.twitter.com/Ou4CaL9XlH — D.A.W.O.O.D 🇴🇲 (@BrilliantOman) December 9, 2022

مطالبات لمجومبا باستمرار دعم المغرب عبر تشجيع المنافس

وكان “مجومبا” قد أعلن مساء الجمعة، عن تشجيعه لمنتخب هولندا قبيل انطلاق المباراة، حيث نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات” مرتدياً قميص المنتخب الهولندي، وعلّق عليها بالقول: “إلى مباراة الأرجنتين“، لتنتهي المباراة بتوديع هولندا المونديال.

كما ارتدى “مجومبا” قميصَ منتخب البرازيل قبيل انطلاق مباراة منتخب “السامبا” مع كرواتيا، لتنتهي المباراة بهزيمةٍ مرة للمنتخب البرازيلي.

وأظهرت لقطات أنّ “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني في أولى مباراياته في المونديال أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز “الأخضر” بهدفين مقابل هدف.

تعويذة كأس العالم الحقيقية المنحوس موجمبا اي فريق يشجعه يودع نحتاج دعمه في نصف النهائي بعد #المغرب_البرتغال pic.twitter.com/EgrFMNQffd — Guraグラ (@GuraGem) December 10, 2022

كما ارتدى قميص الكاميرون في لقائها أمام المنتخب الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة المنتخب الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومما يؤكد “النحس” الذي يحمله للفريق الذي يشجعه، اتضح أنّ “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الإسباني في لقائه مع المنتخب المغربي، والذي انتهى بفوز المغرب وتأهّله للدور ربع النهائي في البطولة.

المغرب يتخطى البرتغال إلى نصف نهائي كأس العالم

ووثقت فيديوهات متداولة احتفالات جماهير المغرب، بعد نجاح منتخب بلادهم في الوصول التاريخي إلى المربع الذهبي، عقب فوزهم على البرتغال في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد.

ونشر قنوات (الكأس) القطرية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع طريف للجماهير المغربية على نهج السعوديين مع ميسي. بعد فوزهم التاريخي على الأرجنتين في مستهل مشوارهم في بطولة كأس العالم 2022.

وردد بعض الجماهير المغربية بعد فوز بلادهم التاريخي على البرتغال، ونجاحهم في الوصول إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، عن كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائلين: “رونالدو وينه كسرنا عينه”.

كما وشهدت احتفالات جماهير المغرب، رفع العلم الفلسطيني تعبيراً عن حبهم للقضية الفلسطينية، على غرار كافة جماهير المنتخبات العربية التي شاركت في نهائيات كأس العالم بمدرجات الملاعب القطرية المستضيفة للمونديال بنسخته ال22.

ويشار إلى أن النجم المغربي يوسف النصيري هداف المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022، تمكن من قيادة أسود الأطلس المغربي إلى المربع الذهبي، بهدفه في الدقيقة ال42. برأسية كروية سكنت في شباك مرمى البرتغال.