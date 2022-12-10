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كلمات مؤثرة للفنانة مريم الصالح عن الموت تلقى تفاعلا (فيديو)

الفنانة الكويتية مريم الصالح تروي تجربتها مع السرطان.. أمضت شهراً دون أن تخبر أحداً من المقربين عن إصابتها

كتب خالد الأحمد
الفنانة مريم الصالح watanserb.com
الفنانة مريم الصالح
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وطن- كشفت الممثلة الكويتية “مريم الصالح” جوانبا من معاناتها مع مرض السرطان الذي أصابها مؤخرا، وردة فعلها بعد إخبارها بالإصابة قبل أن تتعافى وتتماثل للشفاء.

انهارت عندما علمت بإصابتها: وضعت الموت نصب عيني

وأوضحت الفنانة مريم الصالح خلال لقاء تلفزيوني لقناة شاشة الكويتية، أنها انهارت عندما علمت بإصابتها بالمرض وضعت الموت نصب عينيها.

ولكنها ـ بحسب قولها ـ استجمعت قواها، وقررت أن تتعامل مع المرض، وبدأت بعمل الفحوصات الطبية.

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وكشفت الفنانة الستينية أنها أمضت شهراً كاملاً دون أن تخبر أحداً بإصابتها لا أخواتها ولا صديقاتها ولا حتى أبنائها.

وكانت تذهب إلى المستشفيات بشكل يومي للفحوصات، وروت أنها ذات مرة رأت بالصدفة ابنة شقيقتها فأخبرتها أنها جاءت لإجراء فحوصات طبية روتينية.

المرض لا يذبح

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وقالت مريم السالم موجهة كلامها للجمهور والمرضى:”المرض لا يذبح ما يذبحك أيها الإنسان يومك –حلول الأجل- ولكن المرض لا يقتل.”

ودعت الفنانة الكويتية متابعيها إلى التمسك بالقوة أثناء المرض، وتابعت أنها وجدت في البداية صعوبة بإخبار أهلها كي لا تثبطهم، مشيرة إلى أن فمثل هذا الخبر له وقع الصاعقة، حسب وصفها.

وكشفت أنها لم تخبر أحداً بمرضها لمدة شهر ونصف، لافتة إلى أن الطبيبة أخبرتها بضرورة أن تخبر أسرتها بمرضها حتى لا تنهار نفسياً.

و”مريم الصالح” ممثلة كويتية مواليد عام 1946، وتعتبر واحدة من أول امرأتين كويتيتين إلى جانب مريم الغضبان تقف على خشبة المسرح.

مثلت لأول مرة وهي طالبة بالمرحلة الابتدائية في مسرحية بعنوان “الطاعة” وذلك في منتصف خمسينات القرن العشرين.

وفي عام 1962 شاركت في مسرحية صقر قريش، وكانت بذلك إحدى أول امرأتين تشاركان بعمل فني في الكويت. بينما كان أول مسلسل تشارك به هو “لا فات الفوت ما ينفع الصوت”.

الفنانة الكويتية مريم الصالح على خطى حياة الفهد تفتح النار على الوافدين

وفي دراستها، حصلت على دبلوم معهد الدراسات المسرحية 1968، وبكالوريوس في «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم التمثيل والإخراج 1979.

كما حصلت على الماجستير في الإخراج من جامعة بريستول، وأول وظيفة شغلتها كانت في وزارة الصحة قبل أن تنتقل إلي الإذاعة وعملت في مجال اﻹخراج الإذاعي.

وقدمت مريم السالم العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها محكمة الفريج، خالتي قماشة، قاصد خير، العائلة.

وعام 2013 أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية ثم أعلنت تغلبها عليه بعد أشهر من العلاج في ولاية بوسطن الأمريكية.

وفي 5 أكتوبر عادت لأرض الوطن بعد رحلة علاج دامت سنة ونصف، وأول أعمالها بعد العلاج كان عام 2015، من خلال مسلسل إذاعي حمل اسم “اثنين اخوان”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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