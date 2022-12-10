كلمات مؤثرة للفنانة مريم الصالح عن الموت تلقى تفاعلا (فيديو)

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وطن- كشفت الممثلة الكويتية “مريم الصالح” جوانبا من معاناتها مع مرض السرطان الذي أصابها مؤخرا، وردة فعلها بعد إخبارها بالإصابة قبل أن تتعافى وتتماثل للشفاء.

انهارت عندما علمت بإصابتها: وضعت الموت نصب عيني

وأوضحت الفنانة مريم الصالح خلال لقاء تلفزيوني لقناة شاشة الكويتية، أنها انهارت عندما علمت بإصابتها بالمرض وضعت الموت نصب عينيها.

ولكنها ـ بحسب قولها ـ استجمعت قواها، وقررت أن تتعامل مع المرض، وبدأت بعمل الفحوصات الطبية.

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وكشفت الفنانة الستينية أنها أمضت شهراً كاملاً دون أن تخبر أحداً بإصابتها لا أخواتها ولا صديقاتها ولا حتى أبنائها.

وكانت تذهب إلى المستشفيات بشكل يومي للفحوصات، وروت أنها ذات مرة رأت بالصدفة ابنة شقيقتها فأخبرتها أنها جاءت لإجراء فحوصات طبية روتينية.

المرض لا يذبح

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وقالت مريم السالم موجهة كلامها للجمهور والمرضى:”المرض لا يذبح ما يذبحك أيها الإنسان يومك –حلول الأجل- ولكن المرض لا يقتل.”

ودعت الفنانة الكويتية متابعيها إلى التمسك بالقوة أثناء المرض، وتابعت أنها وجدت في البداية صعوبة بإخبار أهلها كي لا تثبطهم، مشيرة إلى أن فمثل هذا الخبر له وقع الصاعقة، حسب وصفها.

وكشفت أنها لم تخبر أحداً بمرضها لمدة شهر ونصف، لافتة إلى أن الطبيبة أخبرتها بضرورة أن تخبر أسرتها بمرضها حتى لا تنهار نفسياً.

و”مريم الصالح” ممثلة كويتية مواليد عام 1946، وتعتبر واحدة من أول امرأتين كويتيتين إلى جانب مريم الغضبان تقف على خشبة المسرح.

مثلت لأول مرة وهي طالبة بالمرحلة الابتدائية في مسرحية بعنوان “الطاعة” وذلك في منتصف خمسينات القرن العشرين.

وفي عام 1962 شاركت في مسرحية صقر قريش، وكانت بذلك إحدى أول امرأتين تشاركان بعمل فني في الكويت. بينما كان أول مسلسل تشارك به هو “لا فات الفوت ما ينفع الصوت”.

وفي دراستها، حصلت على دبلوم معهد الدراسات المسرحية 1968، وبكالوريوس في «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم التمثيل والإخراج 1979.

كما حصلت على الماجستير في الإخراج من جامعة بريستول، وأول وظيفة شغلتها كانت في وزارة الصحة قبل أن تنتقل إلي الإذاعة وعملت في مجال اﻹخراج الإذاعي.

وقدمت مريم السالم العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها محكمة الفريج، خالتي قماشة، قاصد خير، العائلة.

وعام 2013 أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية ثم أعلنت تغلبها عليه بعد أشهر من العلاج في ولاية بوسطن الأمريكية.

وفي 5 أكتوبر عادت لأرض الوطن بعد رحلة علاج دامت سنة ونصف، وأول أعمالها بعد العلاج كان عام 2015، من خلال مسلسل إذاعي حمل اسم “اثنين اخوان”.