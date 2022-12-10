سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.. ارتفاع مفاجئ يضرب السوق

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وطن- سجل سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، ارتفاعا مفاجئا، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك أم درمان.

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك 607.81جنيهاً للشراء، و612.37 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 706.16 جنيهاً للشراء، و711.80 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 151.93 جنيهاً للشراء، و153.07 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.80 جنيهاً للشراء، و158.98 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.52 جنيهاً للشراء، و154.67 جنيهاً للبيع.

الفوضى تضرب أسواق العملات

وتسود حالة من الفوضى، على أسواق العملات في السودان، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات، بسبب شحّ الدولار.

أدى ذلك إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وفي الفترة الأخيرة، زادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عملياتُ تجارة العملات بجميع الطرق، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

الأمم المتحدة: انكماش اقتصادي

ومؤخرا، أكدت الأمم المتحدة أن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وقال تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييداً ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأضاف أن هذه السياسة تتمثل في زيادة (36%) فقط في المعروض النقدي من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة (128%) خلال الفترة نفسها في 2021.