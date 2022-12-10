السبت, ديسمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتنارقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)
حياتنا

رقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)

عبرت يسرا عن سعادتها بتغزل الفنان الهندي العالمي شاروخان بها أيضاً

كتب رفيف عبدالله
رقص يسرا في حفلة إليسا يضعها في ورطة! (فيديو) watanserb.com
يسرا
- Advertisement -

وطن– ردّت الفنانة المصرية يسرا، على الانتقادات التي طالتها مؤخراً، بعد رقصها في حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

لم أنزعج

وكان ناشطون قد هاجموا يسرا، بسبب رقصها بعد شهرين من وفاة شقيق زوجها، الفنان هشام سليم.

وردّت يسرا على الأمر: “أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي”.

رقص يسرا وغادة عادل وشيماء سيف يتصدر التريند ويتحول لتحدي (فيديو)

- Advertisement -

وقالت في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي“: “قيمتي الفنية لا تسمح لي بالرد على الشائعات التي تمس حياتي الخاصة”.

وأردفت: “مازلنا نبكي على رحيل هشام سليم، هشام يتحزن عليه ويتبكي عليه، وقالوا أن بترقصي ليه؟ فأقول أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي”.

- Advertisement -

وأكدت يسرا أنّ الانتقادات التي تعرّضت لها بعد رقصها في حفل إليسا، لم تزعجها.

وتابعت: “إذا أزعجتني لا أسمح أن تؤثر في، وعمري ما حعرف أرضي كل الناس”.

لا ألتفت للشائعات

وأكدت يسرا أنّ كثيراً من الشائعات طاردتها عند وفاة هشام سليم. وعقبت: “قالوا إن أنا وزوجي انفصلنا. أنا لا التفت لمثل هذه الشائعات تمامًا، ولا أستطيع أن أقلل من نفسي لأجل الرد على هذه الشائعات. الزمن اللى هيرد عليهم، هم عايزين لايكات وفلوس بس”.

وفي سياق آخر، عبّرت يسرا عن سعادتها بتغزل الفنان الهندي العالمي شاروخان بها. وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

وقالت الفنانة المصرية: “كلام شاروخان نغمش قلبي. وفي تكريمين أثروا فيا أوي واعتبرتهم تكريمات عالمية. تكريمي في مراكش من سنين فاتت وتكريمي في مهرجان البحر الأحمر. وبصراحة مكنتش متوقعة كلام شاروخان عني  خالص فكنت متفاجئة بيه ومش عارفة أرد”.

الأفلام العالمية

وفي لقاء آخر، كشفت يسرا سرّ رفضها للعديد من الأفلام العالمية.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج أسرار النجوم: “أنا اتعرض عليا أشارك في فيلم عالمي ومعجبنيش الموضوع، هو أنا اشتغل وأقعد في بيتنا بكرا ليه؟ بالعكس أنا أشتغل النهاردة وبذكاء ووقتها كان في الثمانينات واتعرض عليا مبلغ مخيف مش بيتسمع ولكن رفضت”.

وتابعت: “اتعرض عليا فيلمين مختلفين واحد في أمريكا وواحد تاني هيتنفذ في أمريكا وفيلم فرنساوي ولكن مقتنعتش بيهم. ولما بشوف تاريخي الفني بلاقي إني ست عالمية من خلال شغلي وبلدي وبيتي اللي مخليني زي ما أنا النهاردة”.

الجدير بذكره، أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل “أحلام سعيدة”. تدور قصته حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى من طبقات اجتماعية مختلفة. ويعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر معاً ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو

حياتنا

يسرا تثير الجدل بوصلة رقص بفستان جريء دون حمالات! (فيديو)

حياتنا

يسرا تنشر صورتها مع شيرين أبو عاقلة وفيفي عبده أول المعلقين (شاهد)

حياتنا

رقص يسرا وغادة عادل وشيماء سيف يتصدر التريند ويتحول لتحدي (فيديو)

حياتنا

“شوي شوي عالرجال”.. يسرا تثير الجدل بعناقها الحميم لوائل كفوري!”فيديو”

حياتنا

(شاهد) يسرا تُشعل حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري بالرقص والغناء!

حياتنا

جويل مردينيان تثير دهشة متابعيها بصورة والدتها .. تبدو شقيقتها! (شاهد)

حياتنا

فستان يسرا يثير الجدل والجمهور: “هي فين أنوثتها؟” (شاهد)

حياتنا

هذا هو السبب الحقيقي لعدم حضور عادل إمام جنازة وعزاء صديقه سمير غانم!

حياتنا

يسرا خلعت الأسود وارتدت الأحمر وهذا ما فعلته مباشرة بعد جنازة سمير غانم!

حياتنا

يسرا غير طبيعية في أول ظهور لها بعد معركتها الصعبة مع كورونا

حياتنا

يسرا كانت مرعوبة من الجن.. “شاهد” عزت العلايلي يكشف كواليس أفلامه وما أخبره به يوسف شاهين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا

مُشجع عارٍ يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 (صور)

تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

عمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة “أنا بمتع نفسي”! (فيديو)

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

عمرو أديب يكشف عن سيناريو صادم لسعر الجنيه خلال الأيام القادمة (شاهد)

المشجع العُماني “مجومبا” الأكثر نحساً في المونديال ومناشدات له بتشجيع البرتغال..ما القصة؟!

فضيحة ستيفاني صليبا بعد عودتها من السعودية تهز لبنان.. منازل ومجوهرات وتبييض أموال!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC