رقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– ردّت الفنانة المصرية يسرا، على الانتقادات التي طالتها مؤخراً، بعد رقصها في حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

لم أنزعج

وكان ناشطون قد هاجموا يسرا، بسبب رقصها بعد شهرين من وفاة شقيق زوجها، الفنان هشام سليم.

وردّت يسرا على الأمر: “أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي”.

اليسا برفقة يسرا في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في جدة 😍🤍@elissakh – #WomenInCinema pic.twitter.com/iuejWyi55U — Elissa Access (@ElissaAccess) December 2, 2022

- Advertisement -

وقالت في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي“: “قيمتي الفنية لا تسمح لي بالرد على الشائعات التي تمس حياتي الخاصة”.

وأردفت: “مازلنا نبكي على رحيل هشام سليم، هشام يتحزن عليه ويتبكي عليه، وقالوا أن بترقصي ليه؟ فأقول أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي”.

- Advertisement -

وأكدت يسرا أنّ الانتقادات التي تعرّضت لها بعد رقصها في حفل إليسا، لم تزعجها.

وتابعت: “إذا أزعجتني لا أسمح أن تؤثر في، وعمري ما حعرف أرضي كل الناس”.

لا ألتفت للشائعات

وأكدت يسرا أنّ كثيراً من الشائعات طاردتها عند وفاة هشام سليم. وعقبت: “قالوا إن أنا وزوجي انفصلنا. أنا لا التفت لمثل هذه الشائعات تمامًا، ولا أستطيع أن أقلل من نفسي لأجل الرد على هذه الشائعات. الزمن اللى هيرد عليهم، هم عايزين لايكات وفلوس بس”.

وفي سياق آخر، عبّرت يسرا عن سعادتها بتغزل الفنان الهندي العالمي شاروخان بها. وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

وقالت الفنانة المصرية: “كلام شاروخان نغمش قلبي. وفي تكريمين أثروا فيا أوي واعتبرتهم تكريمات عالمية. تكريمي في مراكش من سنين فاتت وتكريمي في مهرجان البحر الأحمر. وبصراحة مكنتش متوقعة كلام شاروخان عني خالص فكنت متفاجئة بيه ومش عارفة أرد”.

الأفلام العالمية

وفي لقاء آخر، كشفت يسرا سرّ رفضها للعديد من الأفلام العالمية.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج أسرار النجوم: “أنا اتعرض عليا أشارك في فيلم عالمي ومعجبنيش الموضوع، هو أنا اشتغل وأقعد في بيتنا بكرا ليه؟ بالعكس أنا أشتغل النهاردة وبذكاء ووقتها كان في الثمانينات واتعرض عليا مبلغ مخيف مش بيتسمع ولكن رفضت”.

وتابعت: “اتعرض عليا فيلمين مختلفين واحد في أمريكا وواحد تاني هيتنفذ في أمريكا وفيلم فرنساوي ولكن مقتنعتش بيهم. ولما بشوف تاريخي الفني بلاقي إني ست عالمية من خلال شغلي وبلدي وبيتي اللي مخليني زي ما أنا النهاردة”.

الجدير بذكره، أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل “أحلام سعيدة”. تدور قصته حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى من طبقات اجتماعية مختلفة. ويعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر معاً ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.