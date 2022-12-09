وسط تكتم أبو جوليا.. زوجته تفضح خبر طلاقهما وصدمة لمتابعي الشيف المحبوب

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وطن– يتداول رواد مواقع التواصل منذ أيام خبر انفصال الشيف الفلسطيني المشهور بإسم “أبو جوليا” عن زوجته الطبيبة الفلسطينية “سماح سهيل” مستندين في ذلك على منشور قديم يعود إلى شهر آب أغسطس الماضي، أعلنت فيه زوجته طلاقها من أبو جوليا، وسط غياب أي تعليق من الأخير الذي يشارك على العكس من ذلك، مع متابعيه تجربته في حضور كأس العالم في قطر.

حقيقة طلاق أبو جوليا

وشاركت زوجة الشيف الفلسطيني “محمد خالد سبيته” المعروف إعلاميا باسم أبو جوليا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك منشورا بتاريخ 02 آب أغسطس الماضي أعلنت فيه طلاقها وقالت في وصف التدوينة “لا يطاق، الشعور بتراكم المعاناة ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر، لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”.



أشعلت تدوينة زوجة الشيف أبو جوليا والتي أعلنت فيه طلاقها، موجة واسعة من ردود الفعل بين النشطاء، واختلفت الأراء بين من إعتبر هذا الخبر شأنا عائليا خاصا ولايحق لأي كان أن يتدخل فيه، وبين من انتقد الشيف أبو جوليا بسبب عدم إدلائه بأي تصريح إلى الآن.

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المثير للإهتمام، أن الشيف الفلسطيني أبو جوليا، وعلى عكس مايتداول النشطاء عبر مختلف منصات السوشيال ميديا حول خبر طلاقه من زوجته، قرر تجاهل كل ذلك، ومشاركة متابيعه صوره وهو في زيارة سياحية إلى قطر من أجل حضور فعاليات كأس العالم.

تعليق أبو جوليا على خبر طلاقه من زوجته

إلى الآن، لم يُعلق الشيف الفلسطيني أبو جوليا ولم يتطرق أساسا، خلال مقاطع الفيديو التي كان يشاركها مع “حبايبه اللزم”، إلى خبر الطلاق الذي كانت قد أعلنت عنه زوجته “سماح سهيل”.

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مع تأكيد زوجة الشيف أبو جوليا خبر الطلاق، ووسط عدم تعليقه على هذا الخبر، انقسمت ردود فعل النشطاء عبر مواقع التواصل .

كتبت الناشطة “أريج أحمد” عبر حسابها على فيسبوك، تدوينة أشادت فيها بالتعامل الخلوق للشيف الفلسطيني أبوجوليا مع خبر طلاقه الذي أعلنته زوجته.

وقالت “من يومين موضوع انفصال أبو جوليا حديث الناس ، ومعطين نفسهم الحق بالتدخل والتعليق بالتفاصيل كلها يمكن بعضهم من محبة وبعضهم من شماتة وحقد وجهل” .

وأضافت “عندي تعليق بحترم جدآ عدم تصريحه ورده على الموضوع ، أنا واثقة إنها داخلة باكتئاب ما بعد الميلاد ومرت بظروف نفسية ضغط ولادة وحياة جديدة مع بيبي وبغربة ببلد أجنبي كل شي فيها بارد حتى المشاعر ، يمكن هو ما قدر يستوعب كل هالتغيرات بطلب منهم إنهم ياخدوا وقتهم قبل ما ياخدوا أي إجراء رسمي ويدخلوا بدائرة العناد غير طبعآ انهم تحت العين والنق هاد لحاله بيجيب طاقة سلبية ونكد بين الطرفين “.

وتابعت “ربنا يهدي سركم وترجعوا لبعض بالقريب ، بيصير الشي هاد بكل البيوت وما في شي ينخجل منه بس بده جرأة وحنكة بالتعامل مع الأمر محبتنا الصادقة لك أبو جوليا Abu Julia أبو جوليا”.



لكن في المقابل، رأى بعض مستخدمي فيسبوك في خبر طلاق الشيف أبو جوليا مجرد إشاعة، في إشارة إلى عدم تأكيده هو نفسه الخبر.

تقول صاحبة حساب على فيسبوك بإسم “وفاء البكري” أن خبر الطلاق مجرد “زوبعة في فنجان” بين الزوجين، مؤكدة أنها مجرد محنة عائلية ستمر لامحالة.

يذكر في السياق أن الشيف أبو جوليا، فلسطيني حاصل على شهادة جامعية في الأدب الإنجليزي، إنتقل عام للعيش في بريطانيا مع زوجته الطبيبة سماح سهيل التي كانت تواصل دراستها في الطب.

وتعود الشيف أبو جوليا على عدم كشف الإفصاح عن أي معلومات تخص زوجته، ولا يحب إظهار زوجته على العلن، ويفضل أن تكون بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي.