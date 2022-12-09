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ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول تسخر من العرب برسم كاريكاتيري عن صدرها العاري!(شاهد)

ايفانا نول تم ايقافها من قبل أمن استاد المدينة التعليمية

كتب سالم حنفي
ايفانا نول تسخر من العرب watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول
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وطن– لا تزل مكلة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول، مصرة على استفزاز القطريين بشكل خاص والعرب بشكل عام، خلال تواجدها في قطر لتشجيع منتخب بلادها الذي تأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي مساء الجمعة.

وكانت ايفانا نول قد استفزت أمن ملعب المدينة التعليمية خلال ظهورها الوقح في الاستاد وقيامها بالتقاط صور السيلفي مع الجماهير، ما دفع الامن للتدخل وإعادتها إلى مقعدها.

رسم كاريكاتيري يسخر من العرب

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وعقب انتهاء المباراة نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول عبر خاصية الاستوري على حسابها على “انستجرام” رسما كاريكاتوريا يسخر من العرب ونظرتهم لها.

وأظهر الرسم الكاريكاتوري بان العرب يرغبون في مشاهدتها وهي شبه عارية، مع الادعاء بأن ما تقوم به يمثل خطرا على الثقافة العربية.

وأظهر الرسم صورة لـ ايفانا نول بزيها المعتاد بحمالة الصدر على شكل العلم الكرواتي وهي معلقة على أحد الجدران، في حين يقف أمامها اثنين من “العرب” بزيهم المعهود وهما يتمعنان فيها، حيث يقول أحدهم للآخر:” اليوم نحن ندعم كرواتيا. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة التأثير السيئ لهذه الظاهرة على ثقافتنا بشكل أكثر دقة”، في إشارة لظاهرة تعري ايفانا نول التي حققت شهرة واسعة خلال المونديال.

رسم كاريكاتيري يسخر من العرب
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وكانت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، قد احتفلت على إنستجرام بفوز بلادها المفاجئ في ربع النهائي ، حيث حسمت الفوز 4-2 بركلات الترجيح على البرازيل التي كانت مرشحة للفوز باللقب.

 

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ايفانا نول، التي توجت سابقًا بلقب ملكة جمال كرواتيا،و جذبت الكثير من الاهتمام في الشرق الأوسط ، كشفت أن أمن الاستاد في قطر منعها من التقاط الصور مع الجماهير قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم لبلدها ضد البرازيل مساء الجمعة.

امن استاد المدينة التعليمية يوقف ايفانا نول

وقبل انطلاق المباراة في استاد المدينة التعليمية، طلب حراس الأمن من العارضة التي كانت ترتدي ملابس ضيقة عدم التقاط أي صور لها أو مع المعجبين.

وأخبرت صحيفة “بيلد” : “نهم لا يسمحون للمعجبين بالتقاط الصور معي أو التقاط الصور هنا على السور. ثم سألتهم لماذا كانوا وقحين للغاية”، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجمعت ايفانا نول 1.8 مليون متابع على “انستجرام” خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن جذبت أعين المشجعين في جميع أنحاء العالم خلال كأس العالم.

عروض زواج كثيرة تلقتها

وأثناء وجودها في الملاعب ، وقف عشرات المشجعين لالتقاط صور سيلفي مع ايفانا نول وكشفت أنها تلقت أيضًا العديد من عروض الزواج من السكان المحليين الذين اتصلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لصحيفة “ديلي ميل“:”لقد صدمت جدًا من الطريقة التي استقبلت بها بشكل إيجابي. قبل مجيئي إلى قطر، كنت قلقة من أن يتم اعتقالي بسبب ارتداء مثل هذا، لكن رد الفعل كان عكس ذلك تمامًا”، مضيفة “إنه لأمر رائع أن أرى استقلاليتي كامرأة ويحترم القطريون ثقافتي”.

ايفانا نول تزعم أنها لا تتعمد الإساءة للثقافة الإسلامية

وأكدت ايفانا نول على أن ملابسها ليست مصممة للإساءة للثقافة الإسلامية وأنها ستتستر إذا طلبت منها السلطات ذلك.

وأضافت: ‘لم يطلب مني الأمن في الملاعب التستر على الإطلاق. في الواقع، إنهم يحبون رؤيتي والوقوف في طابور لالتقاط الصور معي”.

وأشرت إلى انها على علم بأن السلطات قالت إن المعجبين يجب أن يرتدوا ملابس محتشمة، حيث حظر قانون اللباس إظهار الكتفين والركبتين والبطن وأجزاء أخرى من الجسم، مضيفة:” لكن يبدو أنه بمجرد رؤيتي، نسوا نصائحهم الخاصة”.

وتتعارض ملابس ايفانا نول المفعمة بالحيوية والعارية إلى حد ما مع قوانين الاحتشام المعتادة في قطر، والتي تحث النساء على تغطية أكتافهن وتجنب ارتداء التنانير القصيرة.

ولم تلتزم نجمة وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا بهذه التعليمات، على الرغم من أنها كانت تستمتع بنفسها في البلاد حتى تم إيقافها من قبل الأمن يوم الجمعة في مباراة بلادها ضد البرازيل.

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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