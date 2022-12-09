الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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فيديو صادم لطفلة صغيرة تحمل سلاحا ثقيلا وتطلق النار على الهدف بدقة

يعاني اليمن والعراق من الاستخدام العشوائي للسلاح

كتب خالد السعدي
طفلة تحمل السلاح watanserb.com
طفلة صغيرة يقال أنها يمنية تحمل السلاح وتصوب بدقة نحو أهدافها
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُظهر طفلة وهي تحمل سلاحا ثقيلا وتُطلق به النار نحو هدف محدد.

وشوهدت الطفلة، في مقطع الفيديو، وهي تحمل البندقية، ثم تُطلق النار على هدف وُضع أعلى سيارة، في منطقة بدت صحراوية.

وأصابت الطفلة الصغيرة، الهدف بعد محاولتين، ما يشير إلى أنها تُجيد إطلاق النار وحمل السلاح.

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ردود أفعال متباينة على الواقعة

تباينت ردود الأفعال على ما فعلته الطفلة، إذ لوحظ أن بعض الناشطين أشادوا بما فعلته.

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إلا أن هناك ناشطين آخرين انتقدوا تصرف الطفلة، واعتبروه مخاطرة كبيرة جدا نظرا لصغر سنها.

جنسية غير معروفة بدقة

كما تباينت المعلومات بشأن جنسية هذه الطفلة، ففي الوقت الذي قال فيه ناشر الفيديو إنها تحمل الجنسية اليمنية، إلا أن مغردا قال إن الطفلة عراقية ووالدها قناص محترف جدا، ويُدعى أبو ضحى الأعاجيبي.

تتبعت “وطن” الاسم المذكور، وتبين أن مقاطع فيديو عديدة لهذا القناص، شوهد فيه وهو يُطلق النار من البندقية على أهداف صعبة وبدقة كبيرة جدا، لكن لم يتسنَ التأكد من جنسيته بشكل دقيق.

وبعيدا عما إذا كانت الطفلة يمنية أم عراقية، فإن كلا البلدين غارقان في مشاهد حمل السلاح وهي كلفة كبيرة من جراء انتشار المليشيات التابعة لإيران والتي تنفذ مهمة تدمير البلدين.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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