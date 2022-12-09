فيديو صادم لطفلة صغيرة تحمل سلاحا ثقيلا وتطلق النار على الهدف بدقة

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُظهر طفلة وهي تحمل سلاحا ثقيلا وتُطلق به النار نحو هدف محدد.

وشوهدت الطفلة، في مقطع الفيديو، وهي تحمل البندقية، ثم تُطلق النار على هدف وُضع أعلى سيارة، في منطقة بدت صحراوية.

وأصابت الطفلة الصغيرة، الهدف بعد محاولتين، ما يشير إلى أنها تُجيد إطلاق النار وحمل السلاح.

" فتات يمنية ماشاء الله كفووو اجمل مقطع شاهد 🥰 . pic.twitter.com/JC4hRAqnUl — محمد ضاهر العريفي Mohamed Dahir (@Dahirow10) December 8, 2022

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ردود أفعال متباينة على الواقعة

تباينت ردود الأفعال على ما فعلته الطفلة، إذ لوحظ أن بعض الناشطين أشادوا بما فعلته.

للي يقول المفروض ان عندها كتاب وووو ، اقول لك ياسيدي من السنه ومما اوصانا عليه الصلاة والسلام به ( علموا اولادكم السباحه والرماية وركوب الخيل) — mohammad al malki (@wa7eed80) December 8, 2022

ماشاء الله — هاتريك⚽⚽⚽ (@MoathA40785665) December 8, 2022

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إلا أن هناك ناشطين آخرين انتقدوا تصرف الطفلة، واعتبروه مخاطرة كبيرة جدا نظرا لصغر سنها.

لا أدري ما الجميل في هذا المقطع!!! تعطى لعبة بدل ان تعبث بالسلاح الا اذا كان المراد لايكات …. — عبدالكريم (@AbuAsem78859413) December 8, 2022

مخاطرة كبيرة، شيء صادم جدا — اردوغاني 😷 (@basem_la) December 8, 2022

حرام ان ترى طفلة بهذا العمر بدل ان تحمل كتاب و دمية فتجدها تقراة و تمرح و تلعب بامن و اطمئنان فيتخر المصور بهذه الصورة الظالمة لبراءة تلك الطفلة حرام بدل الامن و الحب و اللعب و الدارسة يحتضن تلك طفلة هي تحتظن السلاح رمز العنف و القسوة و الظلم — لكل وجهة نظر (@Elkortobi_BNT) December 8, 2022

جنسية غير معروفة بدقة

كما تباينت المعلومات بشأن جنسية هذه الطفلة، ففي الوقت الذي قال فيه ناشر الفيديو إنها تحمل الجنسية اليمنية، إلا أن مغردا قال إن الطفلة عراقية ووالدها قناص محترف جدا، ويُدعى أبو ضحى الأعاجيبي.

طفلة عراقية والدها قناص محترف جدا على يوتيوب موجود ابو ضحي الاعاجيبي — abdullah83_q8 (@Abdullah83Q) December 9, 2022

تتبعت “وطن” الاسم المذكور، وتبين أن مقاطع فيديو عديدة لهذا القناص، شوهد فيه وهو يُطلق النار من البندقية على أهداف صعبة وبدقة كبيرة جدا، لكن لم يتسنَ التأكد من جنسيته بشكل دقيق.

وبعيدا عما إذا كانت الطفلة يمنية أم عراقية، فإن كلا البلدين غارقان في مشاهد حمل السلاح وهي كلفة كبيرة من جراء انتشار المليشيات التابعة لإيران والتي تنفذ مهمة تدمير البلدين.