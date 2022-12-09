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مونديال قطر 2022

“على الجميع إحترام تاريخه”…مسعود أوزيل يتضامن مع كريستيانو رونالدو في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها

اعتبر الدولي السابق مسعود أوزيل أن كريستيانو رونالدو هو الأفضل على مرّ العصور في كرة القدم

كتب فهمي الورغمي
تضامن اوزيل مع رونالدو watanserb.com
مسعود اوزيل وكريستيانو رونالدو
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وطن– عبّر نجم المنتخب الألماني السابق، ذو الأصول التركية “مسعود أوزيل“، عن دعمه الكبير والمتواصل للنجم البرتغالي “كريسيانو رونالدو” في مواجهة ماوصفها بالهجمة الإعلامية التي يتعرض لها منذ أشعر من قبل الإعلام الغربي.

وشارك الدولي السابق، مسعود أوزيل، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له قديمة مع زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني عندما لعبا جنبا إلى جنب في صفوف النادي الملكي.

 

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وأرفق النجم التركي مسعود أوزيل (34 عاما) تعليقا طويلا مع الصورة التي نشرها، عبر فيه عن إستغرابه من الهجمة التي يتعرض له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37عاما).

وأكد، في السياق، دعمه الكبير لزميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني.

 

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قال مسعود أوزيل “لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو … تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على زيارات على مواقعها”.

وأضاف أن “بعض المنتقدين لـ كريستيانو رونالدو هم فقط يفعلون ذلك عمدا، فقط لجذب الانتباه عبر إسمه الكبير في محاولات متواصلة للحط من مكانته وجعله يبدو سيئا”.

 

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كما تابع ” كريستيانو يبلغ من العمر 38 عامًا قريبًا – وليس بالأمر الغريب أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ “.

“يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا – لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيكون قادرًا على مطابقة أرقامه مرة أخرى”.

وقال مسعود أوزيل صراحة أن كريسيانو رونالدو هو “الأفضل على مرّ العصور في كرة القدم”.

وختم منشوره بدعوة خاصة إلى الكثير من المتابعين لكرة القدم قائلا ” يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة ….”.

يذكر في السياق أن اللاعب الألماني من أصول تركية “مسعود أوزيل” كان قد رافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الكروية في المواسم الكروية 2010-2013..

ويأتي دعم التركي مسعود أوزيل لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الهجمة التي تعرض لها هو الآخر قبل سنوات من قبل الإعلام الألماني.

حيث مارست وسائل الإعلام الألمانية، بحسب صحف تركية وعالمية، عنصرية شديدة على اللاعب التركي مسعود أوزيل بعد الأداء المخيب للآمال للمنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018.

الأمر الذي دفع مسعود أوزيل لاحقا، لإعلانه إعتزال اللعب دوليا، في واحدة من أكثر قصص الاعتزال إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

المصدرتويتر ، انستجرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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