“على الجميع إحترام تاريخه”…مسعود أوزيل يتضامن مع كريستيانو رونالدو في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها

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وطن– عبّر نجم المنتخب الألماني السابق، ذو الأصول التركية “مسعود أوزيل“، عن دعمه الكبير والمتواصل للنجم البرتغالي “كريسيانو رونالدو” في مواجهة ماوصفها بالهجمة الإعلامية التي يتعرض لها منذ أشعر من قبل الإعلام الغربي.

وشارك الدولي السابق، مسعود أوزيل، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له قديمة مع زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني عندما لعبا جنبا إلى جنب في صفوف النادي الملكي.

View this post on Instagram A post shared by Mesut Özil (@m10_official)

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وأرفق النجم التركي مسعود أوزيل (34 عاما) تعليقا طويلا مع الصورة التي نشرها، عبر فيه عن إستغرابه من الهجمة التي يتعرض له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37عاما).

وأكد، في السياق، دعمه الكبير لزميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني.

View this post on Instagram A post shared by Mesut Özil (@m10_official)

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قال مسعود أوزيل “لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو … تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على زيارات على مواقعها”.

وأضاف أن “بعض المنتقدين لـ كريستيانو رونالدو هم فقط يفعلون ذلك عمدا، فقط لجذب الانتباه عبر إسمه الكبير في محاولات متواصلة للحط من مكانته وجعله يبدو سيئا”.

View this post on Instagram A post shared by Mesut Özil (@m10_official)

كما تابع ” كريستيانو يبلغ من العمر 38 عامًا قريبًا – وليس بالأمر الغريب أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ “.

“يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا – لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيكون قادرًا على مطابقة أرقامه مرة أخرى”.

وقال مسعود أوزيل صراحة أن كريسيانو رونالدو هو “الأفضل على مرّ العصور في كرة القدم”.

ساهمة ثنائية مسعود اوزيل وكريستيانو رونالدو في 2013 فقط ب 102 هدف ❤💪🏻 pic.twitter.com/DjMSRAbVlN — Sir. hadi 🇸🇦🇵🇹🇵🇸 (@cfc11cr7) October 18, 2021

وختم منشوره بدعوة خاصة إلى الكثير من المتابعين لكرة القدم قائلا ” يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة ….”.

مسعود أوزيل وكريستيانو رونالدو pic.twitter.com/bw9R5d4UKg — TARIQ YOUSEF (@tariqyousef90) July 24, 2021

يذكر في السياق أن اللاعب الألماني من أصول تركية “مسعود أوزيل” كان قد رافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الكروية في المواسم الكروية 2010-2013..

ويأتي دعم التركي مسعود أوزيل لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الهجمة التي تعرض لها هو الآخر قبل سنوات من قبل الإعلام الألماني.

مسعود اوزيل: "من كل قلبي، أتمنى فوز ريال مدريد بدوري الابطال وكريستيانو بالكرة الذهبية." pic.twitter.com/n3ut2jRG8B — Y? (@Yousef_CR7) January 5, 2014

حيث مارست وسائل الإعلام الألمانية، بحسب صحف تركية وعالمية، عنصرية شديدة على اللاعب التركي مسعود أوزيل بعد الأداء المخيب للآمال للمنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018.

الأمر الذي دفع مسعود أوزيل لاحقا، لإعلانه إعتزال اللعب دوليا، في واحدة من أكثر قصص الاعتزال إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.