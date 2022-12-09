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مونديال قطر 2022

رحيل المدرب تيتي بعد خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022 (فيديو)

استقالة المدرب "تيتي" من قيادة تدريب البرازيل بعد إقصائه من كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مدرب البرازيل تيتي watanserb.com
مدرب البرازيل تيتي
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وطن- أعلن المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، ترك منصبه كمدير فني لمنتخب السيليساو عقب خروج البرازيل أمام كرواتيا من دور ال8 كأس العالم 2022 قطر بركلات الترجيح بنتجة 4-2.

وقال المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، خلال مؤتمره الصحفي عقب نهاية المباراة أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، بشأن مستقبله مع السيليساو، قائلاً: ” كما قلت، انتهت مرحلتي. لقد تحدثت بهذا الأمر منذ نحو عام ونصف، وأنا رجل الكلمة”.

وكان مدرب منتخب البرازيل تيتي، صاحب ال61 عاماً، قد أعلن في وقت سابق، عزمه عن الرحيل عن تدريب منتخب بلاده مع نهاية مونديال كأس العالم قطر 2022

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استقالة مدرب البرازيل تيتي

وكان المدرب تيتي، قد بدأ مشواره التدريبي مع منتخب البرازيل (السيليساو)، في شهر يونيو/ حزيران عام 2016، خلفاً لمواطنه دونغا.

كما ونجح البرازيلي تيتي من تحقيق لقب كوبا أمريكا عام 2019، بعد فوزها على بيرو في المباراة النهائية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، فيما احتل الأرجنتين المتوج به العام الماضي المركز الثالث في البطولة القارية. عقب فوزه على تشيلي بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد.

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ورغم إقصاء البرازيل أمام كرواتيا، لا زال منتخب السيليساو، الغائب عن التتويج منذ 20 عاماً، يتربع على عرش المنتخبات الأكثر تتويجاً بها برصيد 5 ألقاب.

مباراة البرازيل وكرواتيا

ونجح منتخب كرواتيا من إقصاء البرازيل (السيليساو)، من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بتألق حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، في المباراة الثانية على التوالي ببطولة العالمية، بعد إقصاء اليابان بذات الطريقة.

كما وحسمت ركلات ترجيح بين كرواتيا والبرازيل، بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكليهما.

وسيلتقي منتخب كرواتيا أمام نظيره الأرجنتين، الثلاثاء، في منافسات دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد لوسيل).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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