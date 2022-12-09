المشجع العُماني “مجومبا” الأكثر نحساً في المونديال ومناشدات له بتشجيع البرتغال..ما القصة؟!

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وطن– أصبح المشجع العُماني “مجومبا” والمعروف باسم “فاكهة المونديال” حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد هزيمة المنتخب الهولندي على يد المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر بعد مباراة صعبة وجنونية مساء الجمعة.

واشتهر “مجومبا” بحظه السيء وأطلق عليه “المشجع النحس” الذي أي منتخب يشجعه يخسر، وهو ما أكدته الوقائع خلال الأيام الماضية.

وكان “مجومبا” قد أعلن مساء الجمعة عن تشجيعه لمنتخب هولندا قبل قبيل انطلاق المباراة، حيث نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات” مرتديا قميص المنتخب الهولندي، وعلق عليها بالقول “إلى مباراة الأرجنتين”، لتنتهي المباراة بتوديع هولندا المونديال.

الحين كيف

نكمل نشوف مباريات كاس العالم والا نتابع #مجومبا ويش يلبس ونعرف من يفوز 😁😂 pic.twitter.com/Ou4CaL9XlH — D.A.W.O.O.D 🇴🇲 (@BrilliantOman) December 9, 2022

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كما ارتدى “مجومبا” قميص منتخب البرازيل قبيل انطلاق مباراة منتخب “السامبا” مع كرواتيا، لتنتهي المباراة بهزيمة مرة للمنتخب البرازيلي.

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وأظهرت لقطات أن “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني في أولى مباراياته في المونديال أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بفوز “الأخضر” بهدفين مقابل هدف.

كما ارتدى قميص الكاميرون في لقائها امام المنتخب الإنجليزي والتي انتهت بهزيمة المنتخب الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومما يؤكد “النحس” الذي يحمله للفريق الذي يشجعه، اتضح أن “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الإسباني في لقائه مع المنتخب المغربي، والذي انتهى بفوز المغرب وتأهله للدور ربع النهائي في البطولة.

كل يوم يثبت لنا كمية النحوسية للي فيه ومع هذا مستمر ومحد فرحان غير سوق واقف 😂😂😭.

ونقول للي بعده🏃🏻‍♀️#مجومبا pic.twitter.com/AGWXbtfgqh — ℝ𝕒𝕛𝕒𝕒 ✧ (@_iir9x) December 9, 2022

ومع قرب انطلاق مباراة المغرب والبرتغال المقرر إقامتها مساء السبت على أرض استاد “الثمامة” انطلقت مناشدات عربية عبر “تويتر” لـ”مجومبا” بارتداء قميص المنتخب البرتغالي، وسط دعوات للمنتخب المغربي الإستعانة به.

وفي هذا السياق، قال الصحفي خالد الوسمي في تغريدة له:”الي الإتحاد المغربي لكرة القدم فرصة لكم تستعينوا في موهبة مجومبا فنكوش المونديال”.

@FRMFOFFICIEL الي الإتحاد المغربي لكرة القدم فرصة لكم تستعينوا في موهبة #مجومبا فنكوش المونديال 🏆⚽️ pic.twitter.com/omSdAHUcKn — خالد الوسمي (@MyTravelWs) December 10, 2022

كما اظهر مقطع فيديو يكشف أن شهرة “مجومبا” وصلت إلى المعلق الرياضي المغربي أشرف بن عياد، الذي طالبه بارتداء قميص البرتغال فورا عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهولندا.

حتى اشرف بن عياد عرفك يا #مجومبا😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ugUPWpbCuz — عبدالله | ENG 🇦🇷🇴🇲 (@FCB_ENG7) December 10, 2022

ودعا المغرد “أحمد” المشجع “مجومبا” بارتداء زي البرتغال قائلا:” ما اوصيك باكر برتغال”.

وقال المغرد “ماجد السعيدي” موجها حديثه لـ”مجومبا”:”الشخصية الأنحس بلا منافس في كأس العالم قطر2022 ..تكفى طالبينك اليوم طلب ..تكمّل مشوارك وتلبس فانيلة البرتغال”.

أما المغرد “إبراهيم الشيزاوي” فغرد مناشدا “مجومبا” بالقول:”طالبينك يا مجومبا تشجع البرتغال باكر ، نبغى لهم نكبة لا صارت ولا استوت”.

طالبينك يا #مجومبا تشجع البرتغال باكر ، نبغى لهم نكبة لا صارت ولا استوت . pic.twitter.com/eObBOBbAzy — ابراهيم الشيزاوي (@ALSHIZAWI1994) December 9, 2022

وكان الببغاء باندا، قد توقع نتيجة مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، الذي بدأت أولى مبارياته الجمعة بين منتخبي البرازيل وكرواتيا.

وفي الفيديو المنشور عبر حسابه على “تيك توك” والذي حصد أكثر من 19 مليون مشاهدة، خلال ساعات من طرحه على المنصة، جاءت توقعات الببغاء لمباريات دور الثمانية كالآتي:

ـ فوز البرازيل على كرواتيا، وهو ما لم يحدث حيث فازت كرواتيا بضربات الترجيح.

ـ فوز الأرجنتين على هولندا.

ـ فوز المغرب على البرتغال.

ـ فوز فرنسا على إنحلترا.

وسبق أن توقع الببغاء بشكل صحيح عددا من نتائج مباريات مونديال قطر حيث توقع فوز منتخب المغرب على بلجيكا.

كما صدقت توقعات الببغاء لنتيجة مباراة البرازيل وسويسرا في دور المجموعات.

وفي المباراة الافتتاحية صدقت توقعات زوج الباندا “سهيل” الذي أهدته الصين إلى قطر قبل أيام من انطلاق المونديال بفوز منتخب الإكوادور على نظيره القطري.

ومنذ مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، باتت ظاهرة توقع الحيوانات لمباريات كأس العالم تميمة حظ للعديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، عندما توقع الأخطبوط بول فوز إسبانيا بكأس العالم لأول مرة في تاريخها.