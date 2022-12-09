السبت, ديسمبر 10, 2022
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الهدهد

المشجع العُماني “مجومبا” الأكثر نحساً في المونديال ومناشدات له بتشجيع البرتغال..ما القصة؟!

مجومبا لم يشجع منتخبا إلا وهزم ومطالبات للاتحاد المغربي لكرة القدم للاستعانة به للفوز على البرتغال!

كتب سالم حنفي
المشجع العماني مجومبا watanserb.com
المشجع العماني مجومبا
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وطن– أصبح المشجع العُماني “مجومبا” والمعروف باسم “فاكهة المونديال” حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد هزيمة المنتخب الهولندي على يد المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر بعد مباراة صعبة وجنونية مساء الجمعة.

واشتهر “مجومبا” بحظه السيء وأطلق عليه “المشجع النحس” الذي أي منتخب يشجعه يخسر، وهو ما أكدته الوقائع خلال الأيام الماضية.

وكان “مجومبا” قد أعلن مساء الجمعة عن تشجيعه لمنتخب هولندا قبل قبيل انطلاق المباراة، حيث نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات” مرتديا قميص المنتخب الهولندي، وعلق عليها بالقول “إلى مباراة الأرجنتين”، لتنتهي المباراة بتوديع هولندا المونديال.

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كما ارتدى “مجومبا” قميص منتخب البرازيل قبيل انطلاق مباراة منتخب “السامبا” مع كرواتيا، لتنتهي المباراة بهزيمة مرة للمنتخب البرازيلي.

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وأظهرت لقطات أن “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني في أولى مباراياته في المونديال أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بفوز “الأخضر” بهدفين مقابل هدف.

كما ارتدى قميص الكاميرون في لقائها امام المنتخب الإنجليزي والتي انتهت بهزيمة المنتخب الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومما يؤكد “النحس” الذي يحمله للفريق الذي يشجعه، اتضح أن “مجومبا” كان قد ارتدى قميص المنتخب الإسباني في لقائه مع المنتخب المغربي، والذي انتهى بفوز المغرب وتأهله للدور ربع النهائي في البطولة.

ومع قرب انطلاق مباراة المغرب والبرتغال المقرر إقامتها مساء السبت على أرض استاد “الثمامة” انطلقت مناشدات عربية عبر “تويتر” لـ”مجومبا” بارتداء قميص المنتخب البرتغالي، وسط دعوات للمنتخب المغربي الإستعانة به.

وفي هذا السياق، قال الصحفي خالد الوسمي في تغريدة له:”الي الإتحاد المغربي لكرة القدم فرصة لكم تستعينوا في موهبة مجومبا فنكوش المونديال”.

كما اظهر مقطع فيديو يكشف أن شهرة “مجومبا” وصلت إلى المعلق الرياضي المغربي أشرف بن عياد، الذي طالبه بارتداء قميص البرتغال فورا عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهولندا.

ودعا المغرد “أحمد” المشجع “مجومبا” بارتداء زي البرتغال قائلا:” ما اوصيك باكر برتغال”.

وقال المغرد “ماجد السعيدي” موجها حديثه لـ”مجومبا”:”الشخصية الأنحس بلا منافس في كأس العالم قطر2022 ..تكفى طالبينك اليوم طلب ..تكمّل مشوارك وتلبس فانيلة البرتغال”.

أما المغرد “إبراهيم الشيزاوي” فغرد مناشدا “مجومبا” بالقول:”طالبينك يا مجومبا تشجع البرتغال باكر ، نبغى لهم نكبة لا صارت ولا استوت”.

وكان الببغاء باندا، قد توقع نتيجة مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، الذي بدأت أولى مبارياته الجمعة بين منتخبي البرازيل وكرواتيا.

وفي الفيديو المنشور عبر حسابه على “تيك توك” والذي حصد أكثر من 19 مليون مشاهدة، خلال ساعات من طرحه على المنصة، جاءت توقعات الببغاء لمباريات دور الثمانية كالآتي:
ـ فوز البرازيل على كرواتيا، وهو ما لم يحدث حيث فازت كرواتيا بضربات الترجيح.
ـ فوز الأرجنتين على هولندا.
ـ فوز المغرب على البرتغال.
ـ فوز فرنسا على إنحلترا.

وسبق أن توقع الببغاء بشكل صحيح عددا من نتائج مباريات مونديال قطر حيث توقع فوز منتخب المغرب على بلجيكا.

كما صدقت توقعات الببغاء لنتيجة مباراة البرازيل وسويسرا في دور المجموعات.

وفي المباراة الافتتاحية صدقت توقعات زوج الباندا “سهيل” الذي أهدته الصين إلى قطر قبل أيام من انطلاق المونديال بفوز منتخب الإكوادور على نظيره القطري.

ومنذ مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، باتت ظاهرة توقع الحيوانات لمباريات كأس العالم تميمة حظ للعديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، عندما توقع الأخطبوط بول فوز إسبانيا بكأس العالم لأول مرة في تاريخها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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