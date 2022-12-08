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ورقة ملقاة على الأرض أخرجت منتخب الدنمارك من المونديال.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

منتخب أستراليا أقصى الدنمارك وتونس من دور المجموعات بضربة واحدة

كتب خالد السعدي
إقصاء منتخب الدنمارك من الدور الأول watanserb.com
إقصاء منتخب الدنمارك من الدور الأول في بطولة كأس العالم2022
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وطن – كشف صحفي رياضي، تفاصيل واقعة حدثت خلال دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر، قال إنها لم تُكشف من قبل، ولم ينتبه إليها الكثيرون، تسببت في إقصاء منتخب الدنمارك من الدور الأول.

وقال الصحفي السعودي وليد الحربي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “في مباراة أستراليا والدنمارك والتي كانت في آخر جولة من جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد بعد مرور 15 دقيقة استطاعت أستراليا تسجيل هدف التقدم الأول عن طريق ماثيو لكي”.

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وأضاف: “بعد هذا الهدف الأسترالي بـ9 دقائق أجرى مدرب منتخب الدنمارك كاسبار هيولماند تبديلين بخروج يواكيم ونزول كورنيليوس، وبخروج اولسن ونزول روبرت .. أثناء نزول هذا الثنائي كان الإثنين يحملون أوراق كتب فيها بعض التوجيهات وطريقة اللعب الجديدة لمنتخب الدنمارك قاموا بإعطائها لكابتن الفريق”.

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وتابع: “كريستيان إريكسن بدوره قام بقراءة تلك الأوراق وأخذ التعليمات الفنية الموجهة من قبل المدرب وأوصل التعليمات لزملائه، وبكل عفوية رمى تلك الورقة على أرضية الملعب”.

بعد هذه التعليمات تحولت طريقة لعب الدنمارك إلى الاعتماد على مهاجمين وكذلك إدخال التسديد من خارج المنطقة كحل هجومي، وبالفعل آتَتْ الطريقة أُكلها وحصل منتخب الدنمارك على ضربة جزاء ألغاها الحكم بداعي التسلل، وبعدها بدقيقة وصل الدنمارك مرة أخرى وهدد شباك أستراليا.

وأوضح الصحفي السعودي، أن اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك لاحظ الورقة وهي مُلقاة على الأرض.

بسرعة بديهة، توجه اللاعب الأسترالي بالورقة مباشرة نحو دكة البدلاء لإعطائها لمدربه غراهام أرنولد الذي بدوره أوصلها لأندرو كلارك أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الذي يجيد تحدث الدنماركية بحكم عمله في نادي كوبنهاجن الدنماركي.

وبعد مناقشة المعلومات الفنية التي كتبت في الورقة أجرى المنتخب الأسترالي تبديل بخروج لاعب الوسط رايلي ماكجري ونزول المدافع بيلي رايت، لتصبح طريقة لعب المنتخب الأسترالي 5-4-1 والتي نجح من خلالها المدرب غراهام أن يسير المباراة لصالح منتخبه الذي تأهل لدور الـ16 بهذا الانتصار.

تأهل أستراليا من دور المجموعات

وكان منتخب أستراليا قد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما تجاوزت الدنمارك بهدف دون رد في مباراة مثيرة، تسببت نتيجتها أيضا في إقصاء منتخب تونس الذي كان قد فوز بدوره على منتخب فرنسا، لكنه كان في حاجة لعدم فوز الكانجرو على منتخب الدنمارك، الذي كان بدوره مُطالبا بالفوز على أستراليا لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وتأهلت فرنسا كمتصدرة بست نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيفة فيما احتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط وجاءت الدنمارك أخيرة بنقطة واحدة.

بلوغ المنتخب الأسترالي دور الـ16 وصيفا في مجموعته، فرض عليه مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين، الذي حقق الفوز بهدفين بهدف، ليُكمل طريقه صوب الدور ربع النهائي، وينهي مغامرة الأستراليين في البطولة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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