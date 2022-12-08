ورقة ملقاة على الأرض أخرجت منتخب الدنمارك من المونديال.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

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وطن – كشف صحفي رياضي، تفاصيل واقعة حدثت خلال دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر، قال إنها لم تُكشف من قبل، ولم ينتبه إليها الكثيرون، تسببت في إقصاء منتخب الدنمارك من الدور الأول.

في إحدى مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 حدثت لقطة غيرت مجرى تلك المباراة لم ينتبه لها الكثير من المشاهدين ولم تتحدث عنها وسائل الإعلام بشكل كبير .. يلا نبدا !!

وكالعادة إذا ما عندك وقت لايك وأرجع متى ما فضيت 👍🏻#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/qFOiT4grru — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

وقال الصحفي السعودي وليد الحربي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “في مباراة أستراليا والدنمارك والتي كانت في آخر جولة من جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد بعد مرور 15 دقيقة استطاعت أستراليا تسجيل هدف التقدم الأول عن طريق ماثيو لكي”.

في مباراة #استراليا_الدنمارك والتي كانت في آخر جولة من جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة، إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد بعد مرور 15 دقيقة استطاعت أستراليا تسجيل هدف التقدم الأول عن طريق ماثيو لكيpic.twitter.com/1vLNbXfmko — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

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وأضاف: “بعد هذا الهدف الأسترالي بـ9 دقائق أجرى مدرب منتخب الدنمارك كاسبار هيولماند تبديلين بخروج يواكيم ونزول كورنيليوس، وبخروج اولسن ونزول روبرت .. أثناء نزول هذا الثنائي كان الإثنين يحملون أوراق كتب فيها بعض التوجيهات وطريقة اللعب الجديدة لمنتخب الدنمارك قاموا بإعطائها لكابتن الفريق”.

وبعد هذا الهدف الأسترالي بـ9 دقائق أجرى مدرب منتخب الدنمارك كاسبار هيولماند تبديلين بخروج يواكيم ونزول كورنيليوس، وبخروج اولسن ونزول روبرت .. وأثناء نزول هذا الثنائي كان الإثنين يحملون أوراق كتب فيها بعض التوجيهات وطريقة اللعب الجديدة لمنتخب الدنمارك قاموا باعطائها لكابتن الفريق pic.twitter.com/7NUJkKqSs5 — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

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وتابع: “كريستيان إريكسن بدوره قام بقراءة تلك الأوراق وأخذ التعليمات الفنية الموجهة من قبل المدرب وأوصل التعليمات لزملائه، وبكل عفوية رمى تلك الورقة على أرضية الملعب”.

الكابتن كريستيان إريكسن بدوره قام بقراءة تلك الأوراق وأخذ التعليمات الفنية الموجهة من قبل المدرب وأوصل التعليمات لزملائه، وبكل عفوية رمى تلك الورقة على أرضية الملعب pic.twitter.com/MsifOYLqhQ — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

بعد هذه التعليمات تحولت طريقة لعب الدنمارك إلى الاعتماد على مهاجمين وكذلك إدخال التسديد من خارج المنطقة كحل هجومي، وبالفعل آتَتْ الطريقة أُكلها وحصل منتخب الدنمارك على ضربة جزاء ألغاها الحكم بداعي التسلل، وبعدها بدقيقة وصل الدنمارك مرة أخرى وهدد شباك أستراليا.

بعد هذه التعليمات تحولت طريقة لعب الدنمارك إلى الاعتماد على مهاجمين وكذلك إدخال التسديد من خارج المنطقة كحل هجومي ..

وبالفعل آتَتْ الطريقة أُكلها وتحصل الدنمارك على بلنتي قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، وبعدها بدقيقة وصل الدنمارك مرة أخرى وهدد شباك استراليا pic.twitter.com/sBtdxdMxCA — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

وأوضح الصحفي السعودي، أن اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك لاحظ الورقة وهي مُلقاة على الأرض.

عمومًا قبل ذلك لاحظ اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك الورقة وهي مرمية على الأرض👀 pic.twitter.com/hLvwjRsxV9 — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

بسرعة بديهة، توجه اللاعب الأسترالي بالورقة مباشرة نحو دكة البدلاء لإعطائها لمدربه غراهام أرنولد الذي بدوره أوصلها لأندرو كلارك أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الذي يجيد تحدث الدنماركية بحكم عمله في نادي كوبنهاجن الدنماركي.

وبسرعة بديهة توجه بالورقة مباشرة نحو دكة البدلاء لإعطائها مدربه غراهام أرنولد الذي بدوره أوصلها لأندرو كلارك احد اعضاء الجهاز الفني للفريق الذي يجيد تحدث الدنماركية بحكم عمله في نادي كوبنهاغن الدنماركي pic.twitter.com/B2QWGjsKdc — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

وبعد مناقشة المعلومات الفنية التي كتبت في الورقة أجرى المنتخب الأسترالي تبديل بخروج لاعب الوسط رايلي ماكجري ونزول المدافع بيلي رايت، لتصبح طريقة لعب المنتخب الأسترالي 5-4-1 والتي نجح من خلالها المدرب غراهام أن يسير المباراة لصالح منتخبه الذي تأهل لدور الـ16 بهذا الانتصار.

وبعد مناقشة المعلومات الفنية التي كتبت في الورقة أجرى المنتخب الأسترالي تبديل بخروج لاعب الوسط رايلي ماكجري ونزول المدافع بيلي رايت، لتصبح طريقة لعب المنتخب الأسترالي 5-4-1 والتي نجح من خلالها المدرب غراهام أن يسير المباراة لصالح منتخبه الذي تأهل لدور الـ16 بهذا الانتصار 🇦🇺👏🏻 pic.twitter.com/QOEDfdSUWH — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) December 8, 2022

تأهل أستراليا من دور المجموعات

وكان منتخب أستراليا قد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما تجاوزت الدنمارك بهدف دون رد في مباراة مثيرة، تسببت نتيجتها أيضا في إقصاء منتخب تونس الذي كان قد فوز بدوره على منتخب فرنسا، لكنه كان في حاجة لعدم فوز الكانجرو على منتخب الدنمارك، الذي كان بدوره مُطالبا بالفوز على أستراليا لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وتأهلت فرنسا كمتصدرة بست نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيفة فيما احتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط وجاءت الدنمارك أخيرة بنقطة واحدة.

بلوغ المنتخب الأسترالي دور الـ16 وصيفا في مجموعته، فرض عليه مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين، الذي حقق الفوز بهدفين بهدف، ليُكمل طريقه صوب الدور ربع النهائي، وينهي مغامرة الأستراليين في البطولة.