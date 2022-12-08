الخميس, ديسمبر 8, 2022
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مونديال قطر 2022

ضحية ملحمة المغرب وإسبانيا .. إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

المدرب لويس إنريكي حقق 26 فوزاً في 47 مباراة خلال مسيرته مع منتخب إسبانيا

كتب فارس أبو شيحة
المدرب الإسباني لويس إنريكي watanserb.com
لويس إنريكي
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وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، إقالة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني من منصبه، بعد إقصائه من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يشكر الاتحاد المدرب لويس إنريكي، وطاقمه التدريبي بالكامل على ما جهودهم في السنوات الأخيرة. وكل التوفيق لهم في مشاريعهم المهنية المستقبلية”.

إقالة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني

وجاء قرار إقالة المدرب الإسباني إنريكي، عقب الإقصاء من منافسات كأس العالم 2022 لدور ال16. أمام المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

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وكان المدرب لويس إنريكي قد تحمل مسؤولية اختيار اللاعبين ال3 الذين فشلوا في تسجيل الأهداف من ركلات الترجيح، داخل شباك حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء. فيما اصطدم واحدة منها في قائم المرمى.

كما ويعد الحارس المغربي بونو لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي يتصدى لركلتي جزاء في تاريخ مونديال كأس العالم 2022 قطر.

مباراة المغرب وإسبانيا

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وانتهت المباراة بين المغرب وإسبانيا، بالوقتي الأصلي والإضافي في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022. بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن تحسم بركلات الترجيح، التي تفوق فيها نجوم أسود الأطلس المغربي، وتألق الحارس ياسين بونو.

كما وخلال مسيرة المدرب لويس إنريكي مع المنتخب الإسباني (لاروخا)، في مختلف المسابقات والبطولات الدولية، التي بدأت منذ عام 2018، بعد رحيله عن نادي برشلونة، حقق 26 فوزاً وتعادل في 14 مباراة. وتلقى الخسارة في 7 مباريات في 47 مباراة.

إنجازات لويس إنريكي مع المنتخب الإسباني

ووصل المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى نصف نهائي اليورو ونهائي دوري أمم أوروبا، كما ومتصدر مجموعته في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وسجل منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب إنريكي سلسلة من الانتصارات دون أي هزيمة. وصلت إلى 14 مباراة، في كافة المسابقات الدولية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، بأن المنتخب المغربي المتأهل إلى دور ال8 كأس العالم 2022، على حساب إسبانيا، سيلتقي البرتغال، السبت، على ملعب (استاد الثمامة).

المصدروطن + الاتحاد الإسباني + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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