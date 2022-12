ضحية ملحمة المغرب وإسبانيا .. إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، إقالة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني من منصبه، بعد إقصائه من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يشكر الاتحاد المدرب لويس إنريكي، وطاقمه التدريبي بالكامل على ما جهودهم في السنوات الأخيرة. وكل التوفيق لهم في مشاريعهم المهنية المستقبلية”.

وجاء قرار إقالة المدرب الإسباني إنريكي، عقب الإقصاء من منافسات كأس العالم 2022 لدور ال16. أمام المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

- Advertisement -

وكان المدرب لويس إنريكي قد تحمل مسؤولية اختيار اللاعبين ال3 الذين فشلوا في تسجيل الأهداف من ركلات الترجيح، داخل شباك حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء. فيما اصطدم واحدة منها في قائم المرمى.

كما ويعد الحارس المغربي بونو لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي يتصدى لركلتي جزاء في تاريخ مونديال كأس العالم 2022 قطر.

- Advertisement -

وانتهت المباراة بين المغرب وإسبانيا، بالوقتي الأصلي والإضافي في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022. بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن تحسم بركلات الترجيح، التي تفوق فيها نجوم أسود الأطلس المغربي، وتألق الحارس ياسين بونو.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8

— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022