تفكيك “استاد 974” المونديالي بقطر وإهدائه إلى تونس.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن– يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، منذ انطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022، خبرا مفاده أن “استاد 974” المونديالي سيكون هدية تقدمها دولة قطر إلى تونس، خاصة وأن المشرفين على تنظيم كأس العالم قد أكدوا أن هذا الملعب سيُفكك وسوف يُقدم “هبة إلى الدول النامية”.

ما هو مصير ستاد 974 بعد تفكيكه؟

وانتشرت عبر السوشيال ميديا منشورات أكد فيها البعض، أن قطر سوف تقدم “استاد 974” المونديالي بعد تفكيكه إلى تونس كهبة.

- Advertisement -

وبينما تداول الكثيرون هذه الأخبار على أنها واقع أو حقيقة، فندت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم، الخميس، تلك المزاعم.

حيث أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ـ الجهة القطرية المشرفة على تنظيم كأس العالم ـ أنها اتخذت قرارها حول مصير استاد 974.

– مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم هي أخر مباراة ستقام على ستاد 974 المونديالي 🔚 – ليست أخر مباراة في مونديال قطر وحسب، بل أخر مباراة إجمالاً حيث سيتم بعدها تفكيك الإستاد الذي يتكون من 974 حاوية شحن بحري، والتبرع به للدول النامية 🏟 – 974 هو رمز الإتصال الدولي لقطر 🇶🇦 pic.twitter.com/3ZuLKpGDwU — Btolat.com (@Btolat) December 5, 2022

- Advertisement -

وقررت، بحسب ما أوردت صحف قطرية، أنه سيعاد استخدام الحاويات والهياكل التي تم إستعمالها في تركيب ملعب 974، من أجل إنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية تعود بالنفع على أبناء المجتمع القطري.

تفكيك استاد 974 المونديالي في قطر

يذكر أنّ ملعب 974 الذي يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع، بُني مؤقتًا بالكامل من حاويات الشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، وهو أول استاد كرة قدم قابل للتفكيك بالكامل.

المثير للاهتمام بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ليس قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بل على العكس من ذلك، هو الموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذا القرار.

حيث أكد وزير الشباب والرياضة الحالي “كمال دقيش” خلال تصريحات صحفية انعقدت أواخر شهر ديسمبر 2021، أن هناك مؤشرات ايجابية من السلطات القطرية بخصوص تسلیم ملعب 974 المفكك لتونس وذلك إثر نهاية منافسات كأس العالم 2022.

أثار قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا في تونس.

حيث رأى البعض في قرار اللجنة لم يتماشى مع ما كانت قد وعدت به سابقا وهو توزيع عدد من مقاعد الاستاد بعد تفكيكه على الدول النامية، دون تحديد هذه الدول والأهم من ذلك دون التنصيص على تونس.

"كامب نو قطر"

اليوم آخر مباراة في ستاد 974 بعدها سيتم تفكيكه بشكل كامل وإهداءه إلى دولة تونس . pic.twitter.com/K0w6YEZUMV — ツ 𝙷𝚊𝚖𝚖𝚊𝚖 🇲🇦 (@hammam725) December 5, 2022

وفي المقابل، أكد آخرون أنه حتى لو أرادت قطر تقديم استاد 974 إلى تونس، كهبة رياضية، فإن السلطة السياسية القائمة سوف تحول دون ذلك، والحديث هنا عن الرئيس قيس سعيد.

وفي سياق متصل، أشار البعض إلى أن قطر من الممكن أن تقوم باستثمارات رياضية كبيرة في الدول العربية، وخاصة في شمال إفريقيا بعد انتهاء كأس العالم قطر.

بعد انتهاء مهمته في المونديال.. بدء تفكيك ستاد 974 بقطر ونقله إلى تونس 🏟️ pic.twitter.com/6EsOgD6lmw — Yallakora (@Yallakoranow) December 7, 2022

يأتي ذلك، بعد أقل من شهر من إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عزمه بناء ملعب يتسع لـ 90 ألف متفرج في الجزائر.

كأس العالم قطر 2022

وبالحديث عن ستاد 974، يشار إلى أنه واحد من ثمانية ملاعب مونديال قطر 2022 أثارت إعجاب زوار الدولة الخليجية.

هذا ولا يشير الرقم 974 فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر، بل يرمز أيضًا إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استُخدمت في بناء الاستاد.

وكان من المقرر أن يحمل الملعب اسم “رأس أبو عبود” نسبة للمنطقة التي ينتمي لها في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أنّ الملعب يقع على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، وعلى بُعد دقائق من مطار حمد الدولي، ليكون أقرب ملاعب كأس العالم من المطار والميناء.