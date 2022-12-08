الخميس, ديسمبر 8, 2022
الرئيسيةالهدهدتفكيك "استاد 974" المونديالي بقطر وإهدائه إلى تونس.. ما القصة؟
الهدهد

تفكيك “استاد 974” المونديالي بقطر وإهدائه إلى تونس.. ما القصة؟

اتخذت اللجنة المنظمة لكأس العالم قرارها بشأن ستاد 974 بعد تفكيكه

كتب فهمي الورغمي
تفكيك استاد 974 watanserb.com
البدء بتفكيك استاد 974 المونديالي في قطر
- Advertisement -

وطن– يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، منذ انطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022، خبرا مفاده أن “استاد 974” المونديالي سيكون هدية تقدمها دولة قطر إلى تونس، خاصة وأن المشرفين على تنظيم كأس العالم قد أكدوا أن هذا الملعب سيُفكك وسوف يُقدم “هبة إلى الدول النامية”.

ما هو مصير ستاد 974 بعد تفكيكه؟

وانتشرت عبر السوشيال ميديا منشورات أكد فيها البعض، أن قطر سوف تقدم “استاد 974” المونديالي بعد تفكيكه إلى تونس كهبة.

- Advertisement -

وبينما تداول الكثيرون هذه الأخبار على أنها واقع أو حقيقة، فندت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم، الخميس، تلك المزاعم.

حيث أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ـ الجهة القطرية المشرفة على تنظيم كأس العالم ـ أنها اتخذت قرارها حول مصير استاد 974.

- Advertisement -

وقررت، بحسب ما أوردت صحف قطرية، أنه سيعاد استخدام الحاويات والهياكل التي تم إستعمالها في تركيب ملعب 974، من أجل إنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية تعود بالنفع على أبناء المجتمع القطري.

تفكيك استاد 974 المونديالي في قطر

يذكر أنّ ملعب 974 الذي يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع، بُني مؤقتًا بالكامل من حاويات الشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، وهو أول استاد كرة قدم قابل للتفكيك بالكامل.

المثير للاهتمام بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ليس قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بل على العكس من ذلك، هو الموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذا القرار.

حيث أكد وزير الشباب والرياضة الحالي “كمال دقيش” خلال تصريحات صحفية انعقدت أواخر شهر ديسمبر 2021، أن هناك مؤشرات ايجابية من السلطات القطرية بخصوص تسلیم ملعب 974 المفكك لتونس وذلك إثر نهاية منافسات كأس العالم 2022.

أثار قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا في تونس.

علم فلسطين يرفرف باستاد 974 القطري .. لاعبو تونس رفعوه عقب الفوز على مصر (فيديو)

حيث رأى البعض في قرار اللجنة لم يتماشى مع ما كانت قد وعدت به سابقا وهو توزيع عدد من مقاعد الاستاد بعد تفكيكه على الدول النامية، دون تحديد هذه الدول والأهم من ذلك دون التنصيص على تونس.

وفي المقابل، أكد آخرون أنه حتى لو أرادت قطر تقديم استاد 974 إلى تونس، كهبة رياضية، فإن السلطة السياسية القائمة سوف تحول دون ذلك، والحديث هنا عن الرئيس قيس سعيد.

وفي سياق متصل، أشار البعض إلى أن قطر من الممكن أن تقوم باستثمارات رياضية كبيرة في الدول العربية، وخاصة في شمال إفريقيا بعد انتهاء كأس العالم قطر.

يأتي ذلك، بعد أقل من شهر من إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عزمه بناء ملعب يتسع لـ 90 ألف متفرج في الجزائر.

كأس العالم قطر 2022

وبالحديث عن ستاد 974، يشار إلى أنه واحد من ثمانية ملاعب مونديال قطر 2022 أثارت إعجاب زوار الدولة الخليجية.

هذا ولا يشير الرقم 974 فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر، بل يرمز أيضًا إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استُخدمت في بناء الاستاد.

وكان من المقرر أن يحمل الملعب اسم “رأس أبو عبود” نسبة للمنطقة التي ينتمي لها في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أنّ الملعب يقع على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، وعلى بُعد دقائق من مطار حمد الدولي، ليكون أقرب ملاعب كأس العالم من المطار والميناء.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

تدشين أكبر لوحة فنية في العالم بقطر.. كل ما تريد معرفته عن “قصة كرة” (شاهد)

حياتنا

ايفانا نول عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر

حياتنا

زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك بإطلالة عارية الظهر على كورنيش الدوحة

الهدهد

جزائرية تفاجئ ابنها العامل في تأمين مونديال قطر ورد فعله مذهل (فيديو)

الهدهد

احتفال أسطوري بلاعبي منتخب المغرب في فندق الإقامة بعد الفوز على إسبانيا (فيديو)

حياتنا

ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر!

الهدهد

مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

الهدهد

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

تقارير

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

الهدهد

الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

مونديال قطر 2022

4 ملاعب في مونديال قطر 2022 خارج الخدمة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة مأساوية انقلبت فيها حياة شاب مصري.. أصيب بشلل بسبب تيك توك

فيديو مأساوي .. امرأة تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في الجيم! (شاهد)

“أمير متطرف”.. صور قائد الانقلاب الفاشل بألمانيا في قبضة الشرطة

خلع ثيابه على الملأ.. مسؤول جزائري يثير الجدل بتصرفات غير أخلاقية

احذر! هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر وأنت لا تعرف ذلك

نائبة تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان التركي (فيديو)

ابن سلمان يزدري فكرة تمثيل المسلمين أمام رئيس الصين وتجاهل الإيغور

مغتصب الجثث.. اعتدى جنسيا على أكثر من 100 جثة لنساء داخل المشرحة

سيلين ديون تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بمرض نادر جداً!

كيف أصبح جيف بيزوس واحداً من أثرى أثرياء العالم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC