الصراع مُشتعل بين النجوم .. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

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وطن- ما زال نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، يتصدر قائمة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 قطر، قبيل بدء منافسات دور الربع النهائي من البطولة العالمية.

لكن الملفت في مونديال كأس العالم 2022، على صعيد الهدافين، هو ظهور الموهبة البرتغالية غونسالو راموس. لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي سجل الهاتريك في أول ظهور له مع منتخب بلاده، داخل شباك نظيره سويسرا، في منافسات دور ال16 (الإقصائية) الماضية.

كما وحصل البرتغالي راموس صاحب ال21، على إشادة الجميع، في الهاتريك الأول الذي دونه باسمه في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022

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وجاءت ترتيب هدافي كأس العالم 2022، قبيل انطلاق دور الربع النهائي (دور ال8)، من منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

(1) كيليان مبابي ( فرنسا) 5 أهداف.

(2) ليونيل ميسي (الأرجنتين) 3 أهداف.

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(3) إينر فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

(4) غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف.

(5) ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف.

(6) ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف.

(7) ريتشارليسون (البرازيل) 3 أهداف.

(8) أوليفيه جيرو (فرنسا) 3 أهداف.

(9) بوكايو ساكا (إنجلترا) هدفين.

(10) سالم الدوسري (السعودية) هدفين.

منافسات دور ال8 كأس العالم 2022

وستنطلق منافسات دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022، الجمعة، والتي ستبدأ بمواجهة البرازيل ووصيف النسخة الماضية كرواتيا.

كما وسينتهي هذا الدور لحسم الأربع المتأهلين إلى المربع الذهبي (النصف النهائي)، بمواجهة حامل اللقب فرنسا أمام إنجلترا، إلى جانب مباراة المغرب والبرتغال. وهي المباراة المثيرة والقوية التي ينتظرها الجماهير المغربية والعربية في كل مكان.

وستختتم فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر بنسختها ال22. بعد حسم المتأهلين إلى المباراة النهائية، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).