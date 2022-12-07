الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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مشجع يسخر من لاعبي إسبانيا عبر شباك الحافلة: طريق المطار من هنا (فيديو)

منتخب المغرب أطاح بالإسبان من المونديال

كتب خالد السعدي
خسارة منتخب إسبانيا أمام منتخب المغرب watanserb.com
سخرية أحد المشجعين في قطر من لاعبي منتخب إسبانيا بعد خسارته أمام منتخب المغرب
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق سخرية أحد المشجعين في قطر من لاعبي منتخب إسبانيا بعد خسارته أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم.

وأظهر الفيديو، المشجع وهو يقترب جدا من حافلة لاعبي منتخب إسبانيا، وينفجر ضحكا في وجه اثنين من اللاعبين، وخاطبهما بالإنجليزية – بسخرية: “حظ سعيد .. أنتم فريق جيد.. طريق المطار من هنا”.

منتخب المغرب يصنع التاريخ في المونديال

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وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

وخلال ركلات الترجيح، شهدت المباراة تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تمكن من التصدى ببراعة لركلتي جزاء.

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وتأهل أسود الأطلس لربع النهائي حدث تاريخي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، كما أن المغرب أصبح رابع منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بعد السنغال والكاميرون وغانا.

وأصبح المغرب المنتخب العربي والإفريقي الوحيد المتبقي بمونديال 2022، بعد خروج السعودية وتونس وقطر وغانا والكاميرون من دور المجموعات، والسنغال من دور الستة عشر.

ويتواجه المنتخبان المغربي والبرتغالي في دور الثمانية، بعدما حقق كتيبة الدون كريستيانو رونالدو انتصارا ساحقا على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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