لا تستغرق سوى ثوانٍ قليلة..طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع

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وطن–إذا كنت تملك جهاز آيفون ولاحظت بطء في الأداء مع تقدمه في العمر، فلا تقلق هناك خدعة بسيطة يمكن أن تساعد في تسريع جهازك وتحسين أدائه.

يعرف معظم مستخدمي آيفون أن كثرة وجود بيانات مخزنة على الهاتف يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لبطء الجهاز.

في الواقع، يعد مسح الصور ومقاطع الفيديو القديمة من أكثر الطرق الفعالة من أجل تسريع الهاتف، ولكن هناك طريقة أخرى فعالة لا يعرفها الكثيرون وهي مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وفقا لما أودرته صحيفة ذا صن البريطانية.



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يقوم آيفون بإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت كلما استخدمت الهاتف وهي ملفات صغيرة لجعل تحميل الأشياء أسرع.

ولكن عند مرور فترة على استخدام الهاتف وتجربة عشرات التطبيقات، تبدأ الملفات المؤقتة بالتراكم في مجموعة كبيرة من الملفات الصغيرة.

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بين الحين والآخر، من المستحسن مسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل دوري، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك أثناء تصفح الويب، وإدارة تخزين آيفون الخاص بك.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ “آيفون” في سفاري

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت في سفاري قم بالآتي:

1- توجه إلى تطبيق “الإعدادات”.

2- مرر لأسفل ثم اضغط على “Safari” من قائمة التطبيقات.

3- انتقل إلى خيارات متقدمة ثم بيانات الموقع.

4. قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.

5. اختر إزالة الآن في المربع المنبثق.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ “آيفون” في كروم

1. افتح تطبيق كروم.

2. حدد النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح المزيد من الخيارات.

3. حدد الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان.

4. بعد ذلك إضغط على قسم “محو بيانات التصفح الآن” ثم انقر على خيار “اختيار ما تريد مسحه”.

5. تحقق من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع، بالإضافة إلى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

6. اضغط على محو بيانات التصفح وسيتم حذفها كلها.