الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
الرئيسيةحياتنالا تستغرق سوى ثوانٍ قليلة..طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع
حياتنا

لا تستغرق سوى ثوانٍ قليلة..طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع

وجود بيانات مخزنة يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لبطء جهازك

كتب ايمان الباجي
لا تستغرق سوى ثوانٍ قليلة..طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع watanserb.com
طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع
- Advertisement -

وطنإذا كنت تملك جهاز آيفون ولاحظت بطء في الأداء مع تقدمه في العمر، فلا تقلق هناك خدعة بسيطة يمكن أن تساعد في تسريع جهازك وتحسين أدائه.

يعرف معظم مستخدمي آيفون أن كثرة وجود بيانات مخزنة على الهاتف يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لبطء الجهاز.

في الواقع، يعد مسح الصور ومقاطع الفيديو القديمة من أكثر الطرق الفعالة من أجل تسريع الهاتف، ولكن هناك طريقة أخرى فعالة لا يعرفها الكثيرون وهي مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وفقا لما أودرته صحيفة ذا صن البريطانية.

- Advertisement -

يقوم آيفون بإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت كلما استخدمت الهاتف وهي ملفات صغيرة لجعل تحميل الأشياء أسرع.

ولكن عند مرور فترة على استخدام الهاتف وتجربة عشرات التطبيقات، تبدأ الملفات المؤقتة بالتراكم في مجموعة كبيرة من الملفات الصغيرة.

- Advertisement -

بين الحين والآخر، من المستحسن مسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل دوري، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك أثناء تصفح الويب، وإدارة تخزين آيفون الخاص بك.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ “آيفون” في سفاري

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت في سفاري قم بالآتي:

1- توجه إلى تطبيق “الإعدادات”.

2- مرر لأسفل ثم اضغط على “Safari” من قائمة التطبيقات.

3- انتقل إلى خيارات متقدمة ثم بيانات الموقع.

4. قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.

5. اختر إزالة الآن في المربع المنبثق.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ “آيفون” في كروم

1. افتح تطبيق كروم.

2. حدد النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح المزيد من الخيارات.

3. حدد الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان.

4. بعد ذلك إضغط على قسم “محو بيانات التصفح الآن” ثم انقر على خيار “اختيار ما تريد مسحه”.

5. تحقق من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع، بالإضافة إلى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

6. اضغط على محو بيانات التصفح وسيتم حذفها كلها.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

حياتنا

آيفون بطراز قديم صادر منذ سنوات.. قد يجعلك اليوم شخصًا ثريًا

حياتنا

آيفون 14 .. كيف سيكون جهاز آيفون هذا العام!؟

حياتنا

آبل لمستخدميها: توقفوا عن استخدام خرائط google لهذه الاسباب

حياتنا

عطل مفاجئ في واتساب يحير مستخدمي جهاز الأيفون!

حياتنا

لتوسيع مساحة تخزين هاتف الآيفون .. طرق سهلة لمعرفة التطبيقات التي يجب حذفها

حياتنا

إن كنت تحمل آيفون .. قم فوراً بهذه الخطوات لتحمي نفسك من مشكلة تجسس خطيرة

حياتنا

آيفون المستقبل .. لوح من الزجاج!

الهدهد

النظام السعودي يتجسس على ناشط معارض بتقنيات إسرائيلية

حياتنا

(شاهد) ما فعله العماني هلال البطاشي مع عمال نظافة آسيويين وفجر غضب مواطنيه بالسلطنة

تقارير

قائمة من تم التجسس عليهم شملت 37 شخصا بينهم امرأتين وكلهم مقربون من خاشقجي

الهدهد

“اكسر صيامك واربح آيفون”.. من هو يوسف قباني الذي أثار الجدل بتحدي الإفطار في نهار رمضان؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاعل جنوني للمُعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا (شاهد)

جزائرية تفاجئ ابنها العامل في تأمين مونديال قطر ورد فعله مذهل (فيديو)

لحظة انقلاب سيارة مواطن كويتي ووفاته على الفور بعد سباق مروع (فيديو)

تعليمات صارمة من الشيخ طلال الخالد للأجهزة الأمنية: خلصوا الكويت من الشواذ

احتفال أسطوري بلاعبي منتخب المغرب في فندق الإقامة بعد الفوز على إسبانيا (فيديو)

دليلك لاستئناف روتين صحّي..10 فوائد غير متوقعة عندما تبدء يومك برياضة المشي..

مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة

زوجة حارس مرمى البرتغال تناشد “رونالدو” بممارسة العادة السرية قبل المباراة..لماذا؟!

ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر!

مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC