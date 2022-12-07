سمية الخشاب توجه رسالة غير متوقعة لجورجينا رودريغيز (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، سخرية واسعة بين متابعيها بعدما وجهت رسالة غريبة لجورجينا رودريغيز” صديقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“.

لن تكوني سمية!

وبلا مقدمات، غردت سمية الخشاب عبر حسابها الموثق على “تويتر“: “جورجينا لن تكوني سمية الخشاب”.

جورجينا لن تكوني سميه الخشاب — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) December 7, 2022

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وهي الجملة التي كان الجمهور يرددها للفنانة المصرية ياسمين صبري، والمتهمة دوماً بتقليد جورجينا رودريغيز.

ولم يتبين سبب توجيه سمية الخشاب هذه الرسالة لعشيقة الدون، وماذا تقصد بها، لكن المتابعين ردوا على الفنانة المصرية.

وجاء في الردود: “دي جورجينا يما فوقى لنفسك”.

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وافترضت أخرى أن عارضة الأزياء سترد. وكتبت “جورجينا : من هيا سومايا الكشاب؟؟”.

سخر ناشط آخر بالقول: “جورجينا متعرفش انك عايشة يافنانة”.

جورجينا أجمل

وكتب متابع: “أكيد لن تكون ، جورجينا أجمل”.

وسخرت أخرى: “زي الفرق بين برج خليفه وبرج القاهره بالظبط يا فنانه”.

على الصعيد الفني، تعود سمية الخشاب إلى خشبة المسرح بشخصية “بديعة مصابني”.

واعتبرت سمية نفسها محظوظة لتجسيد شخصية بديعة. مشيرة إلى أن المسرح يحتاج لتحضيرات وبروفات مستمرة.

وكشفت سمية الخشاب في لقاء مع إحدى الصحف المحلية أن تقديم مسرح استعراضي غنائي يجمع بين التمثيل والغناء والرقص كان أحد أحلام حياتها.

وحول سبب غيابها عن المسرح 19 عاماً، قالت سمية إن العروض المقدمة لها كانت السبب. والذى شهد بداياتها بمسرحية «كده أوكيه» للمخرج سمير العصفوري.

وأكدت “سمية” تشوقها للقاء الجمهور.

التاروت

وكشفت سمية عن دورها في عن فيلم “التاروت” الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف.

وقالت: أجسد من خلاله شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل. فيه مغامرة”.

وتابعت: “تشاركني البطولة رانيا يوسف، وهى حبيبتي وصديقتي على المستوى الشخصي وأعتز بها جدًا. ممثلة شاطرة، بيننا مشاهد قوية”.

وأشارت سمية الخشاب إلى أنها المرة الثانية التي تعمل فيها مع رانيا يوسف بعد مسلسل “الحاج متولى”.

ويشاركهم أيضا كل من مي سليم، محمد عز، عبدالعزيز مخيون وعدد كبير من ضيوف الشرف. ولم يتحدد موعد نهائي لعرضه حتى الآن.