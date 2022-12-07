زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك بإطلالة عارية الظهر على كورنيش الدوحة

وطن- شاركت الممثلة الإسبانية-التونسية “هبة عبوك” وزوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي” متابعيها على انستغرام مغامراتها في زيارتها الأخيرة إلى قطر في هذه الأيام، بمناسبة حضورها للدوحة من أجل دعم ومساندة زوجها في مشواره المونديالي الذي تُوج، الثلاثاء، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.
هبة عبوك في قطر
وظهرت هبة عبوك (36 عاما) في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وهي تستجم على “كورنيش الدوحة” في مشاهد ليلية جميلة وساحرة، ستجعل من دولة قطر وجهة سياحية محتملة لملايين السياح والزائرين بعد مونديال قطر 2022.
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عبوك، التي اشتهرت بإطلالاتها المثيرة عبر إنستغرام وباقي الملتقيات الفنية، قررت وبشكل مثير للانتباه، الظهور في إطلالة جميلة وهادئة دون أي ملابس فاضحة على كورنيش الدوحة، سوى فتحة في الظهر بالتيشرت الذي ظهرت ترتديه.
وعلقت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، على الصور التي ظهرت فيها وهي في قطر قائلة إنها “كانت زيارة غير عادية.. لا تُنسى”.
هبة عبوك زوجة لاعب #المغرب #أشرف_حكيمي:
سأساند المغرب أمام #اسبانيا لأن زوجي يلعب هناك، وسأفرح إذا فازت إسبانيا لأنها بلادي وأحملها في قلبي، فقد ولدت وترعرعت بمدريد وأنا مشجعة لريال مدريد pic.twitter.com/hcr37cIcrV
— ارابيكا – Arabica (@arabica2022) December 6, 2022
وحضرت هبة عبوك إلى قطر من أجل مساندة ودعم زوجها، النجم المغربي أشرف حكيمي، في مشواره المونديالي في قطر رفقة زملائه أسود الأطلس.
حيث صرحت في سابق لصحيفة الماركا الإسبانية ” سأساند المغرب في مواجهة إسبانيا من أجل أشرف حكيمي”.
🗣️ هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف #حكيمي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الاسبانية عن مواجهة #المغرب_اسبانيا. 🇲🇦🇪🇸#كأس_العالم_قطر_2022 #مونديالنا_عربي #Qatar2022 #FIFAWorldCup #أسود_الأطلس pic.twitter.com/LoLjfh7G4x
— عربي بوست (@arabic_post) December 6, 2022
وُلدت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية التونسية، في مدينة مدريد بتاريخ 30 أكتوبر 1986، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2008.
ويُعد دورها في شخصية “فاطمة” في الفيلم التونسي الفرنسي “الأمير”، واحدا من أكثر الأعمال الفنية التي ساهمت في تعزيز شهرتها على الساحة الفنية الأوروبية.
تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي رغم أنها تكبره بـ 12 عاما، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.
واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنين من الأبناء وهما أمين ونعيم.
زوجة المغربي أشرف حكيمي: سأفرح إذا فازت إسبانيا
كشفت الإسبانية هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي أنها ستخرج منتصرة في كلا الحالتين خلال مباراة إسبانيا والمغرب بدور الـ16 في كأس العالم المقامة اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/WfHu4nD9Ht
— أقلام حرة (@alhorra10) December 6, 2022
فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني
وفي سياق الحديث عن فعاليات كأس العالم، تمكن المنتخب المغربي، من هزيمة المنتخب الإسباني عبر ركلات الترجيح على أرضية استاد المدينة التعليمية وتحت سماء الدوحة وبين آلاف المشجعين العرب والمغاربة، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية.
أشرف حكيمي وزوجته في إطلالة فاضحة على غلاف مجلة “فوغ”
وهذه النتيحة، بحسب الموقع الرسمي لقنوات ” بي ان سبورتس“، هي الأفضل لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.
خرجت #هبة_عبوك، زوجة #أشرف_حكيمي، نجم منتخب #المغرب ونادي #باريس_سان_جيرمان، عن صمتها قبل المواجهة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 👀#كأس_العالم_2022 | #winwin_بالمونديال |#المغرب_إسبانيا pic.twitter.com/xq7ytRMGbF
— winwin (@winwinallsports) December 6, 2022
وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.
كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.
ويضرب المغرب بعد هذا الفوز التاريخي، موعداً في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب الثمامة مع نظيره البرتغالي، في مواجهة حاسمة من أجل دخول المربع الذهبي.