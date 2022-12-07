زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك بإطلالة عارية الظهر على كورنيش الدوحة

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وطن- شاركت الممثلة الإسبانية-التونسية “هبة عبوك” وزوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي” متابعيها على انستغرام مغامراتها في زيارتها الأخيرة إلى قطر في هذه الأيام، بمناسبة حضورها للدوحة من أجل دعم ومساندة زوجها في مشواره المونديالي الذي تُوج، الثلاثاء، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

هبة عبوك في قطر

وظهرت هبة عبوك (36 عاما) في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وهي تستجم على “كورنيش الدوحة” في مشاهد ليلية جميلة وساحرة، ستجعل من دولة قطر وجهة سياحية محتملة لملايين السياح والزائرين بعد مونديال قطر 2022.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

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عبوك، التي اشتهرت بإطلالاتها المثيرة عبر إنستغرام وباقي الملتقيات الفنية، قررت وبشكل مثير للانتباه، الظهور في إطلالة جميلة وهادئة دون أي ملابس فاضحة على كورنيش الدوحة، سوى فتحة في الظهر بالتيشرت الذي ظهرت ترتديه.

وعلقت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، على الصور التي ظهرت فيها وهي في قطر قائلة إنها “كانت زيارة غير عادية.. لا تُنسى”.

هبة عبوك زوجة لاعب #المغرب #أشرف_حكيمي: سأساند المغرب أمام #اسبانيا لأن زوجي يلعب هناك، وسأفرح إذا فازت إسبانيا لأنها بلادي وأحملها في قلبي، فقد ولدت وترعرعت بمدريد وأنا مشجعة لريال مدريد pic.twitter.com/hcr37cIcrV — ارابيكا – Arabica (@arabica2022) December 6, 2022

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وحضرت هبة عبوك إلى قطر من أجل مساندة ودعم زوجها، النجم المغربي أشرف حكيمي، في مشواره المونديالي في قطر رفقة زملائه أسود الأطلس.

حيث صرحت في سابق لصحيفة الماركا الإسبانية ” سأساند المغرب في مواجهة إسبانيا من أجل أشرف حكيمي”.

وُلدت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية التونسية، في مدينة مدريد بتاريخ 30 أكتوبر 1986، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2008.

ويُعد دورها في شخصية “فاطمة” في الفيلم التونسي الفرنسي “الأمير”، واحدا من أكثر الأعمال الفنية التي ساهمت في تعزيز شهرتها على الساحة الفنية الأوروبية.

تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي رغم أنها تكبره بـ 12 عاما، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.

واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنين من الأبناء وهما أمين ونعيم.

زوجة المغربي أشرف حكيمي: سأفرح إذا فازت إسبانيا كشفت الإسبانية هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي أنها ستخرج منتصرة في كلا الحالتين خلال مباراة إسبانيا والمغرب بدور الـ16 في كأس العالم المقامة اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/WfHu4nD9Ht — أقلام حرة (@alhorra10) December 6, 2022

فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني

وفي سياق الحديث عن فعاليات كأس العالم، تمكن المنتخب المغربي، من هزيمة المنتخب الإسباني عبر ركلات الترجيح على أرضية استاد المدينة التعليمية وتحت سماء الدوحة وبين آلاف المشجعين العرب والمغاربة، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية.

وهذه النتيحة، بحسب الموقع الرسمي لقنوات ” بي ان سبورتس“، هي الأفضل لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

ويضرب المغرب بعد هذا الفوز التاريخي، موعداً في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب الثمامة مع نظيره البرتغالي، في مواجهة حاسمة من أجل دخول المربع الذهبي.