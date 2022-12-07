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حياتنا

زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك بإطلالة عارية الظهر على كورنيش الدوحة

هبة عبوك تدعم أشرف حكيمي في مونديال قطر 2022

كتب فهمي الورغمي
أشرف حكيمي و هبة عبوك watanserb.com
أشرف حكيمي و هبة عبوك
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وطن- شاركت الممثلة الإسبانية-التونسية “هبة عبوك” وزوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي” متابعيها على انستغرام مغامراتها في زيارتها الأخيرة إلى قطر في هذه الأيام، بمناسبة حضورها للدوحة من أجل دعم ومساندة زوجها في مشواره المونديالي الذي تُوج، الثلاثاء، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

هبة عبوك في قطر

وظهرت هبة عبوك (36 عاما) في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وهي تستجم على “كورنيش الدوحة” في مشاهد ليلية جميلة وساحرة، ستجعل من دولة قطر وجهة سياحية محتملة لملايين السياح والزائرين بعد مونديال قطر 2022.

 

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عبوك، التي اشتهرت بإطلالاتها المثيرة عبر إنستغرام وباقي الملتقيات الفنية، قررت وبشكل مثير للانتباه، الظهور في إطلالة جميلة وهادئة دون أي ملابس فاضحة على كورنيش الدوحة، سوى فتحة في الظهر بالتيشرت الذي ظهرت ترتديه.

وعلقت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، على الصور التي ظهرت فيها وهي في قطر قائلة إنها “كانت زيارة غير عادية.. لا تُنسى”.

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وحضرت هبة عبوك إلى قطر من أجل مساندة ودعم زوجها، النجم المغربي أشرف حكيمي، في مشواره المونديالي في قطر رفقة زملائه أسود الأطلس.

حيث صرحت في سابق لصحيفة الماركا الإسبانية ” سأساند المغرب في مواجهة إسبانيا من أجل أشرف حكيمي”.

وُلدت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية التونسية، في مدينة مدريد بتاريخ 30 أكتوبر 1986، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2008.

ويُعد دورها في شخصية “فاطمة” في الفيلم التونسي الفرنسي “الأمير”، واحدا من أكثر الأعمال الفنية التي ساهمت في تعزيز شهرتها على الساحة الفنية الأوروبية.

تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي رغم أنها تكبره بـ 12 عاما، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.

واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنين من الأبناء وهما أمين ونعيم.

فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني

وفي سياق الحديث عن فعاليات كأس العالم، تمكن المنتخب المغربي، من هزيمة المنتخب الإسباني عبر ركلات الترجيح على أرضية استاد المدينة التعليمية وتحت سماء الدوحة وبين آلاف المشجعين العرب والمغاربة، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية.

أشرف حكيمي وزوجته في إطلالة فاضحة على غلاف مجلة “فوغ”

وهذه النتيحة، بحسب الموقع الرسمي لقنوات ” بي ان سبورتس“، هي الأفضل لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

ويضرب المغرب بعد هذا الفوز التاريخي، موعداً في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب الثمامة مع نظيره البرتغالي، في مواجهة حاسمة من أجل دخول المربع الذهبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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