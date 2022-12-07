جورجينا رودريغيز تنافس ايفانا نول في التعري وتخالف القوانين القطرية

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وطن- عادت “جورجينا رودريغيز” صديقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“، للظهور في صحراء الدوحة من جديد، بصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيها رفقة عائلتها بملابس فاضحة وشبه عارية.

جورجينا رودريغيز تجذب الانتباه بملابس مثيرة في قطر

وظهرت جورجينا رودريغيز في صور فاضحة في صحراء قطر، رفقة عائلتها والابن الأكبر لـ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “كريستيانو جونيور”.

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وأطلت عارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” في صحراء الدوحة بملابس فاضحة وغير محتشمة في مخالفة واضحة للقوانين القطرية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا رودريغيز بإطلالات غير محتشمة في قطر.

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حيث شاركت منذ وصولها إلى قطر من أجل متابعة وتشجيع صديقها كريستيانو رونالدو في مشواره المونديالي، مجموعة من الصور في شوارع قطر وفي الملاعب وحتى مع المسؤولين الرسميين في قطر.

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لكنها دأبت على الظهور بملابس فاضحة، ما دفع الكثيرين من المشجعين في مونديال قطر إلى مقارنتها بـ “إيفانا نول” ملكة جمال كرواتيا السابقة.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ملكة جمال كرواتية .. إيفانا نول في قطر

ولفتت إيفانا نول خلال حضورها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها في مواجهاته ضمن مباريات كأس العالم، أنظار المشجعين في قطر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت إيفانا نول بملابس قصيرة كانت تكشف مفاتنها في مدرجات المونديال، الأمر الذي سلط الأضواء العالمية عليها.

وتتحول إيفانا نول في شوراع الدوحة بملابسها العارية، دون مراعاة أي اعتبار للقوانين القطرية التي تمنع بشكل صارم أي ظهور فاضح.

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وحازت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، شهرةً واسعة جداً بين الجمهور العربي، عقب ظهورها في العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة المنتخب الكرواتي.

وتتباهى إيفانا نول بهذه الجماهيرية عبر نشر فيديوهات وصور عبر خاصية “الستوري”، في حسابها على “انستجرام“.

وتستعد الدوحة لبدء دور حماسي جديد من نهائيات كأس العالم 2022 وهو دور الـ8، الذي ضربت فيه المغرب مفاجأة وحازت مكانا به لتدخل السرور على المغاربة وكل العرب، وتحقق إنجاز غير مسبوق للكرة العربية.