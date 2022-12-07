الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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تهنئة تركي آل الشيخ لـ محمد السادس بفوز المنتخب المغربي تثير غضب السعوديين..لماذا؟

تركي آل الشيخ خاطب الملك محمد السادس بوصف "مولاي"

كتب سالم حنفي
فوز المنتخب المغربي على الإسباني watanserb.com
تركي آل الشيخ يهنئ محمد السادس بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني
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وطن – عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والإسباني في الدور الـ16 لبطولة كأس العالم في قطر2022، والتي انتهت بفوز “أسود الأطلس” بثلاثة أهداف مقابل صفر بركلات الترجيح، سارع المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بتقديم التهنئة للمغرب وملكها محمد السادس.

وعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، نشر “آل الشيخ” صورة تجمعه بالعاهل المغربي محمد السادس، وأرفق بها التهنئة قائلا: “مبروك مولاي محمد السادس مبروك لكل اهل المغرب”.

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التغريدة أثارت غضب العديد من المغردين السعوديين، الذين استنكروا على “آل الشيخ” اعتبار محمد السادس مولاه، مطالبين إياه بحذف التغريدة، مؤكدين على ان الملك سلمان بن عبد العزيز هو من يقدم له الولاء فقط.

وفي هذا السياق، قالت المغردة السعودية “شوق شمر” مستنكرة وغاضبة من “آل الشيخ”:”مولاي !!! ولاك الهاوي واللي ماياوي”.

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من جانبه، عبر المغرد والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “خالد القاضي” عن استنكاره لتغريدة تركي آل الشيخ، قائلا:” مولانا بعد الله سبحانه هو فقط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله”.

وعلى نفس المنوال، خاطب المغرد “سعود عيسى” المستشار تركي آل الشيخ قائلا:” مايصلح تقول مولاي الا لملكك الملك سلمان كون له السمع والطاعة وله الولاء”.

وسخر حساب سعودي ساخر يحمل اسم “الشيخ تويتي” من تغريدة “آل الشيخ”، حيث أرفق مقطع فيديو للفنان ناصر القصبي في أحد مشاه مسلسله الشهير “طاش ما طاش”، للدلالة على استنكاره لمخاطبته الملك محمد السدس بلقب “مولاي”.

كما استنكرت مغردة أخر ما بدر من تركي آل الشيخ، بالقول:” مولاي؟ أحذف أحذف”.

وتوالت عشرات الردود التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي عبر من خلالها المغردين عن استيائهم وغضبهم من مخاطبة “آل الشيخ” للعاهل المغربي بوصف “مولاي”.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في التاريخ العربي، إثر التفوق على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، في مباراة مثيرة وحماسية حتى الثواني الأخيرة، وفي ركلات ترجيح كان بطلها الحارس ياسين بونو.

أول منتخب عربي في ربع النهائي

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي، يصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم تاريخياً، وهو الإنجاز الذي كانت تطمح إلى تحقيقه الكثير من المنتخبات العربية طوال نسخ كأس العالم السابقة، ولم ينجح في تحقيقه أي منتخب.

رابع منتخب أفريقي في ربع النهائي

كما أصبح منتخب “أسود الاطلس” رابع منتخب أفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي بعد منتخب غانا في مونديال 2010، ومنتخب الكاميرون في نسخة عام 1990، ومنتخب السنغال في عام 2002.

محمد السادس يحتفل بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا

يشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس قد شارك بنفسه احتفالات الشعب المغربي وسط شوارع العاصمة الرباط، عقب التأهل التاريخي لـ”أسود الأطلس” إلى دور الثمانية من منافسات كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

وفي مقطع فيديو بثته وسائل إعلام مغربية، ظهر الملك محمد السادس في سيارته مرتديا قميصا رياضيا لمنتخب بلاده وهو يلوح بيده رافعا علم المملكة، حيث احتشد العشرات من المواطنين حوله وقدموا له التهاني.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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