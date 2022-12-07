تفاعل جنوني للمُعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا (شاهد)

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وطن- تداول النشطاء على نطاق واسع، مقطع فيديو للمعلق العماني خليل البلوشي، وهو يتفاعل بشكل جنوني على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

تفاعل المعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا

وظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته أحد الأشخاص القريبن من كابينة المعلق العماني خليل البلوشي، وهو يتفاعل بشكل جنوني، على تألق الحارس المغربي ياسين بونو. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، الذي تصدى لركلتي جزاء أمام إسبانيا.

ويوضح المقطع المتداول، تفاعل المعلق البلوشي المحبوب لكافة عشاق وجماهير كل القدم في الوطن العربي، على قنوات (الكأس) القطرية، حينما تصدى ياسين بونو لركلة الأولى. وهو يردد: ” هووو..”، ثم قفز من مكانه وهو يصرخ ويقول: ” الله الله..” عندما تصدى الحارس للركلة الثانية.

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ليعود الحارس المغربي ويتصدى للركلة الثالثة، ليظهر مسك المعلق خليل البلوشي رأسه. كما ويردد للجماهيرة المشاهدة لركلات ترجيح المغرب وإسبانيا، ” مستحيل مستحيل..”.

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وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد فوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ومتصدراً لمجموعته السادسة. برصيد 7 نقاط، متفوفاً بذلك على وصيف النسخة الماضية كرواتيا الذي فرض التعادل السلبي معه في أولى مواجهات دور المجموعات الماضية.

مواقع التواصل الإجتماعي تشتعل بإنجاز الأسود .. مزيد من التفاصيل في أبرز ما تناولته الصحف العربية#كأس_العالم_قطر_2022

#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/FlMaESBWNw — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2022

مباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

وتمكن المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من تحقيق الفوز التاريخي أمام نظيره إسبانيا، والعبور الأول في تاريخه إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. بعد فوزه على الأخير بركلات الترجيح. بنتيجة 3-0، عقب نهاية أحداث المباراة بالتعادل السلبي.

تأهل تاريخي سجله اسود الاطلس الى ربع نهائي المونديال ، للمرة الاولى في تاريخ مشاركات العرب رجال المغرب في ملحمة اخرى هذه المرة امام الماتادور بانتظار الفائز من سويسرا والبرتغال واللي قدر على كرواتيا وبلجيكا واسبانيا

يقدر على غيرهم pic.twitter.com/3ax6pMhsDK — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 6, 2022

كما ويتميز المعلق العماني خليل البلوشي، بحنجرة ذهبية في التعليق على مباريات كرة القدم. كما ويشتهر بمصطلحات تعشقها جماهيره ومحبيه في كل مكان.

يذكر بأن المنتخب المغربي سيواجه المباراة الصعبة القادمة. أمام البرتغال (الملاحون)، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ميدان ملعب (الثمامة).