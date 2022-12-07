الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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مونديال قطر 2022

تفاعل جنوني للمُعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا (شاهد)

المعلق العماني خليل البلوشي والتفاعل مع تألق الحارس المغربي بونو بركلات الترجيح

كتب فارس أبو شيحة
تفاعل المعلق خليل البلوشي على ركلات جزاء المغرب وإسبانيا watanserb.com
تفاعل المعلق خليل البلوشي على ركلات جزاء المغرب وإسبانيا
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وطن- تداول النشطاء على نطاق واسع، مقطع فيديو للمعلق العماني خليل البلوشي، وهو يتفاعل بشكل جنوني على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

تفاعل المعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا

وظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته أحد الأشخاص القريبن من كابينة المعلق العماني خليل البلوشي، وهو يتفاعل بشكل جنوني، على تألق الحارس المغربي ياسين بونو. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، الذي تصدى لركلتي جزاء أمام إسبانيا.

ويوضح المقطع المتداول، تفاعل المعلق البلوشي المحبوب لكافة عشاق وجماهير كل القدم في الوطن العربي، على قنوات (الكأس) القطرية، حينما تصدى ياسين بونو لركلة الأولى. وهو يردد: ” هووو..”، ثم قفز من مكانه وهو يصرخ ويقول: ” الله الله..” عندما تصدى الحارس للركلة الثانية.

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ليعود الحارس المغربي ويتصدى للركلة الثالثة، ليظهر مسك المعلق خليل البلوشي رأسه. كما ويردد للجماهيرة المشاهدة لركلات ترجيح المغرب وإسبانيا، ” مستحيل مستحيل..”.

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وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد فوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ومتصدراً لمجموعته السادسة. برصيد 7 نقاط، متفوفاً بذلك على وصيف النسخة الماضية كرواتيا الذي فرض التعادل السلبي معه في أولى مواجهات دور المجموعات الماضية.

مباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

وتمكن المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من تحقيق الفوز التاريخي أمام نظيره إسبانيا، والعبور الأول في تاريخه إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. بعد فوزه على الأخير بركلات الترجيح. بنتيجة 3-0، عقب نهاية أحداث المباراة بالتعادل السلبي.

كما ويتميز المعلق العماني خليل البلوشي، بحنجرة ذهبية في التعليق على مباريات كرة القدم. كما ويشتهر بمصطلحات تعشقها جماهيره ومحبيه في كل مكان.

يذكر بأن المنتخب المغربي سيواجه المباراة الصعبة القادمة. أمام البرتغال (الملاحون)، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ميدان ملعب (الثمامة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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