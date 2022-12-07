الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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حياتنا

بصفته مسؤول عن باقي أفراد الطاقم..ما هي المهام الأخرى لكبير طاقم المقصورة؟

عادة ما يتميز بزي خاص، يميزه عن باقى أفراد الطاقم

كتب ايمان الباجي
بصفته مسؤول عن باقي أفراد الطاقم..ما هي المهام الأخرى لكبير طاقم المقصورة؟ watanserb.com
ما هي المهام الأخرى لكبير طاقم المقصورة؟
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وطن– كبير طاقم المقصورة أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بـSenior Cabin Crew Member هو مصطلح يشير  إلى الشخص الذي يشرف على باقي أفراد الطاقم في الطائرة.

في بعض الأحيان، يعرف هذا الشخص في شركات الطيران بمدير خدمات المقصورة. ودوره مهم للغاية من حيث “تسلسل القيادة” على متن الطائرة، حيث تختلف مهامه من تقديم تقارير مكتوبة عن الرحلة بعد الوصول إلى الوجهة المعينة، إلى الإشراف على باقي أفراد الطاقم في المقصورة، وفقا لما أودره موقع “simpleflying“.

إن كبير طاقم المقصورة مسؤول كذلك عن إدارة كامل الطائرة وسلامة الركاب وأمن المقصورة، لذا فإن خبرة سابقة في هذا المجال ضرورية للغاية.

يمكن أن يختلف مقدار الخبرة المطلوبة بين شركات الطيران، ولكن عادة ما تعتمد الخبرة خاصة على المدة التي قضاها مع الشركة التي يعمل فيها.
علاوة على ذلك، دائماََ ما يكون مكانه في الطائرة عند باب الخروج الأيسر الأمامي. وعادة ما يتميز بزي خاص، يميزه عن باقى أفراد الطاقم.

قبل الرحلة

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في بداية كل رحلة، يتحدث كبير طاقم المقصورة مع الطاقم حول ظروف الرحلة.

سيشمل ذلك معلومات حول الرحلة وحالة الطقس وتوقعات الاضطرابات الجوية أو التأخير ووقت الرحلة.

سيناقش أيضًا تعليمات خاصة بشأن إجراءات السلامة والطوارئ. سوف يتحدث كذلك عن عدد الركاب الموجودين على متن الطائرة وما إذا كان هناك أي مسافر يحتاج إلى المساعدة.

إحاطة الطاقم الجوي

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في غرفة الإحاطة، يقدم كبير طاقم المقصورة، معلومات كاملة عن الرحلة وخصائصها.

سيقوم كذلك بتكليف كل طاقم مقصورة بمنصب على متن الطائرة بناءً على الأقدمية.

كما تتم مراجعة إجراءات السلامة والطوارئ والإسعافات الأولية، وعادة ما يتم طرح الأسئلة على طاقم الطائرة بشكل فردي.

ستتم مناقشة كذلك المهام الخاصة فضلا عن الركاب الذين يحتاجون إلى المساعدة وأي شيء آخر.

على متن الطائرة

بمجرد الصعود على متن الطائرة، يشرف كبير طاقم المقصورة على فحص معدات الأمن والسلامة لطاقم المقصورة لضمان وجود ما يكفي من الإمدادات ومعدات الطوارئ.

كما يجب عليه أيضًا التحقق من معدات تموين الطعام وغيرها من المعدات المحددة قبل الإقلاع، من وجبات الطعام إلى عربات الوجبات، دوره هنا يتمثل خاصة في التأكد من أن كل شيء جاهز للرحلة.

بمجرد اكتمال جميع المراجعات، يمكن البدء في إجراءات الصعود إلى الطائرة.

أثناء الرحلة

 يشرف كبير طاقم المقصورة على باقي أفراد الطاقم وعادة ما يعمل في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى.
كما أنه مسؤول عن أمن الطائرة والتواصل بين المقصورة وسطح الطائرة.
إذا حصلت أي إضطرابات جوية، على سبيل المثال، سيتم إعلامه على فور من قبل الطيار، وسيقوم بعد ذلك بدوره بالاتصال بطاقم المقصورة لكي يخبروا الركاب.

بعد الرحلة

بعد الوصول إلى الوجهة المحددة، يقوم كبير طاقم المقصورة بإكمال أي أوراق ونماذج حسب الضرورة للرحلة.
ويتم الانتهاء من الفحوصات الأمنية في المقصورة والإبلاغ عنها من قبله في تقارير مكتوبة يقدمها بعد ذلك إلى كابتن الطائرة.
المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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