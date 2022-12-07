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“بتصدق يا عمو “.. فيديو مُبكي لطفلة سورية يتصدر والحسنات يتضامن

تتفاقم معاناة أطفال النزوح السوريين مع كل شتاء

كتب خالد الأحمد
فيديو مُبكي لطفلة سورية watanserb.com
فيديو مُبكي لطفلة سورية
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وطن- “كل الأولاد يلي عندهم أب عم ينامو دفيانين”.. بهذه الكلمات البريئة الممزوجة بالغصة والدموع، عبرت طفلة سورية عن مرارة اليتم ومعاناتها مع أخوتها في مخيمات النزوح في الشمال السوري بعد استشهاد والدهم.

“جوعانين وما عنا حطب”

وقالت الطفلة في الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبة المراسل: “هل تصدق أننا نبات كل ليلة بردانين، وأضافت وهي لا تتمالك نفسها من البكاء:”جوعانين وما عنا حطب”.

وتابعت أن والدها شهيد وقبل أن يموت كان عندهم الكثير من الحطب: “كان يدفينا على طول كنا دفيانين على زمن بابا بس هلأ.” ثم اختنقت بالعبرات.

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وأضافت الطفلة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها وهي تبكي:”كل شيء انخرب صار بابا بمحل ونحن بمحل”.

وتابعت:” شو ذنبنا هيك كل الأولاد اللي عندهم أب هيك عايشين مثلنا”.

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وبدت شقيقتها إلى جانبها وهي صامتة تبكي، وأضافت الطفلة مخاطبة محدثها:” طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل وهو بردان”.

واستدركت:”طبعاً لا”

وتابعت متسائلة:” شو ذنبنا نحن.. كل الولاد اللي عندهم آباء عم يناموا دفيانين”.

وختمت وهي تبكي بصمت: “أتمنى البابا ياخدنا معه”، في إشارة إلى تمني الموت.

وتضامن الداعية الفلسطيني البارز محمود الحسنات، مع الطفلة وأزمة النازحين السوريين.

حيث شارك “الحسنات” الفيديو على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، والتي تحظى بمتابعة وشعبية كبيرة، بما قد يساعد في نشر الأزمة وإيصالها لم يمكنه المساعدة أو تقديم حل.

النازحون السوريون يعيشون أوضاعا مروعة

ويعيش النازحون في الخيام بشمال سوريا أوضاعاً مروعة، وفقاً لما وصفه مسؤول أممي، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد لنقل هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمناً وكرامة.

وفي شمال غربي البلاد، ضاعفت الأوضاع الأمنية المتردية من معاناة السكان وتتسبب في نزوح الكثيرين.

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التدفئة قبل الطعام

وأكد “فريق منسقو استجابة سوريا” في مطلع كانون الأول الحالي ارتفاع نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 83 بالمئة في مناطق شمال غربي سوريا.

مشيرا إلى أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم، إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية.

وعبر الفريق عن مخاوفه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا، مطالبا من الوكالات الدولية بذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

وناشد الفريق المشار إليه المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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