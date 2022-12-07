الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
الرئيسيةحياتناايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس...
حياتنا

ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر!

كتب رفيف عبدالله
ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر! watanserb.com
إيفانا نول
- Advertisement -

وطن– شاركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، متابعيها فيديوهات توثق فيها الإطلالة الجديدة التي تستمتع بها أمام شواطئ قطر.

سيلفي مكافأة

والغريب أن إيفانا وضعت أغنية ميريام فارس “توكا تاكا” التي أدتها لكأس العالم، في خلفية فيديو آخر.

حازت إيفانا نول على شهرةً واسعة جداً بين الجمهور العربي، عقب ظهورها في العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة المنتخب الكرواتي.

- Advertisement -

كما شاركت ملكة جمال كرواتيا فيديوهات أخرى أيضاً عبر “انستجرام”، تكشف كواليس لقاء صحفي ستجريه مع قناة تلفزيونية شهيرة.

على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

ودعت إيفانا نول محبيها إلى التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووعدتهم بالتقاط الصور معهم.

وكان يتابع إيفانا 300 ألف شخص فقط، قبل أن تتحول بفضل مونديال قطر، إلى نجمة.

أكثر من مليون متابع

- Advertisement -

وقفز عدد متابعي الجميلة التي حصدت لقب ” أكثر المعجبين بكأس العالم إثارة”، إلى أكثر من مليون و600 ألف متابع.

إيفانا نول تجبر بخاطر المشجعين اليابانيين وتمنحهم شيئا يتمناه الكثيرون! (شاهد)

حين وصلت إيفانا للمليون متابع، احتفلت بوضع الصورة التي قلبت مواقع التواصل في قطر والوطن العربي. والتي وثّقت تتبع بعض الشباب القطري لها، والقيام بتصويرها بعدما ظهرت شبه عارية في المدرجات.

وعلقت إيفانا: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

صوروها للإبلاغ عنها

تلك الصورة لم تمر مرور الكرام، فقد ادّعى رجل أعمال قطري أنّ الرجال كانوا في الواقع يصوّرون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر، ردّاً على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”: “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.

لكنّ تفسيرَه لم يقنع مستخدمي تويتر، الذين سخروا وأكدوا أن النظرات وحدَها تفضح.

أمر مرفوض

كما علّق الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، على الصورة  وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض”.

وتابع موضحاً: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

وبكل الأحوال، أكدت إيفانا سابقاً أنها لا تخش الاعتقال من السلطات القطرية.

في حديثها إلى TMZ Sports ، أوضحت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تقصد عدم احترام الشعب القطري. ولكنها تعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء ما يناسب ثقافتهم.

وتابعت إيفانا نول: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه.  ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني “.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

إيفانا نول.. شاهد ما فعله مشجعون عرب مع ملكة جمال كرواتيا على أرض الملعب في قطر! (فيديو)

حياتنا

على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

حياتنا

إيفانا نول تجبر بخاطر المشجعين اليابانيين وتمنحهم شيئا يتمناه الكثيرون! (شاهد)

حياتنا

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

حياتنا

ايفانا نول شبه عارية على شواطئ قطر دعما لكرواتيا

الهدهد

ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

حياتنا

تصوير مؤخرة ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وتصريح رجل أعمال قطري

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلين قطريين التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

حياتنا

بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة

زوجة حارس مرمى البرتغال تناشد “رونالدو” بممارسة العادة السرية قبل المباراة..لماذا؟!

مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

حمية البحر الأبيض المتوسط: قائمة متكاملة من الأطعمة التي ينبغي تناولها

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022

جويل حاتم تهدد عائلة جورج الراسي وتكشف سر زيارة الراحل للسفارة الأميركية قبل أسبوعين من وفاته!

موقف مؤثر لـ وليد الركراكي مع والدته عقب الفوز على إسبانيا(شاهد)

رصدته عدسات الكاميرا..ما سبب إحمرار العين الذي يعاني منه الملك تشارلز؟

كيف أفشلت عرين الأسود أوسع عملية اقتحام إسرائيلية لمدينة نابلس؟

جورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم مشاركته أمام سويسرا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC