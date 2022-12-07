ايفانا نول.. ماذا تفعل ملكة جمال كرواتيا على أنغام أغنية ميريام فارس في قطر!

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وطن– شاركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، متابعيها فيديوهات توثق فيها الإطلالة الجديدة التي تستمتع بها أمام شواطئ قطر.

سيلفي مكافأة

والغريب أن إيفانا وضعت أغنية ميريام فارس “توكا تاكا” التي أدتها لكأس العالم، في خلفية فيديو آخر.

حازت إيفانا نول على شهرةً واسعة جداً بين الجمهور العربي، عقب ظهورها في العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة المنتخب الكرواتي.

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كما شاركت ملكة جمال كرواتيا فيديوهات أخرى أيضاً عبر “انستجرام”، تكشف كواليس لقاء صحفي ستجريه مع قناة تلفزيونية شهيرة.

ودعت إيفانا نول محبيها إلى التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووعدتهم بالتقاط الصور معهم.

وكان يتابع إيفانا 300 ألف شخص فقط، قبل أن تتحول بفضل مونديال قطر، إلى نجمة.

أكثر من مليون متابع

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وقفز عدد متابعي الجميلة التي حصدت لقب ” أكثر المعجبين بكأس العالم إثارة”، إلى أكثر من مليون و600 ألف متابع.

حين وصلت إيفانا للمليون متابع، احتفلت بوضع الصورة التي قلبت مواقع التواصل في قطر والوطن العربي. والتي وثّقت تتبع بعض الشباب القطري لها، والقيام بتصويرها بعدما ظهرت شبه عارية في المدرجات.

وعلقت إيفانا: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

صوروها للإبلاغ عنها

تلك الصورة لم تمر مرور الكرام، فقد ادّعى رجل أعمال قطري أنّ الرجال كانوا في الواقع يصوّرون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر، ردّاً على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”: “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.

لكنّ تفسيرَه لم يقنع مستخدمي تويتر، الذين سخروا وأكدوا أن النظرات وحدَها تفضح.

أمر مرفوض

كما علّق الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، على الصورة وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض”.

وتابع موضحاً: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

وبكل الأحوال، أكدت إيفانا سابقاً أنها لا تخش الاعتقال من السلطات القطرية.

في حديثها إلى TMZ Sports ، أوضحت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تقصد عدم احترام الشعب القطري. ولكنها تعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء ما يناسب ثقافتهم.

وتابعت إيفانا نول: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه. ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني “.