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مونديال قطر 2022

4 ملاعب في مونديال قطر 2022 خارج الخدمة!

استاد لوسيل سيتضيف مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ملعب استاد أحمد بن علي watanserb.com
4 ملاعب في مونديال قطر خارج الخدمة
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وطن- خرجت 4 ملاعب في مونديال قطر 2022، عن نطاق الخدمة للمباريات المتبقية من منافسات البطولة العالمية بنسختها الـ22، المقامة في العاصمة القطرية (الدوحة).

ولن تقام بعد هذا اليوم، المباريات على ملاعب الـ4 المونديالية، وهي استاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الجنوب، لما تبقى من منافسات كأس العالم قطر 2022.

4 ملاعب في مونديال قطر 2022 خارج الخدمة

وكان أول الملاعب التي خرجت عن الخدمة في منافسات كأس العالم 2022، ملعب (استاد أحمد بن علي)، الذي أقيم به مباراة الأرجنتين وأستراليا الأخيرة عليه، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022.

استاد الجنوب
استاد الجنوب
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كما ويتّسع هذا الملعب لنحو 45 ألف متفرج، داخل مدرجاته، ويقع إلى الغرب من العاصمة القطرية (الدوحة)، على بُعد 20 كليومتراً.

ومن المقرر أن يتمّ تفكيك الطاقة الاستعابية لهذا الاستاد، والتبرع بها إلى الدول الأخرى، من أجل تدعيم البنية الرياضية لها. حيث سيصل إلى 20 ألف متفرج فقط.

استاد المدينة التعليمية

كما وسيكون هذا الحال، مع استاد الجنوب واستاد 974، اللذينِ خرجا عن نطاق الخدمة عن المباريات المتبقية في مونديال كأس العالم 2022، مع أسباييع قليلة تفصلنا عن ختام فعالياتها.

استاد المدينة التعليمية
استاد المدينة التعليمية
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وسيتم تفكيك تلك الملاعب لذات السبب السالف بالذكر، دون تحديد الوجه للدول التي ستتبرع بها قطر، بشأن تلك الملاعب الـ4.

وملعب استاد (المدينة التعليمية)، سيكون الملعب الرابع الذي سيخرج عن نطاق الخدمة، بعد مباراة المغرب وإسبانيا، الثلاثاء، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022.

استاد لوسيل سيتضيف نهائي مونديال قطر 2022

وستتبقى 4 ملاعب، وهي استاد خليفة والثمامة وخليفة ولوسيل، التي ستضيف المباريات المتقبية في دور الربع والنصف النهائي ببطولة كأس العالم 2022.

ملعب استاد 974
استاد 974

كما وستقام المباراة النهائية المنتظرة في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل)، الذي يتّسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

استاد لوسيل
استاد لوسيل سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022

يذكر أنّ ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، قد سجّل الرقم القياسي في مباراة الأرجنتين والمكسيك، حيث وصلت سعته الاستعابية إلى 88.966 ألف متفرج. وهو ثاني الأرقام في تاريخ بطولة كأس العالم بعد نهائي مونديال 1994.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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